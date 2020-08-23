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Россиянин отсудил у Mercedes-Benz 742 тысячи евро
Россиянин отсудил у компании "Мерседес-Бенц РУС" 742 тысячи евро за неисправный лимузин Maybach 62S, сообщает Motor 1. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T13:28
2020-08-23T15:45
россия
mercedes-benz
общество
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Россиянин отсудил у компании "Мерседес-Бенц РУС" 742 тысячи евро за неисправный лимузин Maybach 62S, сообщает <a href="https://ru.motor1.com/news/440046/maybach-mercedes-benz-vs-customer/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Motor 1.</a>Отмечается, что в 2012 году одна из фирм оформила иномарку в лизинг, но у машины тут же начали проявляться дефекты. В частности, у автомобиля на скорости свыше 40 километров в час зеркала стали складываться в обратном направлении, а также были проблемы с системой климат-контроля и пневмоподвеской.Официальный дилер не смог устранить неполадки, а в российском представительстве Mercedes-Benz выявленные проблемы не посчитали серьезными. После этого владелец авто подал иск к компании.Разбирательство длилось шесть лет, и после ряда экспертиз, которые подтвердили заводские дефекты, суд обязал выплатить потерпевшей стороне компенсацию.
https://ria.ru/20200806/1575460533.html
Может пойти в суд подать на "Ладу"?🤔 Дай бог хотя бы коврики с акустической системой отсужу.
34
У богатого человека и адвокат оказался профессионалом высокого класса. А Мерседес-РУС, извините, поступили как торговцы китайским ширпотребом: если твои клиенты - в премиум-классе, то твоя компания должна быть клиентоориентированной втройне, а то ведь обиженные клиенты могут и засудить, и уголовное дело возбудить, и проверку организовать.
31
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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60
россия, mercedes-benz, общество

Россиянин отсудил у Mercedes-Benz 742 тысячи евро

13:28 23.08.2020 (обновлено: 15:45 23.08.2020)
41619
© AFP 2020 / Stan HondaАвтомобиль The Maybach 62S на Североамериканском международном автосалоне
Автомобиль The Maybach 62S на Североамериканском международном автосалоне
© AFP 2020 / Stan Honda
Автомобиль The Maybach 62S на Североамериканском международном автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россиянин отсудил у компании "Мерседес-Бенц РУС" 742 тысячи евро за неисправный лимузин Maybach 62S, сообщает Motor 1.
Отмечается, что в 2012 году одна из фирм оформила иномарку в лизинг, но у машины тут же начали проявляться дефекты. В частности, у автомобиля на скорости свыше 40 километров в час зеркала стали складываться в обратном направлении, а также были проблемы с системой климат-контроля и пневмоподвеской.
Официальный дилер не смог устранить неполадки, а в российском представительстве Mercedes-Benz выявленные проблемы не посчитали серьезными. После этого владелец авто подал иск к компании.
Разбирательство длилось шесть лет, и после ряда экспертиз, которые подтвердили заводские дефекты, суд обязал выплатить потерпевшей стороне компенсацию.
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Обсудить 17
РоссияMercedes-BenzОбщество
Популярные комментарии
Может пойти в суд подать на "Ладу"?🤔 Дай бог хотя бы коврики с акустической системой отсужу.
23 августа, 14:38
Jump Street
11170006
У богатого человека и адвокат оказался профессионалом высокого класса. А Мерседес-РУС, извините, поступили как торговцы китайским ширпотребом: если твои клиенты - в премиум-классе, то твоя компания должна быть клиентоориентированной втройне, а то ведь обиженные клиенты могут и засудить, и уголовное дело возбудить, и проверку организовать.
23 августа, 15:27
Руслан Тлеуж
2820001
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