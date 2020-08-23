https://ria.ru/20200823/oppozitsiya-1576208295.html

Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко

Колонна сторонников белорусской оппозиции в Минске подошла к резиденции президента, территорию рядом с ней охраняют силовики, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T18:47

2020-08-23T18:47

2020-08-23T19:46

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576209671_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_dd0cca68c27beaeb29ac0ad8e1c9f079.jpg

<strong>МИНСК, 23 авг – РИА Новости.</strong> Колонна сторонников белорусской оппозиции в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске </a>подошла к резиденции президента, территорию рядом с ней охраняют силовики, передает корреспондент РИА Новости.Изначально люди собрались у стелы "Минск – город-герой". Оттуда колонны направились к Дворцу независимости - резиденции главы государства.Между тем вход к дворцу охраняет ОМОН, стоит спецтехника.

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

romanz Кто всё проплачивает? Одни флаги сколько стоят.. И типа Европа не при делах))) 190

Андрей Дашков Нужны изменения. Лукашенко не способен. У Польши слишком радикально. Нет разумного лидерства 157

35

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Колонна протестующих подошла к резиденции президента Белоруссии в Минске Колонна протестующих подошла к резиденции президента Белоруссии в Минске 2020-08-23T18:47 true PT0M27S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире