https://ria.ru/20200823/lavrov-1576201206.html

Уехавшие на Запад белорусские оппозиционеры хотят крови, заявил Лавров

Уехавшие на Запад белорусские оппозиционеры не хотят мирных протестов, а хотят крови, это преступно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T15:11

2020-08-23T15:11

2020-08-23T15:29

светлана тихановская

александр лукашенко

протесты в белоруссии

сергей лавров

белоруссия

в мире

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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Уехавшие на Запад белорусские оппозиционеры не хотят мирных протестов, а хотят крови, это преступно, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, выступая на форуме "Территория смыслов".По его словам, сейчас ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> успокаивается, но не всем это нравится. "Некоторым белорусским оппозиционерам, которые живут на Западе и оттуда пытаются влиять на происходящее в своей стране, очень хочется, чтобы было иначе, чтобы была кровь, чтобы спровоцировать реакцию белорусских силовиков, которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций", - отметил он."Мы считаем это преступным", - подчеркнул министр.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200823/lavrov-1576200752.html

Анатолий Фурсов Кровь нужна для обострения ситуации.Мы помним небесную сотню в Киеве и что за этим последовало.В Белоруссии этот сценарий не пройдет. 34

Александр Невский Если хотят крови, пусть полякам пускают. Чего ехать в Белоруссию? У них все под рукой. 29

23

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире