https://ria.ru/20200823/opg-1576211118.html

Лидер банды из 90-х рассказал, как расправлялся с ОПГ

Пожизненно осужденный основатель действовавшей в 90-х группировки из Набережных Челнов Эдуард Тагирьянов в интервью газете "Московский комсомолец" рассказал, за РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T20:40

2020-08-23T20:40

2020-08-23T22:59

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156022/63/1560226302_0:230:3092:1969_1400x0_80_0_0_1812309637b7b929171c99736f12b675.jpg

<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. </strong>Пожизненно осужденный основатель действовавшей в 90-х группировки из Набережных Челнов Эдуард Тагирьянов в интервью газете "<a href="https://www.mk.ru/incident/2020/08/23/legenda-kriminalnogo-mira-rasskazal-kak-v-90kh-raspravlyalsya-s-opg.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Московский комсомолец</a>" рассказал, за что "наказывал" других бандитов и коммерсантов.В начале 90-х Тагирьянов открыл ателье по пошиву одежды, а через несколько лет ликеро-водочный завод. Бизнес стал давать большую прибыль, что не могло не привлечь внимание бандитов. Чтобы не делиться заработанным, предприниматель создал свою преступную группу. Собеседник издания рассказал, что никогда "ни у кого не отбирал денег"."Кому-то даешь что-то (мы ж работали), некоторые из-за трудностей не отдавали. У таких мы не отбирали. Но бывали такие, которые бахвалились тем, что взяли и не отдали", — пояснил Тагирьянов.Последних, по его словам, приходилось "наказывать"."Бывали же такие суммы! Ну, опасно, что тебе такую сумму должны. Могут же убить, чтобы не отдавать", — добавил он.По словам Тагирьянова, для расправы был "комплекс" причин. Прежде всего опасения за безопасность родных и близких."Так что причина была не в том, что деньги не отдавали. По материалам дела у нас проходят потерпевшими семь лидеров преступных группировок. Шесть погибли, один живой", — уточнил он.Собеседник рассказал, что с подъемом его собственного бизнеса его стали "доставать" бандиты."Столько у нас банд и групп было. В каждом районе. Три-четыре человека с обрезом — и уже банда", — добавил Тагирьянов.При этом он подчеркнул, что считает неправильным объяснять преступную деятельность непростыми временами."Тяжелые времена периодически случаются, и не все идут грабить и убивать", — уточнил он.Тагирьянов считает, что в 90-е было невозможно вести бизнес честно, потому что он сразу привлекал внимание бандитов."И тут вариант — либо становиться самому зубастым, либо начинать работать просто на них, а на самоуважение нужно забить. Это как жену отдать чужому человеку", — заключил собеседник.

https://ria.ru/20200817/1575891818.html

https://ria.ru/20200813/1575700777.html

Чипалина Лукин Белорусы а вы хотите в 90-ые? Аесли не дай бог, бацька плюнет и уйдёт, будут у вас 90-ые. 21

Арсений Новиков Всё так. 14

5

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия