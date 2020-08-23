https://ria.ru/20200823/minsk-1576208957.html

На территории резиденции Лукашенко в Минске сел вертолет

На территории резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске сел вертолет, сообщают корреспонденты РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T19:17

2020-08-23T19:17

2020-08-23T19:37

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> На территории резиденции президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> сел вертолет, сообщают корреспонденты РИА Новости с места событий.Вертолет прилетел со стороны центра Минска и, сделав небольшой круг, сел на территории резиденции. Его посадку корреспондент агентства снял на видео. Второй корреспондент РИА Новости также видел посадку вертолёта на территорию внутри ограды резиденции президента.До этого к резиденции Лукашенко подошла толпа протестующих, перед ней, защищая проход к резиденции Лукашенко, выстроилось оцепление из сотрудников ОМОН. Сейчас протестующих рядом с резиденцией Лукашенко почти не осталось.Как передают корреспонденты РИА Новости, протестующие движутся обратно к стеле "Минск – город-герой", где собирались ранее.

https://ria.ru/20200823/1576202380.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире