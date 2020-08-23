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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200823/maska-1576189177.html
В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) не рекомендуют требовать от детей до 5 лет носить маски в связи с пандемией COVID-19,... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T03:37
2020-08-23T03:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
весь мир
воз
общество
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> (ЮНИСЕФ) не рекомендуют требовать от детей до 5 лет носить маски в связи с пандемией <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщается в информационном бюллетене, опубликованном на сайте <a href="https://www.who.int/ru" target="_blank">ВОЗ</a>.Если ребенку от 6 до 11 лет, согласно рекомендациям ВОЗ и ЮНИСЕФ, при решении об использовании масок необходимо учитывать ряд факторов. Речь идет об уровне распространения вируса в месте, где проживает ребенок, его способность безопасно и правильно пользоваться маской, надлежащий надзор со стороны взрослых, потенциальное влияние ношения маски на обучение и психосоциальное развитие, а также доступ к защитным маскам, возможность их менять и стирать.Дети в возрасте 12 лет и старше должны носить маски наравне со взрослыми, считают в организациях.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,8 миллиона случаев заражения, свыше 795 тысяч человек скончались. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, весь мир, воз, общество

В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

03:37 23.08.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМаски
Маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Маски. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) не рекомендуют требовать от детей до 5 лет носить маски в связи с пандемией COVID-19, сообщается в информационном бюллетене, опубликованном на сайте ВОЗ.
"От детей в возрасте 5 лет и младше не следует требовать ношения масок. Это основано на безопасности и общих интересов ребенка, а также на способности использовать маску надлежащим способом при минимальной помощи", - говорится в рекомендациях.
Если ребенку от 6 до 11 лет, согласно рекомендациям ВОЗ и ЮНИСЕФ, при решении об использовании масок необходимо учитывать ряд факторов. Речь идет об уровне распространения вируса в месте, где проживает ребенок, его способность безопасно и правильно пользоваться маской, надлежащий надзор со стороны взрослых, потенциальное влияние ношения маски на обучение и психосоциальное развитие, а также доступ к защитным маскам, возможность их менять и стирать.
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Дети в возрасте 12 лет и старше должны носить маски наравне со взрослыми, считают в организациях.
"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,8 миллиона случаев заражения, свыше 795 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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