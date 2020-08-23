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https://ria.ru/20200823/lavrov-1576208773.html
Россия готова продолжать диалог с США по новым вооружениям, заявил Лавров
Ситуация в сфере стратегической стабильности не внушает оптимизма, но Россия готова продолжать диалог с США, в том числе по новым системам вооружений, заявил в... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T16:16
2020-08-23T19:09
россия
форум "территория смыслов"
вооружения
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
безопасность
в мире
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 23 авг - РИА Новости.</strong> Ситуация в сфере стратегической стабильности не внушает оптимизма, но Россия готова продолжать диалог с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, в том числе по новым системам вооружений, заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Мы готовы в любой момент садиться и обсуждать новую ситуацию в сфере стратегической стабильности, готовы обсуждать новые вооружения, которые мы презентовали, готовы обсуждать на взаимной основе и те вооружения, над которыми работают и американцы", - сказал Лавров, выступая в рамках молодежного форума "Территория смыслов".При этом российский министр подчеркнул, что сейчас ситуация "не внушает оптимизма в том, что касается каких-то переговорных договоренностей".
https://ria.ru/20200822/lavrov-1576184626.html
россия
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россия, форум "территория смыслов", вооружения, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, безопасность, в мире

Россия готова продолжать диалог с США по новым вооружениям, заявил Лавров

16:16 23.08.2020 (обновлено: 19:09 23.08.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Ситуация в сфере стратегической стабильности не внушает оптимизма, но Россия готова продолжать диалог с США, в том числе по новым системам вооружений, заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы готовы в любой момент садиться и обсуждать новую ситуацию в сфере стратегической стабильности, готовы обсуждать новые вооружения, которые мы презентовали, готовы обсуждать на взаимной основе и те вооружения, над которыми работают и американцы", - сказал Лавров, выступая в рамках молодежного форума "Территория смыслов".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
22 августа, 20:20
США пытаются снять с себя все международные обязательства, заявил Лавров
При этом российский министр подчеркнул, что сейчас ситуация "не внушает оптимизма в том, что касается каких-то переговорных договоренностей".
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РоссияФорум "Территория смыслов"ВооруженияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАБезопасностьВ мире
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