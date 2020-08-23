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Синоптики рассказали о погоде в Москве в День знаний
Погода в День знаний в Москве будет не по-сентябрьски теплая: до плюс 25 и большую часть дня без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T11:20
2020-08-23T11:20
погода
евгений тишковец
день знаний
москва
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Погода в День знаний в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будет не по-сентябрьски теплая: до плюс 25 и большую часть дня без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>."Что касается 1 сентября, предварительно это будет не по-сентябрьски теплая погода: дневная температура - плюс 20 - плюс 25. На момент линейки, 9-10 часов утра, уже будет не прохладнее плюс 20 градусов. В основном южный ветер, несколько плотный, 4-9 метров в секунду, но он теплый", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, большая часть дня будет без осадков, облачная с прояснениями погода. Лишь вечером пойдут дожди.
https://ria.ru/20200822/anomaliya-1576138803.html
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погода, евгений тишковец, день знаний, москва, образование - общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в День знаний

11:20 23.08.2020
1898
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники на торжественной линейке в День знаний, проходящей в новом филиале средней общеобразовательной школы № 11 в Краснодаре
Первоклассники на торжественной линейке в День знаний, проходящей в новом филиале средней общеобразовательной школы № 11 в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Погода в День знаний в Москве будет не по-сентябрьски теплая: до плюс 25 и большую часть дня без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Что касается 1 сентября, предварительно это будет не по-сентябрьски теплая погода: дневная температура - плюс 20 - плюс 25. На момент линейки, 9-10 часов утра, уже будет не прохладнее плюс 20 градусов. В основном южный ветер, несколько плотный, 4-9 метров в секунду, но он теплый", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, большая часть дня будет без осадков, облачная с прояснениями погода. Лишь вечером пойдут дожди.
Молодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
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ПогодаЕвгений ТишковецДень знанийМоскваОбразование - Общество
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