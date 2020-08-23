https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576209753.html
Опубликовано видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
На территории Дворца независимости в Минске приземлился вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко, глава государства вышел из него в бронежилете и с... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T19:42
2020-08-23T19:42
2020-08-23T23:47
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 авг — РИА Новости.</strong> На территории Дворца независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> приземлился вертолет президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, глава государства вышел из него в бронежилете и с автоматом в руках.Видеозапись опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал <a href="https://t.me/pul_1/1375" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Пул первого"</a>.На выложенных кадрах видно, что в автомате нет магазина.Вместе с Лукашенко из вертолета вышел молодой человек в военной экипировке с оружием в руках — предположительно, это 15-летний сын главы государства Николай. Он идет рядом с президентом, хотя остальные сопровождающие находятся позади либо впереди Лукашенко.В Минске проходят многотысячные протестные акции, их участники требуют пересчета голосов на прошедших выборах президента, а также нового голосования.В какой-то момент оппозиция подошла близко к резиденции главы государства, но дорогу ей преградили силовики и спецтехника.После этого колонна ушла в сторону стелы "Минск — город герой", где протестующие собирались ранее.Сама стела обнесена забором, так как Минобороны республики на фоне протестов взяло под охрану монументы и памятники.Милиция пока не посчитала, сколько протестующих участвует в акциях в воскресенье, "так как люди передвигаются с одного места в другое", сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, которые начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, с результатом 80,1 процента победил Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция результаты не признала.В первые дни протестов силовики задержали около семи тысяч человек. С 13 августа начались забастовки на многих белорусских промышленных предприятиях, 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения повторных выборов главы государства после принятия новой конституции.
https://ria.ru/20200823/minsk-1576204285.html
https://ria.ru/20200823/lavrov-1576202151.html
https://ria.ru/20200823/oppozitsiya-1576208295.html
Pawel Zverev
Против мирных протестов Лукашенко с автоматом. Картина маслом.
904
voronov-yanchik
Надо было ещё раздеться и сесть на коня, как Путин.
797
516
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576211035_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_3fa90ccc1d86bcefa509fecc1c5a4ec8.jpg
Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел во Дворец Независимости, рядом с которым протестует оппозиция.
2020-08-23T19:42
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PT0M42S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 23 авг — РИА Новости.
На территории Дворца независимости в Минске
приземлился вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко
, глава государства вышел из него в бронежилете и с автоматом в руках.
Видеозапись опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого"
.
На выложенных кадрах видно, что в автомате нет магазина.
Вместе с Лукашенко из вертолета вышел молодой человек в военной экипировке с оружием в руках — предположительно, это 15-летний сын главы государства Николай. Он идет рядом с президентом, хотя остальные сопровождающие находятся позади либо впереди Лукашенко.
В Минске проходят многотысячные протестные акции, их участники требуют пересчета голосов на прошедших выборах президента, а также нового голосования.
В какой-то момент оппозиция подошла близко к резиденции главы государства, но дорогу ей преградили силовики и спецтехника.
После этого колонна ушла в сторону стелы "Минск — город герой", где протестующие собирались ранее.
Сама стела обнесена забором, так как Минобороны республики на фоне протестов взяло под охрану монументы и памятники.
Милиция пока не посчитала, сколько протестующих участвует в акциях в воскресенье, "так как люди передвигаются с одного места в другое", сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
Протесты в Белоруссии
В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, которые начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, с результатом 80,1 процента победил Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.
Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция результаты не признала.
В первые дни протестов силовики задержали около семи тысяч человек. С 13 августа начались забастовки на многих белорусских промышленных предприятиях, 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения повторных выборов главы государства после принятия новой конституции.