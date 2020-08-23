Ветераны конфликта в Приднестровье потребовали отставки властей Молдавии
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© Sputnik / Александр Суру
Митингующие в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 авг – РИА Новости. Около трехсот ветеранов приднестровского конфликта собрались в воскресенье в центре Кишинева на протест, их главное требование – отставка президента Молдавии Игоря Додона и премьера Иона Кику, передает корреспондент РИА Новости.
Около трехсот человек собрались в воскресенье в Кишиневе на площади Великого национального собрания перед зданием правительства. Ветераны приднестровского конфликта требуют отправить в отставку представителей власти, которые не заботятся о людях.
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Участники акции протеста принесли с собой государственные флаги, люди скандируют: "Додона и Кику – в тюрьму!", "Отставка!".
"Мы пришли сюда, хотя не принадлежим ни к одной из партий, мы устали от бедности и от предательства со стороны властей,, поэтому мы требуем отставки президента и премьера", - заявил со сцены один из протестующих.
Здание правительства окружено сотрудниками полиции, они также держат плакат "Спасибо, что протестуете мирно". Также сотрудники правоохранительных органов просят людей соблюдать защитные меры в условиях коронавируса.
В Молдавии из-за пандемии запрещены массовые мероприятия, в которых участвуют более 50 человек, однако в августе в стране участились протестные движения. Отчасти, это связано с запланированными на 1 ноября выборами президента республики.
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