https://ria.ru/20200823/manturov-1576198227.html

Глава Минпромторга рассказал о производстве вакцины от COVID-19

Россия должна выйти на производство порядка полутора-двух миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц к концу года, рассказал в интервью телеканалу "Звезда" глава РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T13:43

2020-08-23T13:43

2020-08-23T14:35

р-фарм

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

денис мантуров

общество

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Россия должна выйти на производство порядка полутора-двух миллионов доз <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">вакцины от COVID-19</a> в месяц к концу года, рассказал в интервью телеканалу "Звезда" глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a>.К производству подключат три предприятия — "Биннофарм", "<a href="http://ria.ru/organization_R_farm/" target="_blank" data-auto="true">Р-фарм</a>" и "Генериум".Сейчас мощности позволяют достичь наработки около 30 тысяч вакцин до конца августа, добавил министр.Он отметил, что с учетом поступающих заявок власти рассматривают возможность поставок препарата за рубеж, но основная задача ведомства — "обеспечить внутренний спрос".Министр подчеркнул, что сам обязательно будет вакцинироваться от нового коронавируса.Минздрав ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По его словам, имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200821/vaktsina-1576110440.html

Олег Ливанов А тем временем поляки начали уже производство вакцины. 19

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

р-фарм, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, денис мантуров, общество