В Портленде протестующие забросали полицию камнями
12:30 23.08.2020 (обновлено: 12:33 23.08.2020)
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© РИА Новости / Абдула Хаваджа / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
Сотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Протестующие в американском Портленде в ночь на воскресенье забросали сотрудников полиции камнями и бутылками, полиция объявила происходящее бунтом и приказала людям разойтись.
Как сообщает местный телеканал KOIN News, протестующие в субботу собрались перед зданием (Penumbra Kelly Building), в котором расположены офисы, в том числе офис полиции. Начиная с 23.00 субботы (9.00 мск воскресенья - ред.) число протестующих начало увеличиваться и достигло более 100 человек. Некоторые манифестанты проникли на территорию здания и начали забрасывать полицию различными предметами.
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"Для тех, кто находится у здания Kelly: запрещается входить на территорию здания и оставаться на территории. Несоблюдение этого указания может повлечь за собой вызов в суд, задержание и... применение слезоточивого газа и/или ударного оружия", - сообщила полиция в Twitter.
Когда полицейские попытались оттеснить протестующих от здания, в них полетели "камни, бутылки и другие опасные предметы", происходящее было "объявлено бунтом".
В Портленде и ряде других городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
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