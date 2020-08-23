https://ria.ru/20200823/kudeyar-1576148599.html

Кем на самом деле был легендарный разбойник Кудеяр

Ученые пытаются разгадать тайну самого знаменитого разбойника — атамана Кудеяра. В одних легендах он предстает защитником обездоленных и главным врагом богачей, РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T08:00

2020-08-23T08:00

2020-08-23T08:00

религия и мировоззрение

аналитика - религия и мировоззрение

емельян пугачев

москва

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<strong>МОСКВА, 23 авг —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Ученые пытаются разгадать тайну самого знаменитого разбойника — атамана Кудеяра. В одних легендах он предстает защитником обездоленных и главным врагом богачей, в других — могущественным колдуном, нажившим несметные сокровища. О том, кто мог быть прототипом персонажа русского фольклора, — в материале РИА Новости.Народная охота за сокровищамиВ 70-е годы XIX века Россия переживала, говоря современным языком, бум внутреннего туризма. Что удивительно, стремились не на известные курорты Кавказа или Крыма, а в губернии центральной части страны: Тульскую, Рязанскую, Воронежскую и Липецкую.Причина тому — новости в газетах: "Крестьяне нашли под горой золотой клад!". Происходило это с завидной регулярностью — и многие отправлялись в деревни испытать удачу.Местные верили: это золото, награбленное Кудеяром. О знаменитом разбойнике, который наводил страх на Черноземье, издревле слагали легенды. Причем часто он предстает "русским Робин Гудом" — ограбит, например, боярина и отдаст деньги крестьянам. Или вовсе порешит, чтобы не угнетал простой люд."С позиции традиционной морали фольклорные злодеи воспринимались негативно. Но в народе к ним относились с сочувствием. Считалось, они за справедливость и борются только с неправедными людьми. А простых защищают. Этот миф характерен для русского национального сознания", — объясняет Екатерина Дорохова, замглавы Центра русского фольклора Государственного российского дома народного творчества.В других сказаниях, напротив, его изображают колдуном. Мол, "силою бесовскою" награбил столько добра, что не успел потратить. Поэтому по всей центральной России, гласит молва, зарыты сотни сундуков с сокровищами.Где только не встретишь топонимы, связанные с легендарным разбойником. Своя Кудеярова гора есть в Саратовской (село Лох), Рязанской (деревня Чулково), Тульской (под Белевым), Орловской и Воронежской областях. А сколько урочищ с названием Кудеяровка — и не сосчитать."Истинный царь"Хотя Кудеяр еще сто лет назад слыл самым популярным в народе бандитом, о нем, в отличие от Стеньки Разина или Емельяна Пугачева, известно довольно мало.Историки долго спорили о датах жизни прототипа этого персонажа, пока не нашли один очень интересный документ — отчет тульского воеводы для царя Алексея Михайловича. Датируется он 1640 годом."Сказывали давно старые люди, лет сорок назад, про атамана Кудеяра и его разбойников, которые грабили много и убивали", — говорилось там.По всей видимости, полагают ученые, жил он в конце XV — первой половине XVI века. На это косвенно указывает и народная легенда о загадочном "князе Юрии Васильевиче, истинном наследнике московского престола".Молва основана на реальном факте. В 1525 году великий князь Василий III добился у Московского митрополита развода с Соломонией Сабуровой. Причина по тем временам веская: не могла родить монарху ребенка. За это он сослал ее в монастырь, а в жены взял Елену Глинскую, мать будущего царя Ивана Грозного.Вот только новую супругу в народе невзлюбили. Ходили слухи, что клан Глинских тем самым устранил конкурентов из клана Сабуровых. А Соломония, уже будучи в монастыре, родила сына — первенца Василия III. Именно ему должен был перейти великокняжеский престол.Но власть оказалась в руках Елены Глинской — овдовев, она правила страной от имени малолетнего князя Ивана Васильевича. А его сводный брат, который "воспитывался в удаленных скитах монахами", собрал большое войско. Привлек на свою сторону то ли крымских татар, постоянно совершавших набеги на Московское государство, то ли персов — они активно торговали на юге современной России. Те и нарекли его Кудеяром — что на языке фарси означает "возлюбленный Богом".Легенда была особенно популярна в опричнину, когда простые люди не скрывали недовольство царскими репрессиями. Однако историки сомневаются в ее правдивости. Нет никаких документов, подтверждающих, что у Ивана Грозного был сводный брат, хотя столь значимый факт не мог остаться незамеченным в хрониках.Другие версииНесмотря на неисторичность, версия о Кудеяре как сводном брате царя — самая распространенная в народе. Но далеко не единственная.По еще одному преданию, Кудеяр — наследник польского престола. Его отец, Жигмонт Баторий, племянник короля Стефана Батория, из-за интриг покинул страну. И вместе с сыном поступил на службу к Ивану Грозному, защищая южные границы Московского царства.Есть версия, что Кудеяр принадлежал к опричникам, но после царской опалы бежал. Из мести стал нападать на бывших "сослуживцев", защищая простой народ от произвола.Однако и эти теории не подкреплены документальными свидетельствами. Зато историки нашли имя разбойника в одном из писем опричника Василия Грязного, которого пленили крымские татары. Он уверял Ивана IV, что хан Девлет-Гирей захватил Москву в 1571 году из-за предательства боярина из города Белева — Кудеяра Тишенкова: тот показал захватчикам тайные броды через Оку.В пользу этой гипотезы говорит и то, что местом рождения Кудеяра народные легенды чаще называют именно Белев. Однако больше никаких свидетельств, подтверждающих связь Тишенкова со знаменитым разбойником, нет."Думаю, у Кудеяра не один прототип. Это скорее собирательный образ", — говорит Екатерина Дорохова.Кроме того, в XVI веке, судя по документам, имя Кудеяр считалось одним из самых ходовых на Руси.Раскаявшийся разбойникПо словам Дороховой, в каждой местности был свой Кудеяр. Поэтому легенды в зависимости от региона разнятся.У староверов он и вовсе выступает защитником веры. Их Кудеяр — даже не разбойник, а молитвенник."Похожую легенду о злодее, ушедшем в монастырь, я слышала от бабушки. Предание распространилось в Подмосковье, при этом имя Кудеяра не называли: мол, грабил, а потом подвизался в пустыни. Это характерная черта нашего менталитета: "Не согрешишь — не покаешься. Не покаешься — не спасешься", — отмечает Дорохова.По другой версии, Кудеяр отправился замаливать грехи на Север."Есть теория, что он монашествовал у нас", — говорит игумен Симеон, настоятель Соловецкого подворья в Кеми.И это неудивительно. За пять веков существования, напоминает священник, монастырь в Соловках привлекал множество людей со всей страны."Старожилы рассказывали, что на здешнем старом кладбище видели плиту с надписью "Инок Питирим, бывший Кудеяр, похоронен здесь". Так что это историческая личность", — уверяет отец Симеон.Однако кладбище не сохранилось. На территории обители идут реставрационные работы, ученые открывают новые подробности жизни монастыря. Возможно, найдут могилу Кудеяра и прольют свет на его тайны.

https://ria.ru/20200806/1575423008.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аналитика - религия и мировоззрение, емельян пугачев, москва, московская область (подмосковье)