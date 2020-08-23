https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576188929.html
В Германии прошел экспериментальный COVID-концерт
Ученые из Галле-Виттенбергского университета организовали в Лейпциге концерт немецкого поп-исполнителя Тима Бенджко с более чем тысячей зрителей в рамках... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T02:27
2020-08-23T02:27
2020-08-23T02:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
лейпциг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/98025/62/980256265_0:114:2184:1343_1400x0_80_0_0_8a8f8ac69a3fcdf377435c54434faf67.jpg
<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Ученые из Галле-Виттенбергского университета организовали в <a href="http://ria.ru/location_Leipzig/" target="_blank" data-auto="true">Лейпциге</a> концерт немецкого поп-исполнителя Тима Бенджко с более чем тысячей зрителей в рамках исследования распространения COVID-19, сообщила немецкая телерадиокомпания <a href="https://www1.wdr.de/index.html" target="_blank">WDR</a>.Согласно сообщению, в субботу в Лейпциге в течение дня прошло три концерта Бенджко. В ходе них были смоделированы разные условия, например, на одном из концертов зрители соблюдали дистанцию, на другом – нет.Более 1400 зрителей надевали специальные датчики, которые позволяли отслеживать их передвижения. Кроме того, им были предоставлены флуоресцентные дезинфицирующие средства, с помощью которых ученые смогли бы выяснить, к каким поверхностям испытуемые прикасались особенно часто. Исследовали также отслеживали распространение в воздухе частиц, которые могут переносить вирус.Как отмечает телерадиокомпания, все участники исследования заранее прошли тест на COVID-19, в зале все они должны были надеть маски FFP2.В рамках этого исследования ученые хотят вывести математическую модель, с помощью которой можно будет оценить риск вспышки коронавируса после массового мероприятия в закрытом помещении. Сообщается, что результаты исследования могут быть получены осенью. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
германия
лейпциг
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/98025/62/980256265_122:0:2063:1456_1400x0_80_0_0_5a5f50234b9412cd3239d3b36766cbb7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, германия, лейпциг
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Ученые из Галле-Виттенбергского университета организовали в Лейпциге
концерт немецкого поп-исполнителя Тима Бенджко с более чем тысячей зрителей в рамках исследования распространения COVID-19, сообщила немецкая телерадиокомпания WDR
.
Согласно сообщению, в субботу в Лейпциге в течение дня прошло три концерта Бенджко. В ходе них были смоделированы разные условия, например, на одном из концертов зрители соблюдали дистанцию, на другом – нет.
Более 1400 зрителей надевали специальные датчики, которые позволяли отслеживать их передвижения. Кроме того, им были предоставлены флуоресцентные дезинфицирующие средства, с помощью которых ученые смогли бы выяснить, к каким поверхностям испытуемые прикасались особенно часто. Исследовали также отслеживали распространение в воздухе частиц, которые могут переносить вирус.
"То, что мы проводим здесь, это не концерт в общепринятом смысле этого слова. Но это исследование, в котором мы инсценируем концерт", - заявил руководитель исследования Стефан Мориц, слова которого приводит WDR.
Как отмечает телерадиокомпания, все участники исследования заранее прошли тест на COVID-19, в зале все они должны были надеть маски FFP2.
В рамках этого исследования ученые хотят вывести математическую модель, с помощью которой можно будет оценить риск вспышки коронавируса после массового мероприятия в закрытом помещении. Сообщается, что результаты исследования могут быть получены осенью.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.