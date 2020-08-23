https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576206908.html

Евросоюзу придется работать с Лукашенко, заявил Боррель

Евросоюз должен продолжать работать с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, так как именно он контролирует власть в стране, хотя ЕС и не признает его... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T17:58

2020-08-23T17:58

2020-08-23T19:26

протесты в белоруссии

жозеп боррель

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> должен продолжать работать с президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>, так как именно он контролирует власть в стране, хотя <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> и не признает его легитимность, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> в интервью изданию <a href="https://elpais.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Pais</a>."Мы не признаем его (Лукашенко – ред.) легитимным президентом. Как и не признаем (президента <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a> – ред.) <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николаса Мадуро</a>. С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся совершенно в одинаковых ситуациях. Мы не признаем, что они были выбраны законно. Однако, нравится нам это или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать вести с ними дела, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность", - сказал Боррель.Россия и ряд других стран в отличие от ЕС признали победу Лукашенко на выборах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Белоруссии не было вмешательства извне. По его словам, белорусы должны сами решить свои проблемы в рамках диалога, правового поля и без какого-либо вмешательства. Москву тревожат попытки иностранного вмешательства в ситуацию в Белоруссии, говорил также глава МИД РФ Сергей Лавров. Он неоднократно в телефонных беседах с зарубежными коллегами заявлял о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

https://ria.ru/20200823/lavrov-1576202151.html

https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576166741.html

sizif8 Видно, что немало информации прошло по дипломатическим каналам между Россией и ЕС. Наша оказалась убедительней. Мегатон на сто. 59

Александр Аникин Да, беларусы будут жить плохо. Но недолго (с). 49

20

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире