Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200823/minsk-1576208957.html
На территории резиденции Лукашенко в Минске сел вертолет
На территории резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске сел вертолет, сообщают корреспонденты РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T19:17
2020-08-23T19:37
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576208409_0:0:2560:1440_1400x0_80_0_0_a507143d98e08f30b2b7427171e91754.jpg
<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> На территории резиденции президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> сел вертолет, сообщают корреспонденты РИА Новости с места событий.Вертолет прилетел со стороны центра Минска и, сделав небольшой круг, сел на территории резиденции. Его посадку корреспондент агентства снял на видео. Второй корреспондент РИА Новости также видел посадку вертолёта на территорию внутри ограды резиденции президента.До этого к резиденции Лукашенко подошла толпа протестующих, перед ней, защищая проход к резиденции Лукашенко, выстроилось оцепление из сотрудников ОМОН. Сейчас протестующих рядом с резиденцией Лукашенко почти не осталось.Как передают корреспонденты РИА Новости, протестующие движутся обратно к стеле "Минск – город-герой", где собирались ранее.
https://ria.ru/20200823/1576202380.html
Эвакуируется в Ростов.
111
Останется у себя в РБ. И смените методику устарела.
66
20
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576208409_288:0:2560:1704_1400x0_80_0_0_ae0628caf997de0ae23456359690ab37.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

На территории резиденции Лукашенко в Минске сел вертолет

19:17 23.08.2020 (обновлено: 19:37 23.08.2020)
11247
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкции протеста в Минске. 23 августа 2020
Акции протеста в Минске. 23 августа 2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 23 авг - РИА Новости. На территории резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске сел вертолет, сообщают корреспонденты РИА Новости с места событий.
Вертолет прилетел со стороны центра Минска и, сделав небольшой круг, сел на территории резиденции. Его посадку корреспондент агентства снял на видео. Второй корреспондент РИА Новости также видел посадку вертолёта на территорию внутри ограды резиденции президента.
До этого к резиденции Лукашенко подошла толпа протестующих, перед ней, защищая проход к резиденции Лукашенко, выстроилось оцепление из сотрудников ОМОН. Сейчас протестующих рядом с резиденцией Лукашенко почти не осталось.
Как передают корреспонденты РИА Новости, протестующие движутся обратно к стеле "Минск – город-герой", где собирались ранее.
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
Вчера, 15:39Протесты в Белоруссии
Стелу "Минск — город-герой" обнесли забором
514394918
Обсудить 20
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Эвакуируется в Ростов.
23 августа, 19:23
Александр Аникин
54701138
Останется у себя в РБ. И смените методику устарела.
23 августа, 19:24
Зе Че так
47000019
Рекомендуем
Колонна протестующих подошла к резиденции президента Белоруссии в Минске
Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске
Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом
Опубликовано видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин наградил медалью Ушакова 17 американцев
Как крысы разбежались – Лукашенко с вертолета об обстановке у дворца Независимости
Лукашенко о протестовавших у его резиденции: "Как крысы разбежались"
Жозеп Боррель
Евросоюзу придется работать с Лукашенко, заявил Боррель
Вы красавцы! Лукашенко поблагодарил охранявших его резиденцию силовиков
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и обратился к силовикам
Родственники перед началом церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ певицей Валентиной Легкоступовой у похоронного дома Троекурово
Штурм предложила необычный способ увековечить память Легкоступовой
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
Отец погибшего при взрыве в Ярославле мальчика обратился к россиянам
Участники акции протеста у Минского завода колёсных тягачей. 23 августа 2020
Лавров заявил о попытке реализовать в Белоруссии венесуэльский сценарий
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
Главврач омской больницы обратился к лечащим Навального немецким медикам
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
В Минске заявили о попытке штурма резиденции Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Минск заявил, что не нуждается в "заезженных советах" Зеленского
Снег, выпавший в селе Куруш, Дагестан, 23 августа 2020
В самом южном населенном пункте России выпал снег
Смартфон
В Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию властей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40В России создают новую систему управления для перспективной бронетехники
03:20Счетная палата выявила нарушения в деятельности Росимущества
03:18СМИ: владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет
03:13Москва готова предложить свою билетную систему всем регионам
03:10Японский журналист посетовал на исчезновение на Сахалине "следов" страны
03:09В МЧС рассказали, кто чаще других теряется в лесу
03:08Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в WhatsApp
03:07В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов
03:03Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника "Гром"
03:00Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера очисткой нейронов от мусора
02:58Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у банков к концу года
02:01Эксперт назвал настройки в смартфоне, которые запрещено трогать
02:00Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
01:29Глава Cinema for Peace заявил о выведении Навального из строя на месяцы
00:39В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party
00:30СП видит риски из-за выплат промежуточных дивидендов госкомпаниями
00:21Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
00:15В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
23:55В Воронежской области пять человек погибли, упав в выгребную яму
23:23Учителя раскрыли детали обучения в школах с 1 сентября
Лента новостейМолния