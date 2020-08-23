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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576189078.html
Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно назначить повторные выборы и допустить наблюдателей, чтобы успокоить протестующих, такое мнение выразил... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T03:09
2020-08-23T03:15
протесты в белоруссии
александр лукашенко
владимир зеленский
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Президенту <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a> нужно назначить повторные выборы и допустить наблюдателей, чтобы успокоить протестующих, такое мнение выразил президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> в интервью телеканалу <a href="https://ru.euronews.com/2020/08/22/belarus-zelenskiy-sasha" target="_blank">Euronews</a>.По словам Зеленского, если бы он оказался на месте Лукашенко, он "определенно", провел бы повторное голосование через месяц и пригласил бы иностранных наблюдателей.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих, по официальным данным властей, скончались. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200822/granitsa-1576181796.html
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576173566.html
Слабых руководителей никто не уважает, так можно вообще не работать, а только выборы проводить если в угоду проигравшей стороне действовать, бесконечный процесс, он (Лукашенко) конечно изначально был неправ, наблюдателей и прозрачность не обеспечил, но сейчас поздно метаться - или жестко или лучше сразу сложить полномочия.
10
В первый раз я согласился с Зеленским.
10
8
белоруссия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире

Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко

03:09 23.08.2020 (обновлено: 03:15 23.08.2020)
1869
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно назначить повторные выборы и допустить наблюдателей, чтобы успокоить протестующих, такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews.
По словам Зеленского, если бы он оказался на месте Лукашенко, он "определенно", провел бы повторное голосование через месяц и пригласил бы иностранных наблюдателей.
"Давайте представим, что я уверен в себе, уверен в голосовании людей, что я уверенный в себе человек. Как я могу всех успокоить? Я бы определенно сказал: "Через месяц будет новое голосование. И я буду баллотироваться на новых выборах. Все, кто хочет баллотироваться – вперед!" - заявил Зеленский, слова которого приводит телеканал.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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"Если Лукашенко выиграет, он выиграет, если выиграет кто-то другой, то это будет кто-то другой. Но все были бы спокойны, без крови, это было бы справедливо и вошло бы в историю", - добавил украинский президент.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих, по официальным данным властей, скончались.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Слабых руководителей никто не уважает, так можно вообще не работать, а только выборы проводить если в угоду проигравшей стороне действовать, бесконечный процесс, он (Лукашенко) конечно изначально был неправ, наблюдателей и прозрачность не обеспечил, но сейчас поздно метаться - или жестко или лучше сразу сложить полномочия.
23 августа, 03:25
Александр Закупин
900001
В первый раз я согласился с Зеленским.
23 августа, 03:26
АШАлан Шампуровский
100027
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03:37В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
03:34В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ
03:09Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко
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