https://ria.ru/20200823/kosmos-1576189015.html

Источник назвал дату ближайшего космического пуска "Союза"

Определена предварительная дата первого запуска спутников российской низкоорбитальной системы связи "Гонец" на ракете-носителе "Союз-2.1б", старт намечен на 24... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T03:02

2020-08-23T03:02

2020-08-23T03:02

хочу стать космонавтом

россия

плесецк (космодром)

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840334_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_7060ea7fea01805391564168b9921538.jpg

<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Определена предварительная дата первого запуска спутников российской низкоорбитальной системы связи "Гонец" на ракете-носителе "Союз-2.1б", старт намечен на 24 сентября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Это будет ближайший по времени пуск российской ракеты-носителя.Ранее сообщалось, что в конце сентября и ноябре-декабре планируется впервые запустить по тройке спутников "Гонец-М" на двух ракетах-носителях "Союз-2.1б" с разгонными блоками "Фрегат" с космодрома <a href="http://ria.ru/organization_Pleseck_kosmodrom/" target="_blank" data-auto="true">Плесецк</a>. До этого аппараты выводились ракетами "Рокот". В дальнейшем запуски этих аппаратов намечается осуществлять на "Союзе" с космодрома Восточный.Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.

https://ria.ru/20200820/1576036162.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, плесецк (космодром), космос - риа наука