https://ria.ru/20200823/konkurs-1576189400.html
Жительница Нижнего Новгорода завоевала титул "Миссис Россия — 2020"
Жительница Нижнего Новгорода Дарья Иванова стала победительницей конкурса "Миссис Россия — 2020", сообщил организатор фестиваля — фонд "Планета женщин". РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T05:58
2020-08-23T05:58
2020-08-23T10:46
россия
нижний новгород
общество
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости</strong>. Жительница <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> Дарья Иванова стала победительницей конкурса "Миссис Россия — 2020", сообщил организатор фестиваля — фонд "Планета женщин".Ивановой 37 лет. У нее трое детей."С гордостью везу этот почетный титул в родной Нижний Новгород", — написала победительница в своем Instagram.Как сообщается на сайте фонда, проект существует уже 20 лет. В крупных городах России проводятся региональные финалы и шоу-программы.
nop300
А во скОко этот "титул"обошёлся счастливому "мистеру" ?
144
Mar Nightmare
И никого поприличнее на всю Россию не нашлось, что ли? Нет, не скажу, что ужас-ужас, но и на мисс России абсолютно не тянет. Явно дело нечисто.
116
33
россия
нижний новгород
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нижний новгород, общество