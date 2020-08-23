https://ria.ru/20200823/lavrov-1576204038.html

Лавров: Россия не будет выполнять нереализуемые требования США по ДСНВ

Неясно, каким будет результат переговоров по сохранению ДСНВ, но Россия не будет удовлетворять требования США, в том числе по вопросу участия Китая, заявил... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T16:28

2020-08-23T16:28

2020-08-23T16:28

россия

маршалл биллингсли

договор снв-3

сергей лавров

сергей рябков

китай

сша

в мире

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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. </strong>Неясно, каким будет результат переговоров по сохранению ДСНВ, но Россия не будет удовлетворять требования <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, в том числе по вопросу участия <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, выступая на форуме "Территория смыслов".В <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вене</a> 17-18 августа прошел очередной раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Делегации возглавляли замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a>."Я не знаю, каким будет окончательный результат (переговоров по ДСНВ – ред.), но мы честно американцам сказали, что Договор о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в феврале, нужен нам, мы бы были за то, чтобы его продлить без предварительных условий, но он нам нужен не больше, чем он нужен американцам", - сказал Лавров.По его словам, это будет означать потерю последнего инструмента, который регламентировал положение дел в сфере ядерных вооружений.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают.

https://ria.ru/20200823/razoruzhenie-1576203540.html

https://ria.ru/20200822/ryabkov-1576135469.html

il.1964 Мир вооружается только потому что США несут опасность всему человечеству. 53

ani.ermolova Я вот понять не могу одну вещь... за каким хреном миру столько ядерного оружия, если хватит 5% от всего, что уже есть, что-бы уничтожить полностью планету?! Мы куда и зачем дальше то вооружаемся?? 37

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россия

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, сергей лавров, сергей рябков, китай, сша, в мире