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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576193793.html
В России за сутки выявили 4852 случая заражения коронавирусом
За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 4852 новых случая заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T10:46
2020-08-23T11:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 4852 новых случая заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Примерно у четверти инфицированных (23,6 процента) не проявились симптомы.Больше всего новых случаев в Москве (611), Санкт-Петербурге (180) и Подмосковье (164). Нет прироста заболевших в Ненецком и Чукотском автономных округах.Умерли еще 73 человека (за все время —<strong> </strong>16 383), выписали из больниц 3163 пациента (770 639).Общее количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 за время пандемии в России составило 956 749.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выявили 4852 случая заражения коронавирусом

10:46 23.08.2020 (обновлено: 11:53 23.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 4852 новых случая заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Примерно у четверти инфицированных (23,6 процента) не проявились симптомы.
Красная зона лаборатории молекулярной диагностики комплекса Helix в Москве
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Больше всего новых случаев в Москве (611), Санкт-Петербурге (180) и Подмосковье (164). Нет прироста заболевших в Ненецком и Чукотском автономных округах.
Умерли еще 73 человека (за все время — 16 383), выписали из больниц 3163 пациента (770 639).
Общее количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 за время пандемии в России составило 956 749.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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62019211
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