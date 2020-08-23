https://ria.ru/20200823/opasnost-1576203009.html

Названы "полезные" продукты, которые на самом деле опасно есть

Исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание", диетолог Зинаида Медведева рассказала "Комсомольской правде", какие продукты ошибочно считаются полезными и... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T15:57

2020-08-23T15:57

2020-08-23T16:44

зинаида медведева

рак

здоровье

здоровье - общество

питание

общество

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. </strong>Исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание", диетолог <a href="http://ria.ru/person_zinaida-medvedeva-/" target="_blank" data-auto="true">Зинаида Медведева</a> рассказала <a href="https://www.kp.ru/daily/217172.5/4274663/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a>, какие продукты ошибочно считаются полезными и могут навредить организму.Эксперт отметила, что многие воспринимают разрекламированные протеиновые батончики почти как лекарство, однако их состав оставляет желать лучшего. В такие перекусы добавляют ультраобработанные злаковые хлопья, большое количество сахара или его заменителей. При этом на этикетках часто написано лишь о том, что в составе есть сушеные ягоды, орехи или семечки. Из-за высокого содержания сахара и быстроусвояемых углеводов батончики не подойдут приверженцам здорового <a href="https://ria.ru/tag_Pitanie/" target="_blank">питания</a>. "После такого батончика очень быстро вырабатывается инсулин, а это расшатывает метаболическую систему. Человек, съевший батончик, быстро получает энергию, но также быстро и теряет ее", — указала собеседница "КП", добавив, что даже наличие протеина не делает этот продукт полезным.Не стоит увлекаться и спортивными напитками с витаминами. Они содержат много глюкозы и фруктозы и ничем не лучше кока-колы. По словам Медведевой, избыточное потребление фруктозы может привести к проблемам с кишечником и даже <a href="https://ria.ru/keyword_rak/" target="_blank">раку</a>. Заменить такие напитки можно обычной водой.Из своего рациона полезно исключить и йогурты с наполнителями: фруктов такая продукция почти не содержит."В них кладут наполнители, сладкие добавки, а также пюре, получающееся из высоко переработанного продукта, где содержится очень много сахара", — указала диетолог.Насторожиться следует и любителям красного мяса, которое, как напомнила Медведева, внесено Международным агентством по изучения рака в список канцерогенов. Это относится к мясным продуктам, получаемым посредством любой обработки: засолки, вяленья, консервации, ферментации. Употребление сосисок, сарделек, колбасы, копченостей связано с риском развития колоректального рака."Обыкновенное мясо, которое мы покупаем и жарим или запекаем на огне, с точки зрения канцерогенности, вредно почти так же", — говорится в материале.Более того, приготовленное при высоких температурах красное мясо способствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе сердечной недостаточности.Тем, кто не может отказаться от этого продукта, Медведева посоветовала употреблять его не чаще чем раз в неделю. Если готовить при пониженной температуре, до 70 градусов , то количество канцерогенов также снижается.Диетолог подчеркнула, что важно ограничивать потребление сливочного масла: в день съедать не более десяти граммов."И тогда вы сможете извлечь из этого продукта большую пользу. Оно богато витамином Е, полезными короткоцепочечными жирами", — сказала она.Превышение дневной нормы потребления этого продукта чревато повышением холестерина, что ухудшает работу сердца и сосудов, нарушает кровоснабжение всего организма и может привести к инфаркту и инсульту.

https://ria.ru/20200821/kofe-1576117195.html

https://ria.ru/20200823/produkty-1576191501.html

https://rsport.ria.ru/20200814/1575759840.html

Арсений Новиков Переходим на хлеб и воду. Хотя это потом тоже могут назвать вредным..... 46

Natalia Bikowa Все вредно, кроме смерти. Заканчиваем путь. 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зинаида медведева , рак, здоровье, здоровье - общество, питание, общество