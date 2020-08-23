https://ria.ru/20200823/konkurs-1576189400.html

Жительница Нижнего Новгорода завоевала титул "Миссис Россия — 2020"

Жительница Нижнего Новгорода Дарья Иванова стала победительницей конкурса "Миссис Россия — 2020", сообщил организатор фестиваля — фонд "Планета женщин". РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T05:58

2020-08-23T05:58

2020-08-23T10:46

россия

нижний новгород

общество

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости</strong>. Жительница <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> Дарья Иванова стала победительницей конкурса "Миссис Россия — 2020", сообщил организатор фестиваля — фонд "Планета женщин".Ивановой 37 лет. У нее трое детей."С гордостью везу этот почетный титул в родной Нижний Новгород", — написала победительница в своем Instagram.Как сообщается на сайте фонда, проект существует уже 20 лет. В крупных городах России проводятся региональные финалы и шоу-программы.

nop300 А во скОко этот "титул"обошёлся счастливому "мистеру" ? 144

Mar Nightmare И никого поприличнее на всю Россию не нашлось, что ли? Нет, не скажу, что ужас-ужас, но и на мисс России абсолютно не тянет. Явно дело нечисто. 116

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россия

нижний новгород

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нижний новгород, общество