https://ria.ru/20200823/minsk-1576208957.html
На территории резиденции Лукашенко в Минске сел вертолет
На территории резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске сел вертолет, сообщают корреспонденты РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T19:17
2020-08-23T19:17
2020-08-23T19:37
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> На территории резиденции президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> сел вертолет, сообщают корреспонденты РИА Новости с места событий.Вертолет прилетел со стороны центра Минска и, сделав небольшой круг, сел на территории резиденции. Его посадку корреспондент агентства снял на видео. Второй корреспондент РИА Новости также видел посадку вертолёта на территорию внутри ограды резиденции президента.До этого к резиденции Лукашенко подошла толпа протестующих, перед ней, защищая проход к резиденции Лукашенко, выстроилось оцепление из сотрудников ОМОН. Сейчас протестующих рядом с резиденцией Лукашенко почти не осталось.Как передают корреспонденты РИА Новости, протестующие движутся обратно к стеле "Минск – город-герой", где собирались ранее.
https://ria.ru/20200823/1576202380.html
Александр Аникин
Эвакуируется в Ростов.
111
Зе Че так
Останется у себя в РБ. И смените методику устарела.
66
20
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 23 авг - РИА Новости.
На территории резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко
в Минске
сел вертолет, сообщают корреспонденты РИА Новости с места событий.
Вертолет прилетел со стороны центра Минска и, сделав небольшой круг, сел на территории резиденции. Его посадку корреспондент агентства снял на видео. Второй корреспондент РИА Новости также видел посадку вертолёта на территорию внутри ограды резиденции президента.
До этого к резиденции Лукашенко подошла толпа протестующих, перед ней, защищая проход к резиденции Лукашенко, выстроилось оцепление из сотрудников ОМОН. Сейчас протестующих рядом с резиденцией Лукашенко почти не осталось.
Как передают корреспонденты РИА Новости, протестующие движутся обратно к стеле "Минск – город-герой", где собирались ранее.