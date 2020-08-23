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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200823/manturov-1576200318.html
Мантуров заявил, что обязательно сделает прививку от коронавируса
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что будет обязательно прививаться вакциной от коронавируса. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T14:38
2020-08-23T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вакцины
коронавирусы
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
безопасность
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> заявил, что будет обязательно прививаться вакциной от <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>."Конечно, сто процентов", - сказал министр в ответ на вопрос журналистов о том, планирует ли он вакцинироваться от COVID-19.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность, экономика

Мантуров заявил, что обязательно сделает прививку от коронавируса

14:38 23.08.2020 (обновлено: 15:04 23.08.2020)
507
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что будет обязательно прививаться вакциной от коронавируса.
"Конечно, сто процентов", - сказал министр в ответ на вопрос журналистов о том, планирует ли он вакцинироваться от COVID-19.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
1891033
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВакциныКоронавирусыДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)БезопасностьЭкономика
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