https://ria.ru/20200823/pantsir-s1-1576199010.html
Россия завершила поставку батареи "Панцирь-С1" в Сербию
Россия завершила контракт на поставку Сербии батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", заявил РИА Новости в ходе форума "Армия-2020" директор... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T14:04
2020-08-23T14:04
2020-08-23T14:04
россия
форум "армия — 2020"
дмитрий шугаев
панцирь-с1
сербия
безопасность
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<strong>КУБИНКА, 23 авг – РИА Новости.</strong> Россия завершила контракт на поставку Сербии батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "<a href="http://ria.ru/product_ZRPK_Pancir-S/" target="_blank" data-auto="true">Панцирь-С1</a>", заявил РИА Новости в ходе форума "<a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">Армия-2020</a>" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_SHugaev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Шугаев</a>."В начале 2020 года в Республику Сербию осуществлена поставка одной батареи ЗРПК "Панцирь-С1". Поставки современных образцов средств ПВО позволят Сербии сохранить безопасность своей территории от внешних угроз со стороны любого противника", - сказал он.Ранее источник в сфере ВТС сообщил РИА Новости, что Россия и <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербия</a> заключили контракт на поставку одной батареи комплексов ПВО "Панцирь-С1". В одну батарею входят шесть таких комплексов.
https://ria.ru/20200823/s400-1576196578.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, форум "армия — 2020", дмитрий шугаев, панцирь-с1, сербия, безопасность