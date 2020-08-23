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https://ria.ru/20200823/manturov-1576198227.html
Глава Минпромторга рассказал о производстве вакцины от COVID-19
Россия должна выйти на производство порядка полутора-двух миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц к концу года, рассказал в интервью телеканалу "Звезда" глава РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T13:43
2020-08-23T14:35
р-фарм
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
денис мантуров
общество
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Россия должна выйти на производство порядка полутора-двух миллионов доз <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">вакцины от COVID-19</a> в месяц к концу года, рассказал в интервью телеканалу "Звезда" глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a>.К производству подключат три предприятия — "Биннофарм", "<a href="http://ria.ru/organization_R_farm/" target="_blank" data-auto="true">Р-фарм</a>" и "Генериум".Сейчас мощности позволяют достичь наработки около 30 тысяч вакцин до конца августа, добавил министр.Он отметил, что с учетом поступающих заявок власти рассматривают возможность поставок препарата за рубеж, но основная задача ведомства — "обеспечить внутренний спрос".Министр подчеркнул, что сам обязательно будет вакцинироваться от нового коронавируса.Минздрав ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По его словам, имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200821/vaktsina-1576110440.html
А тем временем поляки начали уже производство вакцины.
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р-фарм, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, денис мантуров, общество

Глава Минпромторга рассказал о производстве вакцины от COVID-19

13:43 23.08.2020 (обновлено: 14:35 23.08.2020)
7264
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкВакцина против новой коронавирусной инфекции
Вакцина против новой коронавирусной инфекции
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россия должна выйти на производство порядка полутора-двух миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц к концу года, рассказал в интервью телеканалу "Звезда" глава Минпромторга Денис Мантуров.
К производству подключат три предприятия — "Биннофарм", "Р-фарм" и "Генериум".
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм в Московской области
21 августа, 19:12Распространение нового коронавируса
Мантуров назвал сроки начала экспорта российской вакцины от COVID-19
Сейчас мощности позволяют достичь наработки около 30 тысяч вакцин до конца августа, добавил министр.

С сентября с учетом подключения обозначенных предприятий мы будем кратно наращивать объемы и к концу года должны выйти на производство порядка полутора-двух миллионов доз в месяц, постепенно увеличивая объемы до шести миллионов в месяц совокупно.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время визита на Калужский завод компании Bosco di Ciliegi
Денис Мантуров
министр промышленности
Он отметил, что с учетом поступающих заявок власти рассматривают возможность поставок препарата за рубеж, но основная задача ведомства — "обеспечить внутренний спрос".
Министр подчеркнул, что сам обязательно будет вакцинироваться от нового коронавируса.
Минздрав ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По его словам, имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаР-фармМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Денис МантуровОбщество
Популярные комментарии
А тем временем поляки начали уже производство вакцины.
23 августа, 14:53
ОЛОлег Ливанов
0700012
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