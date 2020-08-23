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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200823/lavrov-1576202151.html
Лавров заявил о попытке реализовать в Белоруссии венесуэльский сценарий
Белорусская оппозиция, добиваясь ухода президента Александра Лукашенко, действует по "венесуэльскому сценарию", заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T15:35
2020-08-23T19:39
протесты в белоруссии
александр лукашенко
сергей лавров
белоруссия
политика
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 23 авг — РИА Новости.</strong> Белорусская оппозиция, добиваясь ухода президента Александра Лукашенко, действует по "венесуэльскому сценарию", заявил глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/">Сергей Лавров</a>.По словам российского дипломата, некоторые заявления членов Координационного совета оппозиции Белоруссии сомнительны с точки зрения легитимности. Отдельные предложения, например, силовикам — "уходить на сторону народа" — почти равноценны призыву нарушать присягу, заметил Лавров."Люди, которые этим манипулируют, они сообразили, что речь идет об очень серьезных вещах. Это быстро ушло в тень. Но слово не воробей, это прозвучало", — добавил он.Сейчас ситуация в республике успокаивается, однако не всем это нравится, считает глава внешнеполитического ведомства.В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, вызванные результатами президентских выборов. На них победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Голосование состоялось 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12 процента.Всего силовики задержали на улицах около семи тысяч человек. С 13 августа протесты начались на многих белорусских промышленных предприятиях, 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой конституции.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200822/blagodarnost-1576153847.html
Лукашенко нелегитимен
534
Почему власти России, так недальновидны?! В отличии от того же Лукашенко, Путина еще хоть кто то поддерживает, и "выразив озабоченность" итогами выборов, он бы быстрее позволил Батьке уйти на пенсию, а от народа Белоруссии получить реальное уважение, тем самым приблизив к фарватер влияния не "престарелого руководителя колхоза" а всю страну. Но уже позно, Путин и ко, выбрали путь "батька легетимен" с каждым днем все сильнее зля народ Белоруссии. Теряет хватку ... Жыве Беларусь!
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белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, политика

Лавров заявил о попытке реализовать в Белоруссии венесуэльский сценарий

15:35 23.08.2020 (обновлено: 19:39 23.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у Минского завода колёсных тягачей. 23 августа 2020
Участники акции протеста у Минского завода колёсных тягачей. 23 августа 2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 23 авг — РИА Новости. Белорусская оппозиция, добиваясь ухода президента Александра Лукашенко, действует по "венесуэльскому сценарию", заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Переговоры они предлагают с нынешними властями только с одной целью — обсудить условия ухода президента Белоруссии, предлагается так дальше продвигать свои программы. Это примерно так же, как в Венесуэле, когда легитимный президент объявляется изгоем", — сказал Лавров на молодежном форуме "Территория смыслов".

По словам российского дипломата, некоторые заявления членов Координационного совета оппозиции Белоруссии сомнительны с точки зрения легитимности. Отдельные предложения, например, силовикам — "уходить на сторону народа" — почти равноценны призыву нарушать присягу, заметил Лавров.
"Люди, которые этим манипулируют, они сообразили, что речь идет об очень серьезных вещах. Это быстро ушло в тень. Но слово не воробей, это прозвучало", — добавил он.
Сейчас ситуация в республике успокаивается, однако не всем это нравится, считает глава внешнеполитического ведомства.

Некоторым белорусским оппозиционерам, которые живут на Западе и оттуда пытаются влиять на происходящее в своей стране, очень хочется, чтобы было иначе, чтобы была кровь, чтобы спровоцировать реакцию белорусских силовиков, которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Сергей Лавров
глава МИД России
В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, вызванные результатами президентских выборов. На них победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.
Голосование состоялось 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12 процента.
Всего силовики задержали на улицах около семи тысяч человек. С 13 августа протесты начались на многих белорусских промышленных предприятиях, 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой конституции.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
Лукашенко нелегитимен
23 августа, 15:36
Pavel Kiryukhin
16644317340
Почему власти России, так недальновидны?! В отличии от того же Лукашенко, Путина еще хоть кто то поддерживает, и "выразив озабоченность" итогами выборов, он бы быстрее позволил Батьке уйти на пенсию, а от народа Белоруссии получить реальное уважение, тем самым приблизив к фарватер влияния не "престарелого руководителя колхоза" а всю страну. Но уже позно, Путин и ко, выбрали путь "батька легетимен" с каждым днем все сильнее зля народ Белоруссии. Теряет хватку ... Жыве Беларусь!
23 августа, 15:46
Максим Огневой
1595228330
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