https://ria.ru/20200823/minoborony-1576192725.html
Минобороны подписало серийный контракт на поставку беспилотников "Орион"
Министерство обороны России и компания "Кронштадт" подписали первый серийный контракт на поставку беспилотников большой продолжительности полета "Орион", заявил РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T10:08
2020-08-23T10:08
2020-08-23T10:08
орион
александр долженков
безопасность
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<strong>КУБИНКА, 23 авг – РИА Новости.</strong> Министерство обороны России и компания "Кронштадт" подписали первый серийный контракт на поставку беспилотников большой продолжительности полета "Орион", заявил РИА Новости генеральный конструктор "Кронштадта" Николай Долженков.Первый комплект БЛА "Орион" был передан в опытно-войсковую эксплуатацию в апреле 2020 года."Контракт с Минобороны РФ на серийные поставки БЛА "Орион" подписан – детали соглашения разглашать не могу, скажу лишь, что наша машина является единственным крупноразмерным беспилотником отечественной разработки, прошедшим первый этап госиспытаний", - сказал он.<a href="http://ria.ru/person__331/" target="_blank" data-auto="true">Долженков</a> отметил, что по итогам опытно-войсковой эксплуатации "Ориона" военное ведомство попросило доработать данный БЛА по "ряду дополнительных возможностей". По его словам, до конца 2020 года "Орион" должен получить литеру О1.БЛА "Орион" - первый в России комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу MALE (medium-altitude long-endurance - средневысотный, большой продолжительности полета). Задачи комплекса - воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности.
https://radiosputnik.ria.ru/20190830/1558073608.html
https://ria.ru/20200509/1571201199.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орион, александр долженков, безопасность
КУБИНКА, 23 авг – РИА Новости. Министерство обороны России и компания "Кронштадт" подписали первый серийный контракт на поставку беспилотников большой продолжительности полета "Орион", заявил РИА Новости генеральный конструктор "Кронштадта" Николай Долженков.
Первый комплект БЛА "Орион" был передан в опытно-войсковую эксплуатацию в апреле 2020 года.
"Контракт с Минобороны РФ на серийные поставки БЛА "Орион" подписан – детали соглашения разглашать не могу, скажу лишь, что наша машина является единственным крупноразмерным беспилотником отечественной разработки, прошедшим первый этап госиспытаний", - сказал он.
Долженков
отметил, что по итогам опытно-войсковой эксплуатации "Ориона" военное ведомство попросило доработать данный БЛА по "ряду дополнительных возможностей". По его словам, до конца 2020 года "Орион" должен получить литеру О1.
БЛА "Орион" - первый в России комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу MALE (medium-altitude long-endurance - средневысотный, большой продолжительности полета). Задачи комплекса - воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности.