https://ria.ru/20200823/mersedes-1576198181.html

Россиянин отсудил у Mercedes-Benz 742 тысячи евро

Россиянин отсудил у компании "Мерседес-Бенц РУС" 742 тысячи евро за неисправный лимузин Maybach 62S, сообщает Motor 1. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T13:28

2020-08-23T13:28

2020-08-23T15:45

россия

mercedes-benz

общество

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Россиянин отсудил у компании "Мерседес-Бенц РУС" 742 тысячи евро за неисправный лимузин Maybach 62S, сообщает <a href="https://ru.motor1.com/news/440046/maybach-mercedes-benz-vs-customer/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Motor 1.</a>Отмечается, что в 2012 году одна из фирм оформила иномарку в лизинг, но у машины тут же начали проявляться дефекты. В частности, у автомобиля на скорости свыше 40 километров в час зеркала стали складываться в обратном направлении, а также были проблемы с системой климат-контроля и пневмоподвеской.Официальный дилер не смог устранить неполадки, а в российском представительстве Mercedes-Benz выявленные проблемы не посчитали серьезными. После этого владелец авто подал иск к компании.Разбирательство длилось шесть лет, и после ряда экспертиз, которые подтвердили заводские дефекты, суд обязал выплатить потерпевшей стороне компенсацию.

https://ria.ru/20200806/1575460533.html

Jump Street Может пойти в суд подать на "Ладу"?🤔 Дай бог хотя бы коврики с акустической системой отсужу. 34

Руслан Тлеуж У богатого человека и адвокат оказался профессионалом высокого класса. А Мерседес-РУС, извините, поступили как торговцы китайским ширпотребом: если твои клиенты - в премиум-классе, то твоя компания должна быть клиентоориентированной втройне, а то ведь обиженные клиенты могут и засудить, и уголовное дело возбудить, и проверку организовать. 31

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, mercedes-benz, общество