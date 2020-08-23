https://ria.ru/20200823/maska-1576196976.html
В Кузбассе кондуктор трамвая напал на инвалида-астматика из-за маски
В Новокузнецке кондуктор трамвая устроил потасовку с пассажиркой из-за медицинской маски. Видео инцидента опубликовал телеканал НТВ. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T12:54
2020-08-23T12:54
2020-08-23T14:24
новокузнецк
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> В Новокузнецке кондуктор трамвая устроил потасовку с пассажиркой из-за медицинской маски. Видео инцидента опубликовал телеканал НТВ.По словам очевидца, у женщины была маска, однако она отказалась ее надевать, сославшись на то, что является инвалидом-астматиком второй группы.В комментариях пользователи возмутились поступком мужчины и потребовали его немедленного увольнения.
https://ria.ru/20200823/samolety-1576101513.html
Игорь Океан
Коронавирус головного мозга
27
Von Stirliz
В итоге от этих криков заразился весь трамвай... Ведь, если человек просто дышит МОЛЧА, как я понимаю, вирус из него не выпрыгивает. Разговор, крики, кашель- вот что заразно.
23
15
новокузнецк
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новокузнецк, происшествия