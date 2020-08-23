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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200823/minsk-1576201759.html
На площади Независимости в Минске собираются протестующие
Сторонники оппозиции в Минске стягиваются с разных концов города на площадь Независимости, где находятся Дом правительства, ЦИК и нижняя палата парламента,... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T15:30
2020-08-23T17:38
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Сторонники оппозиции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> стягиваются с разных концов города на площадь Независимости, где находятся Дом правительства, ЦИК и нижняя палата парламента, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.На площади Независимости, по оценке корреспондента РИА Новости на месте событий, сейчас находятся не менее 20 тысяч человек. Расчёт производился исходя из площади, занятой людьми во время акции, с учётом усреднённого показателя вместимости на один квадратный метр. На площади также плохо работает мобильная связь.Милиция через громкоговорители убеждает собравшихся разойтись, однако они встречают призывы свистом. По проспекту Независимости подходят новые группы оппозиционеров, участники акции идут и из других частей города.На проспекте протестующие перекрыли проезжую часть. В акции участвуют в том числе работники Минского тракторостроительного завода, они скандируют "МТЗ".Полиция в происходящее почти не вмешивается, лишь на одном из участков шествия одна патрульная машина ДПС в громкоговоритель просила участников акции не выходить на дорогу. Неподалеку от площади Независимости и слева от Дома правительства стоят машины без опознавательных знаков. С разных сторон площади находятся силы милиции, автобусы и автозаки, а также грузовики внутренних войск.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200823/lavrov-1576200752.html
https://ria.ru/20200823/provokatsii-1576198319.html
200.000 вы хотели написать. нолик пропаганда не позволила дописать?!
107
Ну это как посмотреть... Может вооружают, установил же наш суд, что пластиковый стаканчик - грозное оружие...
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минск
белоруссия
РИА Новости
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60
минск, белоруссия, в мире

На площади Независимости в Минске собираются протестующие

15:30 23.08.2020 (обновлено: 17:38 23.08.2020)
37749
© REUTERS / Stringer Участники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© REUTERS / Stringer
Участники акции протеста в Минске
МИНСК, 23 авг - РИА Новости. Сторонники оппозиции в Минске стягиваются с разных концов города на площадь Независимости, где находятся Дом правительства, ЦИК и нижняя палата парламента, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
На площади Независимости, по оценке корреспондента РИА Новости на месте событий, сейчас находятся не менее 20 тысяч человек. Расчёт производился исходя из площади, занятой людьми во время акции, с учётом усреднённого показателя вместимости на один квадратный метр. На площади также плохо работает мобильная связь.
Милиция через громкоговорители убеждает собравшихся разойтись, однако они встречают призывы свистом. По проспекту Независимости подходят новые группы оппозиционеров, участники акции идут и из других частей города.
На проспекте протестующие перекрыли проезжую часть. В акции участвуют в том числе работники Минского тракторостроительного завода, они скандируют "МТЗ".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Полиция в происходящее почти не вмешивается, лишь на одном из участков шествия одна патрульная машина ДПС в громкоговоритель просила участников акции не выходить на дорогу. Неподалеку от площади Независимости и слева от Дома правительства стоят машины без опознавательных знаков. С разных сторон площади находятся силы милиции, автобусы и автозаки, а также грузовики внутренних войск.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
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7843314164
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
200.000 вы хотели написать. нолик пропаганда не позволила дописать?!
23 августа, 15:37
СaСергей acid
47600153
Ну это как посмотреть... Может вооружают, установил же наш суд, что пластиковый стаканчик - грозное оружие...
23 августа, 15:59
dega3333
19600232
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