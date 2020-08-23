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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576206908.html
Евросоюзу придется работать с Лукашенко, заявил Боррель
Евросоюз должен продолжать работать с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, так как именно он контролирует власть в стране, хотя ЕС и не признает его... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T17:58
2020-08-23T19:26
протесты в белоруссии
жозеп боррель
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> должен продолжать работать с президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>, так как именно он контролирует власть в стране, хотя <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> и не признает его легитимность, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> в интервью изданию <a href="https://elpais.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Pais</a>."Мы не признаем его (Лукашенко – ред.) легитимным президентом. Как и не признаем (президента <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a> – ред.) <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николаса Мадуро</a>. С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся совершенно в одинаковых ситуациях. Мы не признаем, что они были выбраны законно. Однако, нравится нам это или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать вести с ними дела, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность", - сказал Боррель.Россия и ряд других стран в отличие от ЕС признали победу Лукашенко на выборах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Белоруссии не было вмешательства извне. По его словам, белорусы должны сами решить свои проблемы в рамках диалога, правового поля и без какого-либо вмешательства. Москву тревожат попытки иностранного вмешательства в ситуацию в Белоруссии, говорил также глава МИД РФ Сергей Лавров. Он неоднократно в телефонных беседах с зарубежными коллегами заявлял о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
https://ria.ru/20200823/lavrov-1576202151.html
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576166741.html
Видно, что немало информации прошло по дипломатическим каналам между Россией и ЕС. Наша оказалась убедительней. Мегатон на сто.
59
Да, беларусы будут жить плохо. Но недолго (с).
49
20
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Евросоюзу придется работать с Лукашенко, заявил Боррель

17:58 23.08.2020 (обновлено: 19:26 23.08.2020)
18560
© Pool/Olivier Hoslet Жозеп Боррель
 Жозеп Боррель
© Pool/Olivier Hoslet
Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Евросоюз должен продолжать работать с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, так как именно он контролирует власть в стране, хотя ЕС и не признает его легитимность, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию Pais.
"Мы не признаем его (Лукашенко – ред.) легитимным президентом. Как и не признаем (президента Венесуэлы – ред.) Николаса Мадуро. С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся совершенно в одинаковых ситуациях. Мы не признаем, что они были выбраны законно. Однако, нравится нам это или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать вести с ними дела, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность", - сказал Боррель.
Участники акции протеста у Минского завода колёсных тягачей. 23 августа 2020
Вчера, 15:35Протесты в Белоруссии
Лавров заявил о попытке реализовать в Белоруссии венесуэльский сценарий
Россия и ряд других стран в отличие от ЕС признали победу Лукашенко на выборах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Белоруссии не было вмешательства извне. По его словам, белорусы должны сами решить свои проблемы в рамках диалога, правового поля и без какого-либо вмешательства. Москву тревожат попытки иностранного вмешательства в ситуацию в Белоруссии, говорил также глава МИД РФ Сергей Лавров. Он неоднократно в телефонных беседах с зарубежными коллегами заявлял о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
22 августа, 18:00Протесты в Белоруссии
Войска НАТО подошли к белорусским границам, заявил Лукашенко
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
5813953941
Обсудить 20
Протесты в БелоруссииЖозеп БоррельАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Видно, что немало информации прошло по дипломатическим каналам между Россией и ЕС. Наша оказалась убедительней. Мегатон на сто.
23 августа, 18:00
sizif8
4680014
Да, беларусы будут жить плохо. Но недолго (с).
23 августа, 18:03
Александр Аникин
0302539
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