https://ria.ru/20200823/minoborony-1576192725.html

Минобороны подписало серийный контракт на поставку беспилотников "Орион"

Министерство обороны России и компания "Кронштадт" подписали первый серийный контракт на поставку беспилотников большой продолжительности полета "Орион", заявил РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T10:08

2020-08-23T10:08

2020-08-23T10:08

орион

александр долженков

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155806/61/1558066186_0:185:3072:1913_1400x0_80_0_0_05c9f2969f0d7c432a2e34fc38680f07.jpg

<strong>КУБИНКА, 23 авг – РИА Новости.</strong> Министерство обороны России и компания "Кронштадт" подписали первый серийный контракт на поставку беспилотников большой продолжительности полета "Орион", заявил РИА Новости генеральный конструктор "Кронштадта" Николай Долженков.Первый комплект БЛА "Орион" был передан в опытно-войсковую эксплуатацию в апреле 2020 года."Контракт с Минобороны РФ на серийные поставки БЛА "Орион" подписан – детали соглашения разглашать не могу, скажу лишь, что наша машина является единственным крупноразмерным беспилотником отечественной разработки, прошедшим первый этап госиспытаний", - сказал он.<a href="http://ria.ru/person__331/" target="_blank" data-auto="true">Долженков</a> отметил, что по итогам опытно-войсковой эксплуатации "Ориона" военное ведомство попросило доработать данный БЛА по "ряду дополнительных возможностей". По его словам, до конца 2020 года "Орион" должен получить литеру О1.БЛА "Орион" - первый в России комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу MALE (medium-altitude long-endurance - средневысотный, большой продолжительности полета). Задачи комплекса - воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности.

https://radiosputnik.ria.ru/20190830/1558073608.html

https://ria.ru/20200509/1571201199.html

Vasya Ivanov Даёшь рабочие места! 10

4

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орион, александр долженков, безопасность