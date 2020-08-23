https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576213109.html

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко весь день работал в своей резиденции, был там когда пришли митингующие, после облетел город на вертолете, вернулся и... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T21:44

2020-08-23T21:44

2020-08-23T22:31

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> весь день работал в своей резиденции, был там когда пришли митингующие, после облетел город на вертолете, вернулся и продолжает работать: он никуда не сбегал, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт."Весь сегодняшний день, с самого утра глава государства работал в ситуационном центре во Дворце независимости, контролировал обстановку и ситуацию. В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во дворце", - сказала Эйсмонт в эфире телеканала <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a>.Она заявила, что "смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении"."После этого президент вызвал вертолет и облетел город. С высоты посмотрел на так называемый митинг, также контролировал обстановку. Вернувшись вскоре во дворец Независимости, первым делом президент поблагодарил ребят, тех, кто защищал дворец по периметру. Также подошел к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними, поблагодарил также и их ", - сказала Эйсмонт.По ее словам, "как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и Telegram-каналы". Она подтвердила, что с Лукашенко были его дети. На распространенных ранее кадрах видно его младшего сына Николая."В эти минуты президент до сих пор работает во Дворце Независимости",- сказала она.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576211350.html

https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576211838.html

Samvel Vazgenovich Gurgenov Ростов? Ашхабад? Астана? 59

Дмитрий Пушков Куда он на этом Ми-8 убежит?? Как бы просто не упал... и все. 41

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире