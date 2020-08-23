https://ria.ru/20200823/minsk-1576204285.html

В Минске протестующие заняли часть проспекта Независимости

Участники акции белорусской оппозиции заняли не только площадь Независимости в Минске, но и прилегающую часть проспекта Независимости, передаёт корреспондент... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T16:31

2020-08-23T16:31

2020-08-23T16:31

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Участники акции белорусской оппозиции заняли не только площадь Независимости в Минске, но и прилегающую часть проспекта Независимости, передаёт корреспондент РИА Новости.Днем в воскресенье сторонники оппозиции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> стягиваются с разных концов города на площадь Независимости, где находятся Дом правительства, ЦИК и нижняя палата парламента.Движение машин по проспекту Независимости остановлено, протестующие движутся в разных направлениях до соседней станции метро "Октябрьская" и дворца Республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200823/1576202380.html

https://ria.ru/20200823/provokatsii-1576198319.html

Александр Невский Жиденько совсем. Лучше дома сидеть, чем под дождем мокнуть. 113

europe-79 Их гоняют телеграмм каналы туда сюда. 113

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минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, в мире