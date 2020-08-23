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Лидер банды из 90-х рассказал, как расправлялся с ОПГ
Пожизненно осужденный основатель действовавшей в 90-х группировки из Набережных Челнов Эдуард Тагирьянов в интервью газете "Московский комсомолец" рассказал, за РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T20:40
2020-08-23T22:59
россия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. </strong>Пожизненно осужденный основатель действовавшей в 90-х группировки из Набережных Челнов Эдуард Тагирьянов в интервью газете "<a href="https://www.mk.ru/incident/2020/08/23/legenda-kriminalnogo-mira-rasskazal-kak-v-90kh-raspravlyalsya-s-opg.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Московский комсомолец</a>" рассказал, за что "наказывал" других бандитов и коммерсантов.В начале 90-х Тагирьянов открыл ателье по пошиву одежды, а через несколько лет ликеро-водочный завод. Бизнес стал давать большую прибыль, что не могло не привлечь внимание бандитов. Чтобы не делиться заработанным, предприниматель создал свою преступную группу. Собеседник издания рассказал, что никогда "ни у кого не отбирал денег"."Кому-то даешь что-то (мы ж работали), некоторые из-за трудностей не отдавали. У таких мы не отбирали. Но бывали такие, которые бахвалились тем, что взяли и не отдали", — пояснил Тагирьянов.Последних, по его словам, приходилось "наказывать"."Бывали же такие суммы! Ну, опасно, что тебе такую сумму должны. Могут же убить, чтобы не отдавать", — добавил он.По словам Тагирьянова, для расправы был "комплекс" причин. Прежде всего опасения за безопасность родных и близких."Так что причина была не в том, что деньги не отдавали. По материалам дела у нас проходят потерпевшими семь лидеров преступных группировок. Шесть погибли, один живой", — уточнил он.Собеседник рассказал, что с подъемом его собственного бизнеса его стали "доставать" бандиты."Столько у нас банд и групп было. В каждом районе. Три-четыре человека с обрезом — и уже банда", — добавил Тагирьянов.При этом он подчеркнул, что считает неправильным объяснять преступную деятельность непростыми временами."Тяжелые времена периодически случаются, и не все идут грабить и убивать", — уточнил он.Тагирьянов считает, что в 90-е было невозможно вести бизнес честно, потому что он сразу привлекал внимание бандитов."И тут вариант — либо становиться самому зубастым, либо начинать работать просто на них, а на самоуважение нужно забить. Это как жену отдать чужому человеку", — заключил собеседник.
https://ria.ru/20200817/1575891818.html
https://ria.ru/20200813/1575700777.html
Белорусы а вы хотите в 90-ые? Аесли не дай бог, бацька плюнет и уйдёт, будут у вас 90-ые.
21
Всё так.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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60
россия, происшествия

Лидер банды из 90-х рассказал, как расправлялся с ОПГ

20:40 23.08.2020 (обновлено: 22:59 23.08.2020)
22363
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПатроны от автомата Калашникова
Патроны от автомата Калашникова
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пожизненно осужденный основатель действовавшей в 90-х группировки из Набережных Челнов Эдуард Тагирьянов в интервью газете "Московский комсомолец" рассказал, за что "наказывал" других бандитов и коммерсантов.
В начале 90-х Тагирьянов открыл ателье по пошиву одежды, а через несколько лет ликеро-водочный завод. Бизнес стал давать большую прибыль, что не могло не привлечь внимание бандитов. Чтобы не делиться заработанным, предприниматель создал свою преступную группу.
Собеседник издания рассказал, что никогда "ни у кого не отбирал денег".
"Кому-то даешь что-то (мы ж работали), некоторые из-за трудностей не отдавали. У таких мы не отбирали. Но бывали такие, которые бахвалились тем, что взяли и не отдали", — пояснил Тагирьянов.
Последних, по его словам, приходилось "наказывать".
"Бывали же такие суммы! Ну, опасно, что тебе такую сумму должны. Могут же убить, чтобы не отдавать", — добавил он.
Полицейский
17 августа, 14:34
Член ОПГ десять лет скрывался от полиции благодаря пластической хирургии
По словам Тагирьянова, для расправы был "комплекс" причин. Прежде всего опасения за безопасность родных и близких.
"Так что причина была не в том, что деньги не отдавали. По материалам дела у нас проходят потерпевшими семь лидеров преступных группировок. Шесть погибли, один живой", — уточнил он.
Собеседник рассказал, что с подъемом его собственного бизнеса его стали "доставать" бандиты.
"Столько у нас банд и групп было. В каждом районе. Три-четыре человека с обрезом — и уже банда", — добавил Тагирьянов.
При этом он подчеркнул, что считает неправильным объяснять преступную деятельность непростыми временами.
"Тяжелые времена периодически случаются, и не все идут грабить и убивать", — уточнил он.
Тагирьянов считает, что в 90-е было невозможно вести бизнес честно, потому что он сразу привлекал внимание бандитов.
"И тут вариант — либо становиться самому зубастым, либо начинать работать просто на них, а на самоуважение нужно забить. Это как жену отдать чужому человеку", — заключил собеседник.
Дмитрий Романов
13 августа, 08:00
Переодетую в спецназ банду не могли поймать десять лет
2004718626
Обсудить 5
РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Белорусы а вы хотите в 90-ые? Аесли не дай бог, бацька плюнет и уйдёт, будут у вас 90-ые.
23 августа, 21:30
Чипалина Лукин
1500006
Всё так.
23 августа, 20:55
Арсений Новиков
900302
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