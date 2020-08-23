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В Портленде протестующие забросали полицию камнями
Протестующие в американском Портленде в ночь на воскресенье забросали сотрудников полиции камнями и бутылками, полиция объявила происходящее бунтом и приказала... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T12:30
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джордж флойд
портленд
сша
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Протестующие в американском Портленде в ночь на воскресенье забросали сотрудников полиции камнями и бутылками, полиция объявила происходящее бунтом и приказала людям разойтись.Как сообщает местный телеканал <a href="https://www.koin.com/news/protests/night-86-direct-action-march-planned-for-normandale-park/" target="_blank" rel="nofollow noopener">KOIN News</a>, протестующие в субботу собрались перед зданием (Penumbra Kelly Building), в котором расположены офисы, в том числе офис полиции. Начиная с 23.00 субботы (9.00 мск воскресенья - ред.) число протестующих начало увеличиваться и достигло более 100 человек. Некоторые манифестанты проникли на территорию здания и начали забрасывать полицию различными предметами."Для тех, кто находится у здания Kelly: запрещается входить на территорию здания и оставаться на территории. Несоблюдение этого указания может повлечь за собой вызов в суд, задержание и... применение слезоточивого газа и/или ударного оружия", - сообщила полиция в Twitter.Когда полицейские попытались оттеснить протестующих от здания, в них полетели "камни, бутылки и другие опасные предметы", происходящее было "объявлено бунтом".В <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленде</a> и ряде других городов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575994825.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575413349.html
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портленд
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джордж флойд, портленд, сша, в мире

В Портленде протестующие забросали полицию камнями

12:30 23.08.2020 (обновлено: 12:33 23.08.2020)
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© РИА Новости / Абдула Хаваджа / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
Сотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
© РИА Новости / Абдула Хаваджа
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Протестующие в американском Портленде в ночь на воскресенье забросали сотрудников полиции камнями и бутылками, полиция объявила происходящее бунтом и приказала людям разойтись.
Как сообщает местный телеканал KOIN News, протестующие в субботу собрались перед зданием (Penumbra Kelly Building), в котором расположены офисы, в том числе офис полиции. Начиная с 23.00 субботы (9.00 мск воскресенья - ред.) число протестующих начало увеличиваться и достигло более 100 человек. Некоторые манифестанты проникли на территорию здания и начали забрасывать полицию различными предметами.
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"Для тех, кто находится у здания Kelly: запрещается входить на территорию здания и оставаться на территории. Несоблюдение этого указания может повлечь за собой вызов в суд, задержание и... применение слезоточивого газа и/или ударного оружия", - сообщила полиция в Twitter.
Когда полицейские попытались оттеснить протестующих от здания, в них полетели "камни, бутылки и другие опасные предметы", происходящее было "объявлено бунтом".
В Портленде и ряде других городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
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