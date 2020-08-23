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https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576189559.html
В России разработали "антиковидную" пропускную систему
Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") подготовил к выпуску модификацию "антиковидных" тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T07:04
2020-08-23T09:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
холдинг швабе
ростех
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Холдинг "<a href="http://ria.ru/organization_SHvabe/" target="_blank" data-auto="true">Швабе</a>" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>") подготовил к выпуску модификацию "антиковидных" тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.Новая система получила название "Зоркий" — под этим брендом с 1948 по 1960 год на Красногорском заводе им. С. А. Зверева выпускалось семейство малоформатных дальномерных фотоаппаратов.По заявлению разработчиков, новая система обладает повышенной дальностью действия.Особое внимание создатели уделили автономности сервиса. Система может работать без участия оператора и при необходимости отправлять ему оповещения.Новинка готова к релизу и появится на рынке после того, как специалисты "Швабе" подготовят коммерческую стратегию для этого продукта.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Разрабатывается цифровой концлагерь.
156
Не поняла, а где здесь борьба с болезнь. На лицо борьба с человеком и превращение его в раба с применением новых технологий. Он, что от этой игрушки от Ростеха болеть перестанет? Хотя только одного - распознавать и контролировать. Вот и вся борьба с коронавирусом.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, холдинг швабе, ростех

В России разработали "антиковидную" пропускную систему

07:04 23.08.2020 (обновлено: 09:30 23.08.2020)
65632
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТепловизор
Тепловизор
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тепловизор. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") подготовил к выпуску модификацию "антиковидных" тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

"На основе тепловизоров, разработанных "Швабе" в рамках борьбы с коронавирусом, создадут интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных. Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения", — сказали в "Швабе".

Новая система получила название "Зоркий" — под этим брендом с 1948 по 1960 год на Красногорском заводе им. С. А. Зверева выпускалось семейство малоформатных дальномерных фотоаппаратов.
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По заявлению разработчиков, новая система обладает повышенной дальностью действия.
"При условии, что сотрудники занесены в специальную базу, еще до прикладывания пропуска человека к считывателю комплекс будет принимать решения, запускать и выпускать человека или нет, идентифицировать его личность по таким параметрам, например, как пол, распознавать, скрыто ли его лицо за защитной маской, записывать видео и не только", — отметили в пресс-службе компании.
Особое внимание создатели уделили автономности сервиса. Система может работать без участия оператора и при необходимости отправлять ему оповещения.
Новинка готова к релизу и появится на рынке после того, как специалисты "Швабе" подготовят коммерческую стратегию для этого продукта.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияХолдинг ШвабеРостех
Популярные комментарии
Разрабатывается цифровой концлагерь.
23 августа, 08:38
Arto M
122324124
Не поняла, а где здесь борьба с болезнь. На лицо борьба с человеком и превращение его в раба с применением новых технологий. Он, что от этой игрушки от Ростеха болеть перестанет? Хотя только одного - распознавать и контролировать. Вот и вся борьба с коронавирусом.
23 августа, 08:56
НЛНаталья Лобова
132210219
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