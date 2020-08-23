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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200823/kosmos-1576189015.html
Источник назвал дату ближайшего космического пуска "Союза"
Определена предварительная дата первого запуска спутников российской низкоорбитальной системы связи "Гонец" на ракете-носителе "Союз-2.1б", старт намечен на 24... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T03:02
2020-08-23T03:02
хочу стать космонавтом
россия
плесецк (космодром)
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Определена предварительная дата первого запуска спутников российской низкоорбитальной системы связи "Гонец" на ракете-носителе "Союз-2.1б", старт намечен на 24 сентября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Это будет ближайший по времени пуск российской ракеты-носителя.Ранее сообщалось, что в конце сентября и ноябре-декабре планируется впервые запустить по тройке спутников "Гонец-М" на двух ракетах-носителях "Союз-2.1б" с разгонными блоками "Фрегат" с космодрома <a href="http://ria.ru/organization_Pleseck_kosmodrom/" target="_blank" data-auto="true">Плесецк</a>. До этого аппараты выводились ракетами "Рокот". В дальнейшем запуски этих аппаратов намечается осуществлять на "Союзе" с космодрома Восточный.Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.
https://ria.ru/20200820/1576036162.html
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россия, плесецк (космодром), космос - риа наука

Источник назвал дату ближайшего космического пуска "Союза"

03:02 23.08.2020
306
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя "Союз"
Старт ракеты-носителя Союз
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Старт ракеты-носителя "Союз". Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Определена предварительная дата первого запуска спутников российской низкоорбитальной системы связи "Гонец" на ракете-носителе "Союз-2.1б", старт намечен на 24 сентября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Планируемый на 24 сентября запуск трех спутников "Гонец-М" позволит заменить космические аппараты, срок активного существования которых подходит к концу, в целях поддержания группировки в штатном составе - 12 спутников по три аппарата в четырех плоскостях", - сказал собеседник агентства.
Это будет ближайший по времени пуск российской ракеты-носителя.
Ранее сообщалось, что в конце сентября и ноябре-декабре планируется впервые запустить по тройке спутников "Гонец-М" на двух ракетах-носителях "Союз-2.1б" с разгонными блоками "Фрегат" с космодрома Плесецк. До этого аппараты выводились ракетами "Рокот". В дальнейшем запуски этих аппаратов намечается осуществлять на "Союзе" с космодрома Восточный.
Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.
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Хочу стать космонавтомРоссияПлесецк (космодром)Космос - РИА Наука
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03:02Источник назвал дату ближайшего космического пуска "Союза"
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