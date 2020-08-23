https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576189078.html

Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно назначить повторные выборы и допустить наблюдателей, чтобы успокоить протестующих, такое мнение выразил... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T03:09

2020-08-23T03:09

2020-08-23T03:15

протесты в белоруссии

александр лукашенко

владимир зеленский

белоруссия

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Президенту <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a> нужно назначить повторные выборы и допустить наблюдателей, чтобы успокоить протестующих, такое мнение выразил президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> в интервью телеканалу <a href="https://ru.euronews.com/2020/08/22/belarus-zelenskiy-sasha" target="_blank">Euronews</a>.По словам Зеленского, если бы он оказался на месте Лукашенко, он "определенно", провел бы повторное голосование через месяц и пригласил бы иностранных наблюдателей.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих, по официальным данным властей, скончались. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200822/granitsa-1576181796.html

https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576173566.html

Александр Закупин Слабых руководителей никто не уважает, так можно вообще не работать, а только выборы проводить если в угоду проигравшей стороне действовать, бесконечный процесс, он (Лукашенко) конечно изначально был неправ, наблюдателей и прозрачность не обеспечил, но сейчас поздно метаться - или жестко или лучше сразу сложить полномочия. 10

Алан Шампуровский В первый раз я согласился с Зеленским. 10

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белоруссия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире