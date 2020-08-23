https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576209753.html

Опубликовано видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках

На территории Дворца независимости в Минске приземлился вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко, глава государства вышел из него в бронежилете и с... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T19:42

2020-08-23T19:42

2020-08-23T23:47

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576211035_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_2190a0a6ee3803fabc94ed449bc4bf18.jpg

<strong>МИНСК, 23 авг — РИА Новости.</strong> На территории Дворца независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> приземлился вертолет президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, глава государства вышел из него в бронежилете и с автоматом в руках.Видеозапись опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал <a href="https://t.me/pul_1/1375" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Пул первого"</a>.На выложенных кадрах видно, что в автомате нет магазина.Вместе с Лукашенко из вертолета вышел молодой человек в военной экипировке с оружием в руках — предположительно, это 15-летний сын главы государства Николай. Он идет рядом с президентом, хотя остальные сопровождающие находятся позади либо впереди Лукашенко.В Минске проходят многотысячные протестные акции, их участники требуют пересчета голосов на прошедших выборах президента, а также нового голосования.В какой-то момент оппозиция подошла близко к резиденции главы государства, но дорогу ей преградили силовики и спецтехника.После этого колонна ушла в сторону стелы "Минск — город герой", где протестующие собирались ранее.Сама стела обнесена забором, так как Минобороны республики на фоне протестов взяло под охрану монументы и памятники.Милиция пока не посчитала, сколько протестующих участвует в акциях в воскресенье, "так как люди передвигаются с одного места в другое", сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, которые начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, с результатом 80,1 процента победил Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция результаты не признала.В первые дни протестов силовики задержали около семи тысяч человек. С 13 августа начались забастовки на многих белорусских промышленных предприятиях, 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения повторных выборов главы государства после принятия новой конституции.

https://ria.ru/20200823/minsk-1576204285.html

https://ria.ru/20200823/lavrov-1576202151.html

https://ria.ru/20200823/oppozitsiya-1576208295.html

Pawel Zverev Против мирных протестов Лукашенко с автоматом. Картина маслом. 904

voronov-yanchik Надо было ещё раздеться и сесть на коня, как Путин. 797

516

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел во Дворец Независимости, рядом с которым протестует оппозиция. 2020-08-23T19:42 true PT0M42S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире