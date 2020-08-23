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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576211838.html
Лукашенко о протестовавших у его резиденции: "Как крысы разбежались"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, подлетая на вертолете к своей минской резиденции и осматривая с высоты проспект Победителей, где ранее была... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T20:55
2020-08-23T21:37
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, подлетая на вертолете к своей минской резиденции и осматривая с высоты проспект Победителей, где ранее была многотысячная акция протеста, заявил, что ее участники "как крысы разбежались".Соответствующее видео разместило в воскресенье госагентство Белта.Как показано на видео, Лукашенко смотрит в окно вертолета, затем связывается, вероятно, с пилотом, которому командует: "Ближе, ближе к проспекту… Не вижу проспекта… Левее, левее", имея в виду проспект Победителей, по которому назад в центр города идут протестующие.Видна еще стоящая цепочка ОМОН и спецтехника, которой дорогу к его резиденции - Дворцу Независимости - протестующим в воскресенье преградили силовики."Как крысы разбежались", - комментирует увиденное Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576209391.html
Молодец, Александр Григорьевич! Боец! ))
210
Сейчас вояка умоется и опять Путину звонить...
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
"Как крысы разбежались" – Лукашенко с вертолета об обстановке у дворца Независимости
Лукашенко с борта вертолета прокомментировал обстановку у дворца Независимости
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко о протестовавших у его резиденции: "Как крысы разбежались"

20:55 23.08.2020 (обновлено: 21:37 23.08.2020)
16165
МИНСК, 23 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, подлетая на вертолете к своей минской резиденции и осматривая с высоты проспект Победителей, где ранее была многотысячная акция протеста, заявил, что ее участники "как крысы разбежались".
Соответствующее видео разместило в воскресенье госагентство Белта.
Как показано на видео, Лукашенко смотрит в окно вертолета, затем связывается, вероятно, с пилотом, которому командует: "Ближе, ближе к проспекту… Не вижу проспекта… Левее, левее", имея в виду проспект Победителей, по которому назад в центр города идут протестующие.
Видна еще стоящая цепочка ОМОН и спецтехника, которой дорогу к его резиденции - Дворцу Независимости - протестующим в воскресенье преградили силовики.
"Как крысы разбежались", - комментирует увиденное Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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35133121691
Обсудить 23
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Молодец, Александр Григорьевич! Боец! ))
23 августа, 20:58
Ярослав Погодин
149700252
Сейчас вояка умоется и опять Путину звонить...
23 августа, 21:06
Петя Грин
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