https://ria.ru/20200823/manturov-1576200318.html
Мантуров заявил, что обязательно сделает прививку от коронавируса
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что будет обязательно прививаться вакциной от коронавируса. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T14:38
2020-08-23T14:38
2020-08-23T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вакцины
коронавирусы
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
безопасность
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> заявил, что будет обязательно прививаться вакциной от <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>."Конечно, сто процентов", - сказал министр в ответ на вопрос журналистов о том, планирует ли он вакцинироваться от COVID-19.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность, экономика