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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200823/lavrov-1576201206.html
Уехавшие на Запад белорусские оппозиционеры хотят крови, заявил Лавров
Уехавшие на Запад белорусские оппозиционеры не хотят мирных протестов, а хотят крови, это преступно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T15:11
2020-08-23T15:29
светлана тихановская
александр лукашенко
протесты в белоруссии
сергей лавров
белоруссия
в мире
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Уехавшие на Запад белорусские оппозиционеры не хотят мирных протестов, а хотят крови, это преступно, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, выступая на форуме "Территория смыслов".По его словам, сейчас ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> успокаивается, но не всем это нравится. "Некоторым белорусским оппозиционерам, которые живут на Западе и оттуда пытаются влиять на происходящее в своей стране, очень хочется, чтобы было иначе, чтобы была кровь, чтобы спровоцировать реакцию белорусских силовиков, которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций", - отметил он."Мы считаем это преступным", - подчеркнул министр.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200823/lavrov-1576200752.html
Кровь нужна для обострения ситуации.Мы помним небесную сотню в Киеве и что за этим последовало.В Белоруссии этот сценарий не пройдет.
34
Если хотят крови, пусть полякам пускают. Чего ехать в Белоруссию? У них все под рукой.
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белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире

Уехавшие на Запад белорусские оппозиционеры хотят крови, заявил Лавров

15:11 23.08.2020 (обновлено: 15:29 23.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном
© РИА Новости / Виталий Белоусов
СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 авг - РИА Новости. Уехавшие на Запад белорусские оппозиционеры не хотят мирных протестов, а хотят крови, это преступно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов".
По его словам, сейчас ситуация в Белоруссии успокаивается, но не всем это нравится. "Некоторым белорусским оппозиционерам, которые живут на Западе и оттуда пытаются влиять на происходящее в своей стране, очень хочется, чтобы было иначе, чтобы была кровь, чтобы спровоцировать реакцию белорусских силовиков, которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций", - отметил он.
"Мы считаем это преступным", - подчеркнул министр.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 14:52Протесты в Белоруссии
Запад хочет расчертить Белоруссию по своим лекалам, заявил Лавров
215511762
Обсудить 23
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Кровь нужна для обострения ситуации.Мы помним небесную сотню в Киеве и что за этим последовало.В Белоруссии этот сценарий не пройдет.
23 августа, 15:44
Анатолий Фурсов
2800015
Если хотят крови, пусть полякам пускают. Чего ехать в Белоруссию? У них все под рукой.
23 августа, 16:38
Александр Невский
2120015
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