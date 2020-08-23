https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576189559.html

В России разработали "антиковидную" пропускную систему

Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") подготовил к выпуску модификацию "антиковидных" тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T07:04

2020-08-23T07:04

2020-08-23T09:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

холдинг швабе

ростех

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Холдинг "<a href="http://ria.ru/organization_SHvabe/" target="_blank" data-auto="true">Швабе</a>" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>") подготовил к выпуску модификацию "антиковидных" тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.Новая система получила название "Зоркий" — под этим брендом с 1948 по 1960 год на Красногорском заводе им. С. А. Зверева выпускалось семейство малоформатных дальномерных фотоаппаратов.По заявлению разработчиков, новая система обладает повышенной дальностью действия.Особое внимание создатели уделили автономности сервиса. Система может работать без участия оператора и при необходимости отправлять ему оповещения.Новинка готова к релизу и появится на рынке после того, как специалисты "Швабе" подготовят коммерческую стратегию для этого продукта.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Arto M Разрабатывается цифровой концлагерь. 156

Наталья Лобова Не поняла, а где здесь борьба с болезнь. На лицо борьба с человеком и превращение его в раба с применением новых технологий. Он, что от этой игрушки от Ростеха болеть перестанет? Хотя только одного - распознавать и контролировать. Вот и вся борьба с коронавирусом. 156

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, холдинг швабе, ростех