https://ria.ru/20200823/koshka-1576200672.html
В Биробиджане кошка спасла спящих хозяев при пожаре
Кошка спасла спящих хозяев при ночном пожаре в деревянном доме в Биробиджане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T14:48
2020-08-23T14:48
2020-08-23T15:54
биробиджан
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Кошка спасла спящих хозяев при ночном пожаре в деревянном доме в <a href="http://ria.ru/location_Birobidzhan/" target="_blank" data-auto="true">Биробиджане</a>, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.В 1:52 спасателям поступило сообщение о возгорании частного дома по улице Лазо в поселке Заречье Биробиджана."Женщина проснулась оттого, что кошка просилась на улицу и скреблась в дверь. Выпустив животное, она увидела горящую веранду, разбудила спящих сыновей и выбежала на улицу. Мужчины, в свою очередь, вызвали пожарных", — говорится в сообщении.К месту происшествия прибыли 13 пожарных и две единицы техники.Огонь стремительно распространялся по сухим деревянным конструкциям дома. Была угроза переброса пламени на соседние хозяйственные постройки. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей пожар был ликвидирован без дальнейшего распространения. В результате возгорания сгорели веранда и крыша дома. Пострадавших нет."По факту пожара проводится проверка. Причины возгорания и ущерб, нанесенный пламенем, устанавливаются", — добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200321/1568924116.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биробиджан, происшествия
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
Кошка спасла спящих хозяев при ночном пожаре в деревянном доме в Биробиджане
, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.
В 1:52 спасателям поступило сообщение о возгорании частного дома по улице Лазо в поселке Заречье Биробиджана.
"Женщина проснулась оттого, что кошка просилась на улицу и скреблась в дверь. Выпустив животное, она увидела горящую веранду, разбудила спящих сыновей и выбежала на улицу. Мужчины, в свою очередь, вызвали пожарных", — говорится в сообщении.
К месту происшествия прибыли 13 пожарных и две единицы техники.
Огонь стремительно распространялся по сухим деревянным конструкциям дома. Была угроза переброса пламени на соседние хозяйственные постройки. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей пожар был ликвидирован без дальнейшего распространения. В результате возгорания сгорели веранда и крыша дома. Пострадавших нет.
"По факту пожара проводится проверка. Причины возгорания и ущерб, нанесенный пламенем, устанавливаются", — добавляется в сообщении.