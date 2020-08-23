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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200823/minsk-1576209280.html
Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске
Сторонники белорусской оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T19:30
2020-08-23T19:30
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Сторонники белорусской оппозиции отошли от Дворца Независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a>, передает корреспондент РИА Новости.Ранее люди собрались у стелы "Минск – город-герой". Оттуда колонны направились к Дворцу независимости – резиденции главы государства.Затем по проспекту Победителей они ушли обратно в сторону стелы. При этом усиленный кордон ОМОН у дворца остается.
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576208359.html
Ситуацию в Белоруссии не стабилизировать без помощи США. Только в этой самой демократической стране мира самые лучшие демократические резиновые пули и лучший слезоточивый газ. Успокаивают намертво.
55
Не дерутся между собой,площади после себя убирают,в Европе бы уже подрались,да улицы загадили(Брлин,Париж,про Штаты вообще даже не упоминаю,там сейчас во многих городах "мрак"1
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минск
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минск, белоруссия, в мире

Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске

19:30 23.08.2020
19245
© РИА Новости / Евгений ОдиноковУчастники акции протеста на площади Независимости в Минске
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МИНСК, 23 авг - РИА Новости. Сторонники белорусской оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее люди собрались у стелы "Минск – город-герой". Оттуда колонны направились к Дворцу независимости – резиденции главы государства.
Затем по проспекту Победителей они ушли обратно в сторону стелы. При этом усиленный кордон ОМОН у дворца остается.
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Вчера, 18:49
Совпали маршруты. В Гомеле сторонники Лукашенко и оппозиция прошли рядом
1081646724
Обсудить 37
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ситуацию в Белоруссии не стабилизировать без помощи США. Только в этой самой демократической стране мира самые лучшие демократические резиновые пули и лучший слезоточивый газ. Успокаивают намертво.
23 августа, 19:39
sizif8
38100007
Не дерутся между собой,площади после себя убирают,в Европе бы уже подрались,да улицы загадили(Брлин,Париж,про Штаты вообще даже не упоминаю,там сейчас во многих городах "мрак"1
23 августа, 19:34
Ivan Luckich
19700016
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