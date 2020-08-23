https://ria.ru/20200823/pogoda-1576194758.html

Москвичам пообещали тропическое тепло

Лето в Москве задержится как минимум на две недели, а 31 августа воздух прогреется до 29 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T11:24

2020-08-23T11:24

2020-08-23T13:21

погода

евгений тишковец

москва

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Лето в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> задержится как минимум на две недели, а 31 августа воздух прогреется до 29 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>.По словам собеседника агентства, в субботу воздух прогреется до девяти-четырнадцати градусов под утро, днем — до 19-24 градусов.В воскресенье и понедельник ожидается всплеск тепла до 10-15 градусов в ночные часы, в воскресенье днем — 23-28 градусов, а в понедельник может быть даже до 29 градусов.Он отметил, что это аномально высокий показатель. Нормой для этого времени года считается температура 20 градусов, не больше.Метеоролог уточнил, что с вечера 1 сентября вместе с дождями ухудшится и погода, но синоптики не считают это предвестником прихода осеннего похолодания."Окончание метеорологического лета приходится на 27 августа, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 15 градусов. Здесь я не вижу таких переходов: лето будет увеличено в правах со сдвижкой как минимум на две недели", — заключил Тишковец.

https://ria.ru/20200823/pogoda-1576194677.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва