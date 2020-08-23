https://ria.ru/20200823/pogoda-1576194758.html
Москвичам пообещали тропическое тепло
Лето в Москве задержится как минимум на две недели, а 31 августа воздух прогреется до 29 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T11:24
2020-08-23T11:24
2020-08-23T13:21
погода
евгений тишковец
москва
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Лето в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> задержится как минимум на две недели, а 31 августа воздух прогреется до 29 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>.По словам собеседника агентства, в субботу воздух прогреется до девяти-четырнадцати градусов под утро, днем — до 19-24 градусов.В воскресенье и понедельник ожидается всплеск тепла до 10-15 градусов в ночные часы, в воскресенье днем — 23-28 градусов, а в понедельник может быть даже до 29 градусов.Он отметил, что это аномально высокий показатель. Нормой для этого времени года считается температура 20 градусов, не больше.Метеоролог уточнил, что с вечера 1 сентября вместе с дождями ухудшится и погода, но синоптики не считают это предвестником прихода осеннего похолодания."Окончание метеорологического лета приходится на 27 августа, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 15 градусов. Здесь я не вижу таких переходов: лето будет увеличено в правах со сдвижкой как минимум на две недели", — заключил Тишковец.
https://ria.ru/20200823/pogoda-1576194677.html
3
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
Лето в Москве
задержится как минимум на две недели, а 31 августа воздух прогреется до 29 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Мы думали, что у нас последние теплые выходные дни. Ничего подобного. Лето вообще не собирается сдаваться. К воскресенью вновь антициклональный тип погоды обеспечит и москвичей, и жителей Центральной России примерно такой же погодой, как сегодня: солнечно, без осадков. <...> Очень мощный заток тропического тепла", — рассказал синоптик.
По словам собеседника агентства, в субботу воздух прогреется до девяти-четырнадцати градусов под утро, днем — до 19-24 градусов.
В воскресенье и понедельник ожидается всплеск тепла до 10-15 градусов в ночные часы, в воскресенье днем — 23-28 градусов, а в понедельник может быть даже до 29 градусов.
Он отметил, что это аномально высокий показатель. Нормой для этого времени года считается температура 20 градусов, не больше.
Метеоролог уточнил, что с вечера 1 сентября вместе с дождями ухудшится и погода, но синоптики не считают это предвестником прихода осеннего похолодания.
"Окончание метеорологического лета приходится на 27 августа, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 15 градусов. Здесь я не вижу таких переходов: лето будет увеличено в правах со сдвижкой как минимум на две недели", — заключил Тишковец.