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Koktebel Jazz Party
https://ria.ru/20200823/koktebel-1576213176.html
Арт-директор Koktebel Jazz Party сравнил джаз с интеллигентностью
Джазовые фестивали в России активно развиваются и переживают подъем, считает арт-директор фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T21:48
2020-08-23T21:59
koktebel jazz party
koktebel jazz party — 2020
михаил иконников
республика крым
сша
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости.</strong> Джазовые фестивали в России активно развиваются и переживают подъем, считает арт-директор фестиваля Koktebel Jazz Party <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Ikonnikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Иконников</a>.Koktebel Jazz Party проходит в Крыму с 21 по 23 августа. В воскресенье последний день фестиваля, на главной сцене уже выступили пианист Даниил Крамер и его трио, группа ChetMen, завершит последний день фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму коллектив братьев-саксофонистов Александра и Дмитрия Бриль Bril Brothers. Специальными гостями хэдлайнеров станут певица <a href="http://ria.ru/person_mariam-merabova-/" target="_blank" data-auto="true">Мариам Мерабова</a> и отец основателей группы Игорь Бриль."Я понимаю, что такой подъем (происходит - ред.), и с точки зрения количества музыкантов суперских, и с точки зрения площадок - фестивали джазовые прямо один за другим. Я думаю, что не последнюю роль играет положительное отношение к этой музыке, признание в любви к этой музыке нашего первого лица, президента. Он как бы благословил джаз, чтобы он был, рос, процветал здесь. Хотя базово это не наша культура, но четкое понимание есть, что джаз - это интеллигентность. А интеллигентные люди нам нужны", - сказал РИА Новости Иконников.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (<a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Куба</a>), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), саксофонист Роберт Анчиполовский (<a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
https://ria.ru/20200823/ikonnikov-1576212993.html
https://ria.ru/20200823/krym-1576177090.html
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республика крым
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koktebel jazz party — 2020, михаил иконников, республика крым, сша

Арт-директор Koktebel Jazz Party сравнил джаз с интеллигентностью

21:48 23.08.2020 (обновлено: 21:59 23.08.2020)
303
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФестиваль Koktebel Jazz Party
Фестиваль Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Джазовые фестивали в России активно развиваются и переживают подъем, считает арт-директор фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников.
Koktebel Jazz Party проходит в Крыму с 21 по 23 августа. В воскресенье последний день фестиваля, на главной сцене уже выступили пианист Даниил Крамер и его трио, группа ChetMen, завершит последний день фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму коллектив братьев-саксофонистов Александра и Дмитрия Бриль Bril Brothers. Специальными гостями хэдлайнеров станут певица Мариам Мерабова и отец основателей группы Игорь Бриль.
Фестиваль Koktebel Jazz Party
Вчера, 21:40Koktebel Jazz Party
Арт-директор Koktebel Jazz Party отметил качество российских джазменов
"Я понимаю, что такой подъем (происходит - ред.), и с точки зрения количества музыкантов суперских, и с точки зрения площадок - фестивали джазовые прямо один за другим. Я думаю, что не последнюю роль играет положительное отношение к этой музыке, признание в любви к этой музыке нашего первого лица, президента. Он как бы благословил джаз, чтобы он был, рос, процветал здесь. Хотя базово это не наша культура, но четкое понимание есть, что джаз - это интеллигентность. А интеллигентные люди нам нужны", - сказал РИА Новости Иконников.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.
Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Вчера, 08:00Культура
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410015
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