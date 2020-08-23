Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576188929.html
В Германии прошел экспериментальный COVID-концерт
Ученые из Галле-Виттенбергского университета организовали в Лейпциге концерт немецкого поп-исполнителя Тима Бенджко с более чем тысячей зрителей в рамках... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T02:27
2020-08-23T02:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
лейпциг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/98025/62/980256265_0:114:2184:1343_1400x0_80_0_0_8a8f8ac69a3fcdf377435c54434faf67.jpg
<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Ученые из Галле-Виттенбергского университета организовали в <a href="http://ria.ru/location_Leipzig/" target="_blank" data-auto="true">Лейпциге</a> концерт немецкого поп-исполнителя Тима Бенджко с более чем тысячей зрителей в рамках исследования распространения COVID-19, сообщила немецкая телерадиокомпания <a href="https://www1.wdr.de/index.html" target="_blank">WDR</a>.Согласно сообщению, в субботу в Лейпциге в течение дня прошло три концерта Бенджко. В ходе них были смоделированы разные условия, например, на одном из концертов зрители соблюдали дистанцию, на другом – нет.Более 1400 зрителей надевали специальные датчики, которые позволяли отслеживать их передвижения. Кроме того, им были предоставлены флуоресцентные дезинфицирующие средства, с помощью которых ученые смогли бы выяснить, к каким поверхностям испытуемые прикасались особенно часто. Исследовали также отслеживали распространение в воздухе частиц, которые могут переносить вирус.Как отмечает телерадиокомпания, все участники исследования заранее прошли тест на COVID-19, в зале все они должны были надеть маски FFP2.В рамках этого исследования ученые хотят вывести математическую модель, с помощью которой можно будет оценить риск вспышки коронавируса после массового мероприятия в закрытом помещении. Сообщается, что результаты исследования могут быть получены осенью. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
германия
лейпциг
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/98025/62/980256265_122:0:2063:1456_1400x0_80_0_0_5a5f50234b9412cd3239d3b36766cbb7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, германия, лейпциг

В Германии прошел экспериментальный COVID-концерт

02:27 23.08.2020
197
© Fotolia / juliaeeeГитара
Гитара
© Fotolia / juliaeee
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ученые из Галле-Виттенбергского университета организовали в Лейпциге концерт немецкого поп-исполнителя Тима Бенджко с более чем тысячей зрителей в рамках исследования распространения COVID-19, сообщила немецкая телерадиокомпания WDR.
Согласно сообщению, в субботу в Лейпциге в течение дня прошло три концерта Бенджко. В ходе них были смоделированы разные условия, например, на одном из концертов зрители соблюдали дистанцию, на другом – нет.
Более 1400 зрителей надевали специальные датчики, которые позволяли отслеживать их передвижения. Кроме того, им были предоставлены флуоресцентные дезинфицирующие средства, с помощью которых ученые смогли бы выяснить, к каким поверхностям испытуемые прикасались особенно часто. Исследовали также отслеживали распространение в воздухе частиц, которые могут переносить вирус.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"То, что мы проводим здесь, это не концерт в общепринятом смысле этого слова. Но это исследование, в котором мы инсценируем концерт", - заявил руководитель исследования Стефан Мориц, слова которого приводит WDR.
Как отмечает телерадиокомпания, все участники исследования заранее прошли тест на COVID-19, в зале все они должны были надеть маски FFP2.
В рамках этого исследования ученые хотят вывести математическую модель, с помощью которой можно будет оценить риск вспышки коронавируса после массового мероприятия в закрытом помещении. Сообщается, что результаты исследования могут быть получены осенью.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
160000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияЛейпциг
Рекомендуем
Сковорода
В Роспотребнадзоре рассказали о сроке службы кухонного инвентаря
Криптообменник Сберкоин
Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде
"Не ищу логики": Жорин оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева
Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Тауэрский мост сломался при разведении
Старт ракеты-носителя Союз
Источник назвал дату ближайшего космического пуска "Союза"
Канье Уэст
СМИ: Канье Уэст подал в Луизиане заявку на участие в выборах президента
Зеленский рассказал, что сделал бы на месте Александра Лукашенко
Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко
Акция протеста в Минске после президентских выборов
Пропавшего десять дней назад в Белоруссии мужчину нашли мертвым
Американский полицейский
Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину
Международный военно-технический форум Армия в Кубинке
В Кубинке откроется форум "Армия-2020"
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко назвал размер достойной стипендии
Пассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19 в международном аэропорту Внуково
Пассажирки американской авиакомпании подрались из-за маски на борту
Маски
В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
Бывший адвокат Эльман Пашаев
Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова
Андреевский флаг
В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
03:34В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ
03:09Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко
03:02Источник назвал дату ближайшего космического пуска "Союза"
02:27В Германии прошел экспериментальный COVID-концерт
02:10СМИ: Канье Уэст подал в Луизиане заявку на участие в выборах президента
02:05Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть
02:00В Роспотребнадзоре рассказали о сроке службы кухонного инвентаря
01:55"Не ищу логики": Жорин оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева
01:40Тауэрский мост сломался при разведении
01:13Пропавшего десять дней назад в Белоруссии мужчину нашли мертвым
00:14В Кубинке откроется форум "Армия-2020"
00:10Пассажирки американской авиакомпании подрались из-за маски на борту
00:01Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину
23:20Онищенко назвал размер достойной стипендии
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:53В Минске завершилась акция протеста
22:47Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова
22:37В мире за сутки еще 275 тысяч человек заболели COVID-19
21:31Мозаики монастыря Хора в Турции не будут доступны зрителям, считают в РПЦ
Лента новостейМолния