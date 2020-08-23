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Названы "полезные" продукты, которые на самом деле опасно есть
Исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание", диетолог Зинаида Медведева рассказала "Комсомольской правде", какие продукты ошибочно считаются полезными и... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T15:57
2020-08-23T16:44
зинаида медведева
рак
здоровье
здоровье - общество
питание
общество
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. </strong>Исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание", диетолог <a href="http://ria.ru/person_zinaida-medvedeva-/" target="_blank" data-auto="true">Зинаида Медведева</a> рассказала <a href="https://www.kp.ru/daily/217172.5/4274663/?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a>, какие продукты ошибочно считаются полезными и могут навредить организму.Эксперт отметила, что многие воспринимают разрекламированные протеиновые батончики почти как лекарство, однако их состав оставляет желать лучшего. В такие перекусы добавляют ультраобработанные злаковые хлопья, большое количество сахара или его заменителей. При этом на этикетках часто написано лишь о том, что в составе есть сушеные ягоды, орехи или семечки. Из-за высокого содержания сахара и быстроусвояемых углеводов батончики не подойдут приверженцам здорового <a href="https://ria.ru/tag_Pitanie/" target="_blank">питания</a>. "После такого батончика очень быстро вырабатывается инсулин, а это расшатывает метаболическую систему. Человек, съевший батончик, быстро получает энергию, но также быстро и теряет ее", — указала собеседница "КП", добавив, что даже наличие протеина не делает этот продукт полезным.Не стоит увлекаться и спортивными напитками с витаминами. Они содержат много глюкозы и фруктозы и ничем не лучше кока-колы. По словам Медведевой, избыточное потребление фруктозы может привести к проблемам с кишечником и даже <a href="https://ria.ru/keyword_rak/" target="_blank">раку</a>. Заменить такие напитки можно обычной водой.Из своего рациона полезно исключить и йогурты с наполнителями: фруктов такая продукция почти не содержит."В них кладут наполнители, сладкие добавки, а также пюре, получающееся из высоко переработанного продукта, где содержится очень много сахара", — указала диетолог.Насторожиться следует и любителям красного мяса, которое, как напомнила Медведева, внесено Международным агентством по изучения рака в список канцерогенов. Это относится к мясным продуктам, получаемым посредством любой обработки: засолки, вяленья, консервации, ферментации. Употребление сосисок, сарделек, колбасы, копченостей связано с риском развития колоректального рака."Обыкновенное мясо, которое мы покупаем и жарим или запекаем на огне, с точки зрения канцерогенности, вредно почти так же", — говорится в материале.Более того, приготовленное при высоких температурах красное мясо способствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе сердечной недостаточности.Тем, кто не может отказаться от этого продукта, Медведева посоветовала употреблять его не чаще чем раз в неделю. Если готовить при пониженной температуре, до 70 градусов , то количество канцерогенов также снижается.Диетолог подчеркнула, что важно ограничивать потребление сливочного масла: в день съедать не более десяти граммов."И тогда вы сможете извлечь из этого продукта большую пользу. Оно богато витамином Е, полезными короткоцепочечными жирами", — сказала она.Превышение дневной нормы потребления этого продукта чревато повышением холестерина, что ухудшает работу сердца и сосудов, нарушает кровоснабжение всего организма и может привести к инфаркту и инсульту.
https://ria.ru/20200821/kofe-1576117195.html
https://ria.ru/20200823/produkty-1576191501.html
https://rsport.ria.ru/20200814/1575759840.html
Переходим на хлеб и воду. Хотя это потом тоже могут назвать вредным.....
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Все вредно, кроме смерти. Заканчиваем путь.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
зинаида медведева , рак, здоровье, здоровье - общество, питание, общество

Названы "полезные" продукты, которые на самом деле опасно есть

15:57 23.08.2020 (обновлено: 16:44 23.08.2020)
15656
© РИА Новости / Павел ЛисицынСахар
Сахар
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сахар. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание", диетолог Зинаида Медведева рассказала "Комсомольской правде", какие продукты ошибочно считаются полезными и могут навредить организму.
Эксперт отметила, что многие воспринимают разрекламированные протеиновые батончики почти как лекарство, однако их состав оставляет желать лучшего. В такие перекусы добавляют ультраобработанные злаковые хлопья, большое количество сахара или его заменителей. При этом на этикетках часто написано лишь о том, что в составе есть сушеные ягоды, орехи или семечки. Из-за высокого содержания сахара и быстроусвояемых углеводов батончики не подойдут приверженцам здорового питания.
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"После такого батончика очень быстро вырабатывается инсулин, а это расшатывает метаболическую систему. Человек, съевший батончик, быстро получает энергию, но также быстро и теряет ее", — указала собеседница "КП", добавив, что даже наличие протеина не делает этот продукт полезным.
Не стоит увлекаться и спортивными напитками с витаминами. Они содержат много глюкозы и фруктозы и ничем не лучше кока-колы. По словам Медведевой, избыточное потребление фруктозы может привести к проблемам с кишечником и даже раку. Заменить такие напитки можно обычной водой.
Из своего рациона полезно исключить и йогурты с наполнителями: фруктов такая продукция почти не содержит.
"В них кладут наполнители, сладкие добавки, а также пюре, получающееся из высоко переработанного продукта, где содержится очень много сахара", — указала диетолог.
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Насторожиться следует и любителям красного мяса, которое, как напомнила Медведева, внесено Международным агентством по изучения рака в список канцерогенов. Это относится к мясным продуктам, получаемым посредством любой обработки: засолки, вяленья, консервации, ферментации. Употребление сосисок, сарделек, колбасы, копченостей связано с риском развития колоректального рака.
"Обыкновенное мясо, которое мы покупаем и жарим или запекаем на огне, с точки зрения канцерогенности, вредно почти так же", — говорится в материале.
Более того, приготовленное при высоких температурах красное мясо способствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе сердечной недостаточности.
Тем, кто не может отказаться от этого продукта, Медведева посоветовала употреблять его не чаще чем раз в неделю. Если готовить при пониженной температуре, до 70 градусов , то количество канцерогенов также снижается.
Диетолог подчеркнула, что важно ограничивать потребление сливочного масла: в день съедать не более десяти граммов.
"И тогда вы сможете извлечь из этого продукта большую пользу. Оно богато витамином Е, полезными короткоцепочечными жирами", — сказала она.
Превышение дневной нормы потребления этого продукта чревато повышением холестерина, что ухудшает работу сердца и сосудов, нарушает кровоснабжение всего организма и может привести к инфаркту и инсульту.
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Обсудить 7
Зинаида МедведеваракЗдоровьеЗдоровье - ОбществоПитаниеОбщество
Популярные комментарии
Переходим на хлеб и воду. Хотя это потом тоже могут назвать вредным.....
23 августа, 16:15
Арсений Новиков
3851002
Все вредно, кроме смерти. Заканчиваем путь.
23 августа, 16:16
Natalia Bikowa
1200004
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