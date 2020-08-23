https://ria.ru/20200823/lavrov-1576208773.html
Россия готова продолжать диалог с США по новым вооружениям, заявил Лавров
Ситуация в сфере стратегической стабильности не внушает оптимизма, но Россия готова продолжать диалог с США, в том числе по новым системам вооружений, заявил в... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T16:16
2020-08-23T16:16
2020-08-23T19:09
россия
форум "территория смыслов"
вооружения
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
безопасность
в мире
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 23 авг - РИА Новости.</strong> Ситуация в сфере стратегической стабильности не внушает оптимизма, но Россия готова продолжать диалог с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, в том числе по новым системам вооружений, заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Мы готовы в любой момент садиться и обсуждать новую ситуацию в сфере стратегической стабильности, готовы обсуждать новые вооружения, которые мы презентовали, готовы обсуждать на взаимной основе и те вооружения, над которыми работают и американцы", - сказал Лавров, выступая в рамках молодежного форума "Территория смыслов".При этом российский министр подчеркнул, что сейчас ситуация "не внушает оптимизма в том, что касается каких-то переговорных договоренностей".
https://ria.ru/20200822/lavrov-1576184626.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, форум "территория смыслов", вооружения, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, безопасность, в мире