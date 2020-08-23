https://ria.ru/20200823/minsk-1576209280.html

Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске

Сторонники белорусской оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T19:30

2020-08-23T19:30

2020-08-23T19:30

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576206992_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_0e35fe0195d92702f6ffb0e0d670ffcd.jpg

<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Сторонники белорусской оппозиции отошли от Дворца Независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a>, передает корреспондент РИА Новости.Ранее люди собрались у стелы "Минск – город-герой". Оттуда колонны направились к Дворцу независимости – резиденции главы государства.Затем по проспекту Победителей они ушли обратно в сторону стелы. При этом усиленный кордон ОМОН у дворца остается.

https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576208359.html

sizif8 Ситуацию в Белоруссии не стабилизировать без помощи США. Только в этой самой демократической стране мира самые лучшие демократические резиновые пули и лучший слезоточивый газ. Успокаивают намертво. 55

Ivan Luckich Не дерутся между собой,площади после себя убирают,в Европе бы уже подрались,да улицы загадили(Брлин,Париж,про Штаты вообще даже не упоминаю,там сейчас во многих городах "мрак"1 42

37

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире