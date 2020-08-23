https://ria.ru/20200823/lavrov-1576202151.html

Лавров заявил о попытке реализовать в Белоруссии венесуэльский сценарий

Белорусская оппозиция, добиваясь ухода президента Александра Лукашенко, действует по "венесуэльскому сценарию", заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T15:35

2020-08-23T15:35

2020-08-23T19:39

протесты в белоруссии

александр лукашенко

сергей лавров

белоруссия

политика

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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 23 авг — РИА Новости.</strong> Белорусская оппозиция, добиваясь ухода президента Александра Лукашенко, действует по "венесуэльскому сценарию", заявил глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/">Сергей Лавров</a>.По словам российского дипломата, некоторые заявления членов Координационного совета оппозиции Белоруссии сомнительны с точки зрения легитимности. Отдельные предложения, например, силовикам — "уходить на сторону народа" — почти равноценны призыву нарушать присягу, заметил Лавров."Люди, которые этим манипулируют, они сообразили, что речь идет об очень серьезных вещах. Это быстро ушло в тень. Но слово не воробей, это прозвучало", — добавил он.Сейчас ситуация в республике успокаивается, однако не всем это нравится, считает глава внешнеполитического ведомства.В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, вызванные результатами президентских выборов. На них победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Голосование состоялось 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12 процента.Всего силовики задержали на улицах около семи тысяч человек. С 13 августа протесты начались на многих белорусских промышленных предприятиях, 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой конституции.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200822/blagodarnost-1576153847.html

Pavel Kiryukhin Лукашенко нелегитимен 534

Максим Огневой Почему власти России, так недальновидны?! В отличии от того же Лукашенко, Путина еще хоть кто то поддерживает, и "выразив озабоченность" итогами выборов, он бы быстрее позволил Батьке уйти на пенсию, а от народа Белоруссии получить реальное уважение, тем самым приблизив к фарватер влияния не "престарелого руководителя колхоза" а всю страну. Но уже позно, Путин и ко, выбрали путь "батька легетимен" с каждым днем все сильнее зля народ Белоруссии. Теряет хватку ... Жыве Беларусь! 506

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, политика