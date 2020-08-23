https://ria.ru/20200823/maska-1576196976.html

В Кузбассе кондуктор трамвая напал на инвалида-астматика из-за маски

В Новокузнецке кондуктор трамвая устроил потасовку с пассажиркой из-за медицинской маски. Видео инцидента опубликовал телеканал НТВ. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T12:54

2020-08-23T12:54

2020-08-23T14:24

новокузнецк

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> В Новокузнецке кондуктор трамвая устроил потасовку с пассажиркой из-за медицинской маски. Видео инцидента опубликовал телеканал НТВ.По словам очевидца, у женщины была маска, однако она отказалась ее надевать, сославшись на то, что является инвалидом-астматиком второй группы.В комментариях пользователи возмутились поступком мужчины и потребовали его немедленного увольнения.

https://ria.ru/20200823/samolety-1576101513.html

Игорь Океан Коронавирус головного мозга 27

Von Stirliz В итоге от этих криков заразился весь трамвай... Ведь, если человек просто дышит МОЛЧА, как я понимаю, вирус из него не выпрыгивает. Разговор, крики, кашель- вот что заразно. 23

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новокузнецк

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новокузнецк, происшествия