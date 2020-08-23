https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576211838.html

Лукашенко о протестовавших у его резиденции: "Как крысы разбежались"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, подлетая на вертолете к своей минской резиденции и осматривая с высоты проспект Победителей, где ранее была... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T20:55

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2020-08-23T21:37

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, подлетая на вертолете к своей минской резиденции и осматривая с высоты проспект Победителей, где ранее была многотысячная акция протеста, заявил, что ее участники "как крысы разбежались".Соответствующее видео разместило в воскресенье госагентство Белта.Как показано на видео, Лукашенко смотрит в окно вертолета, затем связывается, вероятно, с пилотом, которому командует: "Ближе, ближе к проспекту… Не вижу проспекта… Левее, левее", имея в виду проспект Победителей, по которому назад в центр города идут протестующие.Видна еще стоящая цепочка ОМОН и спецтехника, которой дорогу к его резиденции - Дворцу Независимости - протестующим в воскресенье преградили силовики."Как крысы разбежались", - комментирует увиденное Лукашенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576209391.html

Ярослав Погодин Молодец, Александр Григорьевич! Боец! )) 210

Петя Грин Сейчас вояка умоется и опять Путину звонить... 133

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Как крысы разбежались" – Лукашенко с вертолета об обстановке у дворца Независимости Лукашенко с борта вертолета прокомментировал обстановку у дворца Независимости 2020-08-23T20:55 true PT1M04S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире