https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576107645.html

Протест до Киева довел. Украина спорит о Лукашенко

События в Белоруссии не должны развиваться по украинскому сценарию, предупреждают европейские политики. При этом Украина так и не определилась с отношением к... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T08:00

2020-08-23T08:00

2020-08-23T12:09

александр лукашенко

владимир зеленский

минск

белоруссия

киев

украина

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> События в Белоруссии не должны развиваться по украинскому сценарию, предупреждают европейские политики. При этом Украина так и не определилась с отношением к протестам, охватившим соседнюю республику после президентских выборов 9 августа. Владимир Зеленский отметил, что уличное насилие — не выход, однако действия и заявления самого Александра Лукашенко оценил как недружественные. И пока в Киеве проходят акции солидарности с белорусскими протестующими, официальные власти выражают лишь символическую поддержку.Плохая история"Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной", — говорил Владимир Зеленский на следующий день после выборов у "ближайшего соседа". Киеву совсем не безразлична судьба друзей, подчеркивал украинский президент. И при этом осторожно замечал, что многие белорусы не согласны с объявленными ЦИК результатами. С победой на выборах коллегу он так и не поздравил.И лишь после того, как Минск передал Москве российских граждан, ранее задержанных в Белоруссии, Зеленский выразил Лукашенко неудовольствие. Киев просил экстрадировать некоторых из более чем трех десятков "пленников", мотивируя тем, что у него есть доказательства их преступлений в Донбассе. Лукашенко намекал, что согласен, но в итоге передал всех Москве. "Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий", — не скрывал досады Зеленский.На этом фоне украинский МИД решал, как ответить на обвинения Минска в адрес украинских граждан и чиновников, якобы разжигающих протестные настроения. "Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки, — рассуждал о влиянии из-за рубежа Лукашенко. — Я не говорю про Украину — оттуда ехали. Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых".На "майданутых" в Киеве ожидаемо обиделись. "Публично такие заявления неприемлемы в дружеских межгосударственных отношениях", — высказался украинский лидер.Простить БатькуВ формально пропрезидентской партии "Слуга народа" мнения разделились. Депутат Верховной рады Евгений Шевченко в фейсбуке поздравил Лукашенко с победой. "Родные мои братья белорусы! Если вы не простите Батьку за его грехи и преступления, вы потом никогда не сможете простить себя за это и не сможете вернуть все назад", — убеждал Шевченко. А в ответ на комментарий о том, что "в этот раз Лукашенко точно собьют", парировал: "Не выйдет, большинство за него". Под этим же постом депутат Елизавета Богуцкая нецензурно выражала несогласие с мнением коллеги.Еще один "слуга народа" Богдан Еременко в соцсети "решительно осудил" проявления насилия со стороны белорусских властей. "Пытки и унижения в тюрьмах, чрезмерная жестокость при задержании и разгоне протестующих, полное игнорирование ценностей гуманизма при задержании женщин, несовершеннолетних, случайных прохожих", — перечислял Еременко.Насилие осудил и бывший президент Украины Петр Порошенко. И заодно предупредил международное сообщество о "действиях российского агрессора, который ждет удобного момента, чтобы покончить с белорусской государственностью и независимостью".Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предложила провести новые выборы в Белоруссии — с приглашением международных наблюдателей. А в партии "Оппозиционная платформа" Лукашенко поздравили с переизбранием. "Граждане Республики Беларусь подтвердили, что вы остаетесь неоспоримым лидером в своем государстве", — написал Виктор Медведчук.Желают того же и сябрамТем временем украинские националисты заявили о желании помочь белорусским протестующим. Партия "Национальный корпус" готова предоставить им убежище и юридическую помощь. Ее глава Андрей Билецкий напомнил: в Донбассе с ним рядом воевали "десятки храбрых ребят из Беларуси". И украинцы перед ними в долгу.Другая националистическая партия — "Свобода" — приободрила соседей: посоветовала создать организованную национальную структуру. "На смену либеральному Евромайдану пришла националистическая "революция достоинства", — написал глава "Свободы" Олег Тягнибок, пожелав того же и "сябрам".Основатель запрещенной в России группировки "Правый сектор" Дмитрий Ярош заявил, что украинские националисты в течение нескольких десятилетий инструктировали и подготавливали белорусских радикалов. В фейсбуке он признался, что имеет тесные связи с соседней республикой и что белорусские наемники входили в собственное карательное подразделение в Донбассе, принимавшее участие в убийствах мирного населения.А в городах Украины состоялись марши и митинги солидарности с протестующими. В Киеве акции сосредоточились у белорусского посольства. Шестнадцатого августа сотни неравнодушных прошли по столице под бело-красно-белыми флагами.Лукашенко и МайданБелорусский кризис вызывает широкий отклик в украинском обществе — речь идет о соседней стране, братском народе и общей постсоветской истории, указывает автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин. "В 2019-м агентство "Рейтинг" назвало Лукашенко самым популярным у украинцев зарубежным политиком. Ведь в Белоруссии нет олигархии, контролирующей власть, отсутствует масштабная коррупция. По крайней мере, так это видится со стороны", — отмечает эксперт.В то же время проевропейская часть общества критиковала Лукашенко за подавление гражданских свобод и ориентацию на Кремль. "После 2014-го он занял нейтральную позицию в конфликте вокруг Крыма и Донбасса, предоставил в Минске площадку для переговоров, — напоминает эксперт. — И все же, несмотря на Союзное государство и экономическую зависимость от России, Лукашенко многие воспринимали как самостоятельного политика и защитника суверенитета Республики Беларусь".Мнение поменялось из-за протестов. "Во время президентской кампании официальный Киев и большинство простых людей были скорее на стороне Лукашенко. Считалось, что его оппоненты — ставленники Москвы. Но после размаха акций и их грубого подавления симпатии качнулись в сторону оппозиции, у украинцев эти события вызвали ассоциации с Майданом и жестокостью украинских силовиков", — поясняет Скоркин.Тем не менее Лукашенко по-прежнему сочувствует та часть общества, которая негативно оценивает последствия Майдана на Украине. Это прежде всего жители юго-востока, избиратели "Оппозиционной платформы", среди которых Лукашенко был наиболее популярен. На стороне протестующих — промайдановцы, сторонники Порошенко и Тимошенко, хотя их смущает отсутствие антипутинских или антироссийских лозунгов в Минске. Приверженцы Зеленского скорее раскололись, в том числе и правящая партия "Слуга народа", указывает политолог.Разрыв поколенийТакая поляризация обусловлена тем, что на Украине не существует отдельного центра власти, такого как Кремль в России, и единой позиции там быть не может, считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев. "Первая причина — действительно высокая конкуренция. Вторая — раздрай внутри не просто властной команды, а политической элиты. Недавно начальник военной разведки обвинил главу офиса президента в предательстве и был уволен указом главы государства", — говорит эксперт.По его мнению, официальный Киев будет выжидать: "Если Лукашенко удержится у власти, они ее примут, признают итоги выборов. Если протесты его свалят, они не попытаются вернуть его или каким-то образом поддержать". Киев в этом плане занимает вполне рациональную позицию, добавляет Токарев.И называет еще один важный аспект — ментальное расхождение между Лукашенко и украинской политической элитой. Молодым функционерам, которые владеют английским, понимают, что такое западные фонды, выступают за конкурентные выборы, лидер Белоруссии кажется советским дядькой. И это не конфликт отцов и детей, уверен эксперт. Это поколенческий разрыв. А такую пропасть словами не преодолеть.

Арсений Новиков Чубатые у себя разобраться не могут, но с озабоченным видом, обсуждают соседей..... 270

Константин Иванов С этой "дерьмократией" у некоторых одна часть тела точно куда то "поехала"... 169

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минск

белоруссия

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, владимир зеленский, минск, белоруссия, киев, украина