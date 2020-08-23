https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576193793.html

В России за сутки выявили 4852 случая заражения коронавирусом

За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 4852 новых случая заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T10:46

2020-08-23T10:46

2020-08-23T11:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108205_0:0:3417:1922_1400x0_80_0_0_36500e28a13c1894d8319bae1e4a3adb.jpg

<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 4852 новых случая заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Примерно у четверти инфицированных (23,6 процента) не проявились симптомы.Больше всего новых случаев в Москве (611), Санкт-Петербурге (180) и Подмосковье (164). Нет прироста заболевших в Ненецком и Чукотском автономных округах.Умерли еще 73 человека (за все время —<strong> </strong>16 383), выписали из больниц 3163 пациента (770 639).Общее количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 за время пандемии в России составило 956 749.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576190364.html

6

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество