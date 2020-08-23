https://ria.ru/20200823/moldaviya-1576196432.html

Ветераны конфликта в Приднестровье потребовали отставки властей Молдавии

Около трехсот ветеранов приднестровского конфликта собрались в воскресенье в центре Кишинева на протест, их главное требование – отставка президента Молдавии... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T12:39

2020-08-23T12:39

2020-08-23T12:39

ион кику

игорь додон

молдавия

кишинев

в мире

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<strong>КИШИНЕВ, 23 авг – РИА Новости.</strong> Около трехсот ветеранов приднестровского конфликта собрались в воскресенье в центре Кишинева на протест, их главное требование – отставка президента Молдавии <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Додона</a> и премьера <a href="http://ria.ru/person_ion-kiku/" target="_blank" data-auto="true">Иона Кику</a>, передает корреспондент РИА Новости.Около трехсот человек собрались в воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Chisinau/" target="_blank" data-auto="true">Кишиневе</a> на площади Великого национального собрания перед зданием правительства. Ветераны приднестровского конфликта требуют отправить в отставку представителей власти, которые не заботятся о людях.Участники акции протеста принесли с собой государственные флаги, люди скандируют: "Додона и Кику – в тюрьму!", "Отставка!".Здание правительства окружено сотрудниками полиции, они также держат плакат "Спасибо, что протестуете мирно". Также сотрудники правоохранительных органов просят людей соблюдать защитные меры в условиях коронавируса.В <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> из-за пандемии запрещены массовые мероприятия, в которых участвуют более 50 человек, однако в августе в стране участились протестные движения. Отчасти, это связано с запланированными на 1 ноября выборами президента республики.

https://ria.ru/20200820/1576031898.html

https://ria.ru/20200727/1574971183.html

молдавия

кишинев

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ион кику, игорь додон, молдавия, кишинев, в мире