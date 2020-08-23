https://ria.ru/20200823/minsk-1576204285.html
В Минске протестующие заняли часть проспекта Независимости
Участники акции белорусской оппозиции заняли не только площадь Независимости в Минске, но и прилегающую часть проспекта Независимости, передаёт корреспондент... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T16:31
2020-08-23T16:31
2020-08-23T16:31
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574368074_0:76:799:525_1400x0_80_0_0_fd7167c4ebc74447463e107d8bcd51ba.jpg
<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Участники акции белорусской оппозиции заняли не только площадь Независимости в Минске, но и прилегающую часть проспекта Независимости, передаёт корреспондент РИА Новости.Днем в воскресенье сторонники оппозиции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> стягиваются с разных концов города на площадь Независимости, где находятся Дом правительства, ЦИК и нижняя палата парламента.Движение машин по проспекту Независимости остановлено, протестующие движутся в разных направлениях до соседней станции метро "Октябрьская" и дворца Республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200823/1576202380.html
https://ria.ru/20200823/provokatsii-1576198319.html
Александр Невский
Жиденько совсем. Лучше дома сидеть, чем под дождем мокнуть.
113
europe-79
Их гоняют телеграмм каналы туда сюда.
113
69
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574368074_0:0:799:599_1400x0_80_0_0_edb4220af6cc09fa00a96d5cc7380acc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, в мире