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https://ria.ru/20200823/maska-1576196976.html
В Кузбассе кондуктор трамвая напал на инвалида-астматика из-за маски
В Новокузнецке кондуктор трамвая устроил потасовку с пассажиркой из-за медицинской маски. Видео инцидента опубликовал телеканал НТВ. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T12:54
2020-08-23T14:24
новокузнецк
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> В Новокузнецке кондуктор трамвая устроил потасовку с пассажиркой из-за медицинской маски. Видео инцидента опубликовал телеканал НТВ.По словам очевидца, у женщины была маска, однако она отказалась ее надевать, сославшись на то, что является инвалидом-астматиком второй группы.В комментариях пользователи возмутились поступком мужчины и потребовали его немедленного увольнения.
https://ria.ru/20200823/samolety-1576101513.html
Коронавирус головного мозга
27
В итоге от этих криков заразился весь трамвай... Ведь, если человек просто дышит МОЛЧА, как я понимаю, вирус из него не выпрыгивает. Разговор, крики, кашель- вот что заразно.
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новокузнецк, происшествия

В Кузбассе кондуктор трамвая напал на инвалида-астматика из-за маски

12:54 23.08.2020 (обновлено: 14:24 23.08.2020)
8435
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Новокузнецке кондуктор трамвая устроил потасовку с пассажиркой из-за медицинской маски. Видео инцидента опубликовал телеканал НТВ.
По словам очевидца, у женщины была маска, однако она отказалась ее надевать, сославшись на то, что является инвалидом-астматиком второй группы.

"Она подошла к ней, а кондуктор поставил подножку женщине. После чего началась такая потасовка", — написал автор видео.

В комментариях пользователи возмутились поступком мужчины и потребовали его немедленного увольнения.
Пассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19 в международном аэропорту Внуково
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Пассажирки американской авиакомпании подрались на борту из-за маски
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Обсудить 15
НовокузнецкПроисшествия
Популярные комментарии
Коронавирус головного мозга
23 августа, 13:04
Игорь Океан
2200005
В итоге от этих криков заразился весь трамвай... Ведь, если человек просто дышит МОЛЧА, как я понимаю, вирус из него не выпрыгивает. Разговор, крики, кашель- вот что заразно.
23 августа, 13:07
Von Stirliz
1620005
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