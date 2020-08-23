https://ria.ru/20200823/minsk-1576209280.html
Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске
Сторонники белорусской оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T19:30
2020-08-23T19:30
2020-08-23T19:30
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Сторонники белорусской оппозиции отошли от Дворца Независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a>, передает корреспондент РИА Новости.Ранее люди собрались у стелы "Минск – город-герой". Оттуда колонны направились к Дворцу независимости – резиденции главы государства.Затем по проспекту Победителей они ушли обратно в сторону стелы. При этом усиленный кордон ОМОН у дворца остается.
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576208359.html
sizif8
Ситуацию в Белоруссии не стабилизировать без помощи США. Только в этой самой демократической стране мира самые лучшие демократические резиновые пули и лучший слезоточивый газ. Успокаивают намертво.
55
Ivan Luckich
Не дерутся между собой,площади после себя убирают,в Европе бы уже подрались,да улицы загадили(Брлин,Париж,про Штаты вообще даже не упоминаю,там сейчас во многих городах "мрак"1
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37
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире