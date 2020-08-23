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Жительница Нижнего Новгорода завоевала титул "Миссис Россия — 2020"
Жительница Нижнего Новгорода Дарья Иванова стала победительницей конкурса "Миссис Россия — 2020", сообщил организатор фестиваля — фонд "Планета женщин". РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T05:58
2020-08-23T10:46
россия
нижний новгород
общество
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости</strong>. Жительница <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> Дарья Иванова стала победительницей конкурса "Миссис Россия — 2020", сообщил организатор фестиваля — фонд "Планета женщин".Ивановой 37 лет. У нее трое детей."С гордостью везу этот почетный титул в родной Нижний Новгород", — написала победительница в своем Instagram.Как сообщается на сайте фонда, проект существует уже 20 лет. В крупных городах России проводятся региональные финалы и шоу-программы.
А во скОко этот "титул"обошёлся счастливому "мистеру" ?
144
И никого поприличнее на всю Россию не нашлось, что ли? Нет, не скажу, что ужас-ужас, но и на мисс России абсолютно не тянет. Явно дело нечисто.
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россия
нижний новгород
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россия, нижний новгород, общество

Жительница Нижнего Новгорода завоевала титул "Миссис Россия — 2020"

05:58 23.08.2020 (обновлено: 10:46 23.08.2020)
56321
© Фото : @ivanova007Дарья Иванова
Дарья Иванова
© Фото : @ivanova007
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода Дарья Иванова стала победительницей конкурса "Миссис Россия — 2020", сообщил организатор фестиваля — фонд "Планета женщин".
Ивановой 37 лет. У нее трое детей.
"С гордостью везу этот почетный титул в родной Нижний Новгород", — написала победительница в своем Instagram.
Как сообщается на сайте фонда, проект существует уже 20 лет. В крупных городах России проводятся региональные финалы и шоу-программы.
4094223610190
Обсудить 33
РоссияНижний НовгородОбщество
Популярные комментарии
А во скОко этот "титул"обошёлся счастливому "мистеру" ?
23 августа, 06:19
nnop300
723110139
И никого поприличнее на всю Россию не нашлось, что ли? Нет, не скажу, что ужас-ужас, но и на мисс России абсолютно не тянет. Явно дело нечисто.
23 августа, 09:30
Mar Nightmare
71302028
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