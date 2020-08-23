https://ria.ru/20200823/oppozitsiya-1576208295.html
Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко
Колонна сторонников белорусской оппозиции в Минске подошла к резиденции президента, территорию рядом с ней охраняют силовики, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T18:47
2020-08-23T18:47
2020-08-23T19:46
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 авг – РИА Новости.</strong> Колонна сторонников белорусской оппозиции в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске </a>подошла к резиденции президента, территорию рядом с ней охраняют силовики, передает корреспондент РИА Новости.Изначально люди собрались у стелы "Минск – город-герой". Оттуда колонны направились к Дворцу независимости - резиденции главы государства.Между тем вход к дворцу охраняет ОМОН, стоит спецтехника.
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
romanz
Кто всё проплачивает? Одни флаги сколько стоят.. И типа Европа не при делах)))
190
Андрей Дашков
Нужны изменения. Лукашенко не способен. У Польши слишком радикально. Нет разумного лидерства
157
35
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Колонна протестующих подошла к резиденции президента Белоруссии в Минске
Колонна протестующих подошла к резиденции президента Белоруссии в Минске
2020-08-23T18:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире