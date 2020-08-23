https://ria.ru/20200823/lavrov-1576200731.html

Белорусский народ сам решит, как выходить из кризиса, заявил Лавров

Белорусский народ сам решит, как выходить из кризиса, без посредничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов". РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T14:50

2020-08-23T14:50

2020-08-23T15:14

мвд белоруссии

александр лукашенко

москва

оон

протесты в белоруссии

россия

сергей лавров

белоруссия

в мире

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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Белорусский народ сам решит, как выходить из кризиса, без посредничества, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, выступая на форуме "Территория смыслов"."Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации", - сказал он, комментируя ситуацию в республике.По словам Лаврова, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> отмечает признаки нормализации обстановки в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. "Я думаю, что явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится и есть желающие нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Белоруссии сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий", - сказал он."Мы исходим из того, что не надо навязывать каких-либо рецептов" - подчеркнул Лавров.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.

https://ria.ru/20200823/lavrov-1576201206.html

https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576146700.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, москва, оон, россия, сергей лавров, белоруссия, в мире