https://ria.ru/20200823/pogoda-1576194677.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в День знаний

Погода в День знаний в Москве будет не по-сентябрьски теплая: до плюс 25 и большую часть дня без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T11:20

2020-08-23T11:20

2020-08-23T11:20

погода

евгений тишковец

день знаний

москва

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Погода в День знаний в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будет не по-сентябрьски теплая: до плюс 25 и большую часть дня без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>."Что касается 1 сентября, предварительно это будет не по-сентябрьски теплая погода: дневная температура - плюс 20 - плюс 25. На момент линейки, 9-10 часов утра, уже будет не прохладнее плюс 20 градусов. В основном южный ветер, несколько плотный, 4-9 метров в секунду, но он теплый", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, большая часть дня будет без осадков, облачная с прояснениями погода. Лишь вечером пойдут дожди.

https://ria.ru/20200822/anomaliya-1576138803.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, день знаний, москва, образование - общество