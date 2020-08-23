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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200823/minsk-1576204285.html
В Минске протестующие заняли часть проспекта Независимости
Участники акции белорусской оппозиции заняли не только площадь Независимости в Минске, но и прилегающую часть проспекта Независимости, передаёт корреспондент... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T16:31
2020-08-23T16:31
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Участники акции белорусской оппозиции заняли не только площадь Независимости в Минске, но и прилегающую часть проспекта Независимости, передаёт корреспондент РИА Новости.Днем в воскресенье сторонники оппозиции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> стягиваются с разных концов города на площадь Независимости, где находятся Дом правительства, ЦИК и нижняя палата парламента.Движение машин по проспекту Независимости остановлено, протестующие движутся в разных направлениях до соседней станции метро "Октябрьская" и дворца Республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200823/1576202380.html
https://ria.ru/20200823/provokatsii-1576198319.html
Жиденько совсем. Лучше дома сидеть, чем под дождем мокнуть.
113
Их гоняют телеграмм каналы туда сюда.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр лукашенко, минск, в мире

В Минске протестующие заняли часть проспекта Независимости

16:31 23.08.2020
50855
© SputnikСотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске
Сотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске
© Sputnik
Сотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 23 авг - РИА Новости. Участники акции белорусской оппозиции заняли не только площадь Независимости в Минске, но и прилегающую часть проспекта Независимости, передаёт корреспондент РИА Новости.
Днем в воскресенье сторонники оппозиции в Минске стягиваются с разных концов города на площадь Независимости, где находятся Дом правительства, ЦИК и нижняя палата парламента.
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
Вчера, 15:39Протесты в Белоруссии
Стелу "Минск — город-герой" обнесли забором
Движение машин по проспекту Независимости остановлено, протестующие движутся в разных направлениях до соседней станции метро "Октябрьская" и дворца Республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
Вчера, 13:34
Милиция в Минске предупредила о возможных провокациях на акциях протеста
8298726298
Обсудить 69
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскВ мире
Популярные комментарии
Жиденько совсем. Лучше дома сидеть, чем под дождем мокнуть.
23 августа, 16:34
Александр Невский
68633033
Их гоняют телеграмм каналы туда сюда.
23 августа, 16:39
eeurope-79
642712019
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