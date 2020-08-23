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Koktebel Jazz Party
https://ria.ru/20200823/muzyka-1576206224.html
Пианист Крамер раскритиковал платное музыкальное образование для детей
Превращение системы музыкального образования детей в дополнительное платное опасно для общества и России в целом, считает пианист Даниил Крамер. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T17:40
2020-08-23T17:41
koktebel jazz party
даниил крамер
koktebel jazz party — 2020
россия
фестиваль koktebel jazz party
владимир путин
коктебель
общество
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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости.</strong> Превращение системы музыкального образования детей в дополнительное платное опасно для общества и России в целом, считает пианист Даниил Крамер.Трио Крамера в воскресенье откроет своим выступлением третий завершающий день фестиваля <a href="https://ria.ru/Koktebel_Jazz_Party_11092014" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a> в <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебеле</a>."(Надо) забыть про слово "дополнительное" (музыкальное образование). Потому что наши мудрые реформаторы музыкальное образование превратили в дополнительное. Не все родители имеют достаточно денег, чтобы платить за дополнительное образование… Для меня совершенно ясно, что превращение музыкального образования в платное дополнительное есть целенаправленная диверсия, направленная на примитивизацию общества", - сказал Крамер на пресс-конференции в Коктебеле.Он отметил, что классическое музыкальное образование, которое было создано и системно функционировало в годы <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, резко меняет образ жизни детей и подростков."Давным-давно установлено, что дети, прошедшие музыкальную школу, имеют другую социологию, в разы меньше криминала, гораздо лучше качество производства, лучше взаимоотношения с обществом и, в конце концов, там гораздо лучше мозги, IQ, они гораздо лучше организованы", - сказал Крамер.Он добавил, что разрушение системы образования и культуры в России как культурно-ориентированной стране крайне губительно и опасно в целом для нации.Даниил Крамер - советский и российский джазовый пианист, педагог, композитор и продюсер. Академик Российской академии искусств с 2014 года.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (<a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Куба</a>), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), саксофонист Роберт Анчиполовский (<a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
https://ria.ru/20200823/muzyka-1576203222.html
https://ria.ru/20191111/1560734522.html
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даниил крамер, koktebel jazz party — 2020, россия, фестиваль koktebel jazz party, владимир путин, коктебель, общество

Пианист Крамер раскритиковал платное музыкальное образование для детей

17:40 23.08.2020 (обновлено: 17:41 23.08.2020)
2086
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДжазовый пианист Даниил Крамер на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
Джазовый пианист Даниил Крамер на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Джазовый пианист Даниил Крамер на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму. Архивное фото
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Превращение системы музыкального образования детей в дополнительное платное опасно для общества и России в целом, считает пианист Даниил Крамер.
Трио Крамера в воскресенье откроет своим выступлением третий завершающий день фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле.
Джазовый пианист Даниил Крамер
Вчера, 16:04Koktebel Jazz Party
Пианист Даниил Крамер рассказал об участии в Koktebel Jazz Party
"(Надо) забыть про слово "дополнительное" (музыкальное образование). Потому что наши мудрые реформаторы музыкальное образование превратили в дополнительное. Не все родители имеют достаточно денег, чтобы платить за дополнительное образование… Для меня совершенно ясно, что превращение музыкального образования в платное дополнительное есть целенаправленная диверсия, направленная на примитивизацию общества", - сказал Крамер на пресс-конференции в Коктебеле.
Он отметил, что классическое музыкальное образование, которое было создано и системно функционировало в годы СССР, резко меняет образ жизни детей и подростков.
"Давным-давно установлено, что дети, прошедшие музыкальную школу, имеют другую социологию, в разы меньше криминала, гораздо лучше качество производства, лучше взаимоотношения с обществом и, в конце концов, там гораздо лучше мозги, IQ, они гораздо лучше организованы", - сказал Крамер.
Он добавил, что разрушение системы образования и культуры в России как культурно-ориентированной стране крайне губительно и опасно в целом для нации.
Даниил Крамер - советский и российский джазовый пианист, педагог, композитор и продюсер. Академик Российской академии искусств с 2014 года.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.
Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
Девочки за фортепиано
11 ноября 2019, 09:00РИА Наука
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8822005
Обсудить 24
Koktebel Jazz PartyДаниил КрамерKoktebel Jazz Party — 2020РоссияФестиваль Koktebel Jazz PartyВладимир ПутинКоктебельОбщество
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