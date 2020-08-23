https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576188929.html

В Германии прошел экспериментальный COVID-концерт

Ученые из Галле-Виттенбергского университета организовали в Лейпциге концерт немецкого поп-исполнителя Тима Бенджко с более чем тысячей зрителей в рамках... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T02:27

2020-08-23T02:27

2020-08-23T02:27

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

германия

лейпциг

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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Ученые из Галле-Виттенбергского университета организовали в <a href="http://ria.ru/location_Leipzig/" target="_blank" data-auto="true">Лейпциге</a> концерт немецкого поп-исполнителя Тима Бенджко с более чем тысячей зрителей в рамках исследования распространения COVID-19, сообщила немецкая телерадиокомпания <a href="https://www1.wdr.de/index.html" target="_blank">WDR</a>.Согласно сообщению, в субботу в Лейпциге в течение дня прошло три концерта Бенджко. В ходе них были смоделированы разные условия, например, на одном из концертов зрители соблюдали дистанцию, на другом – нет.Более 1400 зрителей надевали специальные датчики, которые позволяли отслеживать их передвижения. Кроме того, им были предоставлены флуоресцентные дезинфицирующие средства, с помощью которых ученые смогли бы выяснить, к каким поверхностям испытуемые прикасались особенно часто. Исследовали также отслеживали распространение в воздухе частиц, которые могут переносить вирус.Как отмечает телерадиокомпания, все участники исследования заранее прошли тест на COVID-19, в зале все они должны были надеть маски FFP2.В рамках этого исследования ученые хотят вывести математическую модель, с помощью которой можно будет оценить риск вспышки коронавируса после массового мероприятия в закрытом помещении. Сообщается, что результаты исследования могут быть получены осенью. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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германия

лейпциг

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, германия, лейпциг