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https://ria.ru/20200823/lavrov-1576204038.html
Лавров: Россия не будет выполнять нереализуемые требования США по ДСНВ
Неясно, каким будет результат переговоров по сохранению ДСНВ, но Россия не будет удовлетворять требования США, в том числе по вопросу участия Китая, заявил... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T16:28
2020-08-23T16:28
россия
маршалл биллингсли
договор снв-3
сергей лавров
сергей рябков
китай
сша
в мире
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. </strong>Неясно, каким будет результат переговоров по сохранению ДСНВ, но Россия не будет удовлетворять требования <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, в том числе по вопросу участия <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, выступая на форуме "Территория смыслов".В <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вене</a> 17-18 августа прошел очередной раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Делегации возглавляли замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a>."Я не знаю, каким будет окончательный результат (переговоров по ДСНВ – ред.), но мы честно американцам сказали, что Договор о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в феврале, нужен нам, мы бы были за то, чтобы его продлить без предварительных условий, но он нам нужен не больше, чем он нужен американцам", - сказал Лавров.По его словам, это будет означать потерю последнего инструмента, который регламентировал положение дел в сфере ядерных вооружений.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают.
https://ria.ru/20200823/razoruzhenie-1576203540.html
https://ria.ru/20200822/ryabkov-1576135469.html
Мир вооружается только потому что США несут опасность всему человечеству.
53
Я вот понять не могу одну вещь... за каким хреном миру столько ядерного оружия, если хватит 5% от всего, что уже есть, что-бы уничтожить полностью планету?! Мы куда и зачем дальше то вооружаемся??
37
20
россия
китай
сша
РИА Новости
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россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, сергей лавров, сергей рябков, китай, сша, в мире

Лавров: Россия не будет выполнять нереализуемые требования США по ДСНВ

16:28 23.08.2020
8184
© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Неясно, каким будет результат переговоров по сохранению ДСНВ, но Россия не будет удовлетворять требования США, в том числе по вопросу участия Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов".
В Вене 17-18 августа прошел очередной раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Делегации возглавляли замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 16:12
Лавров назвал условия США по сохранению ДСНВ нереалистичными
"Я не знаю, каким будет окончательный результат (переговоров по ДСНВ – ред.), но мы честно американцам сказали, что Договор о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в феврале, нужен нам, мы бы были за то, чтобы его продлить без предварительных условий, но он нам нужен не больше, чем он нужен американцам", - сказал Лавров.
"Если американцы будут выдвигать предварительные требования, которые просто нереализуемы, например, что мы должны уговаривать Китай, мы этого делать не будем – мы уважаем китайскую позицию, то, значит, пускай этот договор истекает", - подчеркнул министр.
По его словам, это будет означать потерю последнего инструмента, который регламентировал положение дел в сфере ядерных вооружений.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
Сергей Рябков
22 августа, 13:58
Рябков рассказал, что ситуация вокруг ДСНВ концептуально не поменялась
23161224
Обсудить 20
РоссияМаршалл БиллингслиДоговор СНВ-3Сергей ЛавровСергей РябковКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Мир вооружается только потому что США несут опасность всему человечеству.
23 августа, 17:01
iil.1964
5300000
Я вот понять не могу одну вещь... за каким хреном миру столько ядерного оружия, если хватит 5% от всего, что уже есть, что-бы уничтожить полностью планету?! Мы куда и зачем дальше то вооружаемся??
23 августа, 16:39
aani.ermolova
4221028
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