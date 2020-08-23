https://ria.ru/20200823/lavrov-1576200752.html

Запад хочет расчертить Белоруссию по своим лекалам, заявил Лавров

Запад предлагает расчертить Белоруссию по своим лекалам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов". РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T14:52

2020-08-23T14:52

2020-08-23T15:12

протесты в белоруссии

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

белоруссия

в мире

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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Запад предлагает расчертить <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> по своим лекалам, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, выступая на форуме "Территория смыслов".Комментируя посредничество Запада на постсоветском пространстве, он напомнил про события на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, начиная с выборов в 2004 году и заканчивая 2014 годом."Недоговороспособность наших западных партнеров – это достаточно серьезный факт, который мы вынуждены принимать во внимание, и не только мы. И сейчас, когда пытаются по своим лекалам еще и Белоруссию расчертить и предлагают при этом свое посредничество… Конечно, мы будем не против любого решения, которое примет белорусское руководство в отношении диалога со своим населением, но когда Запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным, у всех свежо в памяти, как это было на Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью наших партнеров", - сказал министр.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200822/revolyutsii-1576148168.html

https://ria.ru/20200820/1575998864.html

Юрий . Главное успеть забрать свою часть 13

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россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире