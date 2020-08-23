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https://ria.ru/20200823/kriptovalyuta-1576188199.html
Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть
Инвестиции в криптовалюту – одна из самых рискованных сделок, которые может совершить инвестор. Чтобы не потерять все, не следует вкладывать больше, чем вы... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T02:05
2020-08-23T02:05
криптовалюта
россия
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Инвестиции в <a href="https://ria.ru/product_kriptovalyuta/" target="_blank">криптовалюту</a> – одна из самых рискованных сделок, которые может совершить инвестор. Чтобы не потерять все, не следует вкладывать больше, чем вы можете потратить, а также выбирать проверенные временем активы и долгосрочные стратегии, рассказал <a href="http://1prime.ru/Financial_market/20200823/831939081.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Эксперт напомнил, что в прошлом биткоину доводилось терять в стоимости до 95% от пиковых значений. Достаточно вспомнить недавний коллапс в марте, когда за сутки криптовалюта потеряла 40% своей стоимости. Уже это должно насторожить тех, кто использует "плечи" и желает "озолотиться" за короткий срок. Не для профессионалов – это только инвестиции, но никак не объект для спекуляций.
https://ria.ru/20200819/1575977974.html
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криптовалюта, россия, экономика

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

02:05 23.08.2020
671
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКриптообменник "Сберкоин"
Криптообменник Сберкоин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Криптообменник "Сберкоин". Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Инвестиции в криптовалюту – одна из самых рискованных сделок, которые может совершить инвестор. Чтобы не потерять все, не следует вкладывать больше, чем вы можете потратить, а также выбирать проверенные временем активы и долгосрочные стратегии, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
"Следует понимать, что покупку цифровых активов необходимо воспринимать как одну из самых рискованных сделок в своей жизни. Несмотря на то что биткоину исполнилось уже 12 лет, формирующемуся новому классу активов потребуется еще не один, а может быть и не пять лет для того, чтобы утвердиться в этом статусе", — считает он.
Эксперт напомнил, что в прошлом биткоину доводилось терять в стоимости до 95% от пиковых значений. Достаточно вспомнить недавний коллапс в марте, когда за сутки криптовалюта потеряла 40% своей стоимости. Уже это должно насторожить тех, кто использует "плечи" и желает "озолотиться" за короткий срок. Не для профессионалов – это только инвестиции, но никак не объект для спекуляций.
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