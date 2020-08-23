Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200823/minoborony-1576192725.html
Минобороны подписало серийный контракт на поставку беспилотников "Орион"
Министерство обороны России и компания "Кронштадт" подписали первый серийный контракт на поставку беспилотников большой продолжительности полета "Орион", заявил РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T10:08
2020-08-23T10:08
орион
александр долженков
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155806/61/1558066186_0:185:3072:1913_1400x0_80_0_0_05c9f2969f0d7c432a2e34fc38680f07.jpg
<strong>КУБИНКА, 23 авг – РИА Новости.</strong> Министерство обороны России и компания "Кронштадт" подписали первый серийный контракт на поставку беспилотников большой продолжительности полета "Орион", заявил РИА Новости генеральный конструктор "Кронштадта" Николай Долженков.Первый комплект БЛА "Орион" был передан в опытно-войсковую эксплуатацию в апреле 2020 года."Контракт с Минобороны РФ на серийные поставки БЛА "Орион" подписан – детали соглашения разглашать не могу, скажу лишь, что наша машина является единственным крупноразмерным беспилотником отечественной разработки, прошедшим первый этап госиспытаний", - сказал он.<a href="http://ria.ru/person__331/" target="_blank" data-auto="true">Долженков</a> отметил, что по итогам опытно-войсковой эксплуатации "Ориона" военное ведомство попросило доработать данный БЛА по "ряду дополнительных возможностей". По его словам, до конца 2020 года "Орион" должен получить литеру О1.БЛА "Орион" - первый в России комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу MALE (medium-altitude long-endurance - средневысотный, большой продолжительности полета). Задачи комплекса - воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности.
https://radiosputnik.ria.ru/20190830/1558073608.html
https://ria.ru/20200509/1571201199.html
Даёшь рабочие места!
10
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155806/61/1558066186_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e6bd678d70d94b2a31ab7be919c1a302.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
орион, александр долженков, безопасность

Минобороны подписало серийный контракт на поставку беспилотников "Орион"

10:08 23.08.2020
1022
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР "Орион-Э"
Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР Орион-Э
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР "Орион-Э". Архивное фото
КУБИНКА, 23 авг – РИА Новости. Министерство обороны России и компания "Кронштадт" подписали первый серийный контракт на поставку беспилотников большой продолжительности полета "Орион", заявил РИА Новости генеральный конструктор "Кронштадта" Николай Долженков.
Первый комплект БЛА "Орион" был передан в опытно-войсковую эксплуатацию в апреле 2020 года.
Беспилотный летательный аппарат Орион-Э на форуме Армия-2018 в Кубинке
30 августа 2019, 12:51
Беспилотник "Орион" запустили в серийное производство
"Контракт с Минобороны РФ на серийные поставки БЛА "Орион" подписан – детали соглашения разглашать не могу, скажу лишь, что наша машина является единственным крупноразмерным беспилотником отечественной разработки, прошедшим первый этап госиспытаний", - сказал он.
Долженков отметил, что по итогам опытно-войсковой эксплуатации "Ориона" военное ведомство попросило доработать данный БЛА по "ряду дополнительных возможностей". По его словам, до конца 2020 года "Орион" должен получить литеру О1.
БЛА "Орион" - первый в России комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу MALE (medium-altitude long-endurance - средневысотный, большой продолжительности полета). Задачи комплекса - воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности.
Автономный необитаемый подводный аппарат Витязь совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
9 мая, 10:20РИА Наука
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
8411001
Обсудить 4
ОрионАлександр ДолженковБезопасность
Популярные комментарии
Даёшь рабочие места!
23 августа, 10:10
Vasya Ivanov
900001
Рекомендуем
Макет беспилотного летательного аппарата Гелиос
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
"Алмаз-Антей" передаст Минобороны модернизированные ракеты "Калибр"
Крышки ячеек зенитных ракет комплекса Штиль-1
Российские военные получили ЗРК "Штиль-1" и арктический "Тор"
Экспонат стенда концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ)
КРЭТ передал Минобороны новый вертолет радиоэлектронной борьбы
Подводный буксировщик Спрут
В России разработали новый подводный буксировщик для спецназа
Первый полет глубокомодернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. Стоп-кадр видео
Ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет
Вы красавцы! Лукашенко поблагодарил охранявших его резиденцию силовиков
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и обратился к силовикам
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
Главврач омской больницы обратился к лечащим Навального немецким медикам
Силовики обстреляли засевших в частном доме боевиков в Ингушетии. Кадры спецоперации
Блокированные в Ингушетии боевики открыли огонь по силовикам
Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом
Опубликовано видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Названы продукты, которые нельзя употреблять в сыром виде
Зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1 во время совместных российско-сербских учений ПВО Славянский щит в Сербии
Россия завершила поставку батареи "Панцирь-С1" в Сербию
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
Отец погибшего при взрыве в Ярославле мальчика обратился к россиянам
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин наградил медалью Ушакова 17 американцев
Эльман Пашаев и Владимир Соловьев
"Очнитесь!": Соловьев резко осадил Пашаева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40В России создают новую систему управления для перспективной бронетехники
03:20Счетная палата выявила нарушения в деятельности Росимущества
03:18СМИ: владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет
03:13Москва готова предложить свою билетную систему всем регионам
03:10Японский журналист посетовал на исчезновение на Сахалине "следов" страны
03:09В МЧС рассказали, кто чаще других теряется в лесу
03:08Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в WhatsApp
03:07В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов
03:03Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника "Гром"
03:00Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера очисткой нейронов от мусора
02:58Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у банков к концу года
02:01Эксперт назвал настройки в смартфоне, которые запрещено трогать
02:00Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
01:29Глава Cinema for Peace заявил о выведении Навального из строя на месяцы
00:39В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party
00:30СП видит риски из-за выплат промежуточных дивидендов госкомпаниями
00:21Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
00:15В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
23:55В Воронежской области пять человек погибли, упав в выгребную яму
23:23Учителя раскрыли детали обучения в школах с 1 сентября
Лента новостейМолния