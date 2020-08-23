https://ria.ru/20200823/lavrov-1576208773.html

Россия готова продолжать диалог с США по новым вооружениям, заявил Лавров

Ситуация в сфере стратегической стабильности не внушает оптимизма, но Россия готова продолжать диалог с США, в том числе по новым системам вооружений, заявил в... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T16:16

2020-08-23T16:16

2020-08-23T19:09

россия

форум "территория смыслов"

вооружения

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

безопасность

в мире

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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 23 авг - РИА Новости.</strong> Ситуация в сфере стратегической стабильности не внушает оптимизма, но Россия готова продолжать диалог с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, в том числе по новым системам вооружений, заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Мы готовы в любой момент садиться и обсуждать новую ситуацию в сфере стратегической стабильности, готовы обсуждать новые вооружения, которые мы презентовали, готовы обсуждать на взаимной основе и те вооружения, над которыми работают и американцы", - сказал Лавров, выступая в рамках молодежного форума "Территория смыслов".При этом российский министр подчеркнул, что сейчас ситуация "не внушает оптимизма в том, что касается каких-то переговорных договоренностей".

https://ria.ru/20200822/lavrov-1576184626.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, форум "территория смыслов", вооружения, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, безопасность, в мире