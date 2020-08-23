Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200823/oppozitsiya-1576208295.html
Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко
Колонна сторонников белорусской оппозиции в Минске подошла к резиденции президента, территорию рядом с ней охраняют силовики, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T18:47
2020-08-23T19:46
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576209671_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_dd0cca68c27beaeb29ac0ad8e1c9f079.jpg
<strong>МИНСК, 23 авг – РИА Новости.</strong> Колонна сторонников белорусской оппозиции в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске </a>подошла к резиденции президента, территорию рядом с ней охраняют силовики, передает корреспондент РИА Новости.Изначально люди собрались у стелы "Минск – город-герой". Оттуда колонны направились к Дворцу независимости - резиденции главы государства.Между тем вход к дворцу охраняет ОМОН, стоит спецтехника.
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
Кто всё проплачивает? Одни флаги сколько стоят.. И типа Европа не при делах)))
190
Нужны изменения. Лукашенко не способен. У Польши слишком радикально. Нет разумного лидерства
157
35
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Колонна протестующих подошла к резиденции президента Белоруссии в Минске
Колонна протестующих подошла к резиденции президента Белоруссии в Минске
2020-08-23T18:47
true
PT0M27S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576209671_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_b31781241ac15cb8f47f5f2df2fa4a46.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко

18:47 23.08.2020 (обновлено: 19:46 23.08.2020)
64904
МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Колонна сторонников белорусской оппозиции в Минске подошла к резиденции президента, территорию рядом с ней охраняют силовики, передает корреспондент РИА Новости.
Изначально люди собрались у стелы "Минск – город-герой". Оттуда колонны направились к Дворцу независимости - резиденции главы государства.
Между тем вход к дворцу охраняет ОМОН, стоит спецтехника.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Участники акции протеста в Минске
20 августа, 08:00
В чем главное отличие минского майдана от киевского
120119934292
Обсудить 35
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Кто всё проплачивает? Одни флаги сколько стоят.. И типа Европа не при делах)))
23 августа, 19:06
rromanz
146200438
Нужны изменения. Лукашенко не способен. У Польши слишком радикально. Нет разумного лидерства
23 августа, 19:16
Андрей Дашков
124311127
Рекомендуем
Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом
Опубликовано видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Минск заявил, что не нуждается в "заезженных советах" Зеленского
Акции протеста в Минске. 23 августа 2020
На территории резиденции Лукашенко в Минске сел вертолет
Вы красавцы! Лукашенко поблагодарил охранявших его резиденцию силовиков
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и обратился к силовикам
Участники акции протеста у Минского завода колёсных тягачей. 23 августа 2020
Лавров заявил о попытке реализовать в Белоруссии венесуэльский сценарий
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске
Как крысы разбежались – Лукашенко с вертолета об обстановке у дворца Независимости
Лукашенко о протестовавших у его резиденции: "Как крысы разбежались"
Жозеп Боррель
Евросоюзу придется работать с Лукашенко, заявил Боррель
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
Главврач омской больницы обратился к лечащим Навального немецким медикам
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
Отец погибшего при взрыве в Ярославле мальчика обратился к россиянам
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
В Минске заявили о попытке штурма резиденции Лукашенко
Сотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске
В Минске протестующие заняли часть проспекта Независимости
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин наградил медалью Ушакова 17 американцев
Эльман Пашаев и Владимир Соловьев
"Очнитесь!": Соловьев резко осадил Пашаева
Юлия Тимошенко
Юлию Тимошенко госпитализировали в тяжелом состоянии с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40В России создают новую систему управления для перспективной бронетехники
03:20Счетная палата выявила нарушения в деятельности Росимущества
03:18СМИ: владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет
03:13Москва готова предложить свою билетную систему всем регионам
03:10Японский журналист посетовал на исчезновение на Сахалине "следов" страны
03:09В МЧС рассказали, кто чаще других теряется в лесу
03:08Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в WhatsApp
03:07В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов
03:03Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника "Гром"
03:00Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера очисткой нейронов от мусора
02:58Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у банков к концу года
02:01Эксперт назвал настройки в смартфоне, которые запрещено трогать
02:00Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
01:29Глава Cinema for Peace заявил о выведении Навального из строя на месяцы
00:39В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party
00:30СП видит риски из-за выплат промежуточных дивидендов госкомпаниями
00:21Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
00:15В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
23:55В Воронежской области пять человек погибли, упав в выгребную яму
23:23Учителя раскрыли детали обучения в школах с 1 сентября
Лента новостейМолния