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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576213109.html
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко весь день работал в своей резиденции, был там когда пришли митингующие, после облетел город на вертолете, вернулся и... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T21:44
2020-08-23T22:31
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> весь день работал в своей резиденции, был там когда пришли митингующие, после облетел город на вертолете, вернулся и продолжает работать: он никуда не сбегал, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт."Весь сегодняшний день, с самого утра глава государства работал в ситуационном центре во Дворце независимости, контролировал обстановку и ситуацию. В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во дворце", - сказала Эйсмонт в эфире телеканала <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a>.Она заявила, что "смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении"."После этого президент вызвал вертолет и облетел город. С высоты посмотрел на так называемый митинг, также контролировал обстановку. Вернувшись вскоре во дворец Независимости, первым делом президент поблагодарил ребят, тех, кто защищал дворец по периметру. Также подошел к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними, поблагодарил также и их ", - сказала Эйсмонт.По ее словам, "как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и Telegram-каналы". Она подтвердила, что с Лукашенко были его дети. На распространенных ранее кадрах видно его младшего сына Николая."В эти минуты президент до сих пор работает во Дворце Независимости",- сказала она.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576211350.html
https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576211838.html
Ростов? Ашхабад? Астана?
59
Куда он на этом Ми-8 убежит?? Как бы просто не упал... и все.
41
11
минск
белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге

21:44 23.08.2020 (обновлено: 22:31 23.08.2020)
24474
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 23 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко весь день работал в своей резиденции, был там когда пришли митингующие, после облетел город на вертолете, вернулся и продолжает работать: он никуда не сбегал, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.
"Весь сегодняшний день, с самого утра глава государства работал в ситуационном центре во Дворце независимости, контролировал обстановку и ситуацию. В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во дворце", - сказала Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ.
Она заявила, что "смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении".
"После этого президент вызвал вертолет и облетел город. С высоты посмотрел на так называемый митинг, также контролировал обстановку. Вернувшись вскоре во дворец Независимости, первым делом президент поблагодарил ребят, тех, кто защищал дворец по периметру. Также подошел к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними, поблагодарил также и их ", - сказала Эйсмонт.
Вертолёт с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на борту над территорией Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Вчера, 20:52
Появились первые детали прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом
По ее словам, "как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и Telegram-каналы". Она подтвердила, что с Лукашенко были его дети. На распространенных ранее кадрах видно его младшего сына Николая.
"В эти минуты президент до сих пор работает во Дворце Независимости",- сказала она.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.
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Лукашенко о протестовавших у его резиденции: "Как крысы разбежались"
1271841235
Обсудить 11
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ростов? Ашхабад? Астана?
23 августа, 21:47
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
20000237
Куда он на этом Ми-8 убежит?? Как бы просто не упал... и все.
23 августа, 21:49
Дмитрий Пушков
12300224
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