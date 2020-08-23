https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576211838.html
Лукашенко о протестовавших у его резиденции: "Как крысы разбежались"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, подлетая на вертолете к своей минской резиденции и осматривая с высоты проспект Победителей, где ранее была... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T20:55
2020-08-23T20:55
2020-08-23T21:37
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576212712_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_1a72585335809417fb3ceb2c2ecd2296.jpg
<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, подлетая на вертолете к своей минской резиденции и осматривая с высоты проспект Победителей, где ранее была многотысячная акция протеста, заявил, что ее участники "как крысы разбежались".Соответствующее видео разместило в воскресенье госагентство Белта.Как показано на видео, Лукашенко смотрит в окно вертолета, затем связывается, вероятно, с пилотом, которому командует: "Ближе, ближе к проспекту… Не вижу проспекта… Левее, левее", имея в виду проспект Победителей, по которому назад в центр города идут протестующие.Видна еще стоящая цепочка ОМОН и спецтехника, которой дорогу к его резиденции - Дворцу Независимости - протестующим в воскресенье преградили силовики."Как крысы разбежались", - комментирует увиденное Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576209391.html
Ярослав Погодин
Молодец, Александр Григорьевич! Боец! ))
210
Петя Грин
Сейчас вояка умоется и опять Путину звонить...
133
23
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576212712_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_1736c6f57de7b3c99a209b72ca3f92ab.jpg
"Как крысы разбежались" – Лукашенко с вертолета об обстановке у дворца Независимости
Лукашенко с борта вертолета прокомментировал обстановку у дворца Независимости
2020-08-23T20:55
true
PT1M04S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 23 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
, подлетая на вертолете к своей минской резиденции и осматривая с высоты проспект Победителей, где ранее была многотысячная акция протеста, заявил, что ее участники "как крысы разбежались".
Соответствующее видео разместило в воскресенье госагентство Белта.
Как показано на видео, Лукашенко смотрит в окно вертолета, затем связывается, вероятно, с пилотом, которому командует: "Ближе, ближе к проспекту… Не вижу проспекта… Левее, левее", имея в виду проспект Победителей, по которому назад в центр города идут протестующие.
Видна еще стоящая цепочка ОМОН и спецтехника, которой дорогу к его резиденции - Дворцу Независимости - протестующим в воскресенье преградили силовики.
"Как крысы разбежались", - комментирует увиденное Лукашенко.