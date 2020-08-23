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В Иране раскрыли причины пожара на ядерном объекте в Натанзе
Пожар на ядерном объекте в Натанзе оказался саботажем, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T19:39
2020-08-23T20:45
бехруз камальванди
иран
израиль
безопасность
в мире
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<strong>ТЕГЕРАН, 23 авг – РИА Новости.</strong> Пожар на ядерном объекте в Натанзе оказался саботажем, заявил официальный представитель Организации атомной энергии <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> (ОАЭИ) <a href="http://ria.ru/person_Bekhruz_Kamalvandi/" target="_blank" data-auto="true">Бехруз Камальванди</a>."Проведенная проверка подтвердила, что это был саботаж", - цитирует телеканал <a href="https://www.alalamtv.net/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Al-Alam </a>представителя организации.Он добавил, что детали произошедшего на ядерном объекте будут объявлены в подходящее для этого время.Организация атомной энергии Ирана в начале июля сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было. Представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявлял, что Иран на объекте, где произошел пожар, планировал производство современных центрифуг.В СМИ появлялась информация, что это был взрыв, который мог быть диверсией <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a>. Иранские власти не подтвердили и не опровергли эту информацию, сказав лишь, что пресса пытается создать "сильный образ израильского режима", и пообещав озвучить причины позже.
https://ria.ru/20200703/1573871255.html
иран
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бехруз камальванди, иран, израиль, безопасность, в мире

В Иране раскрыли причины пожара на ядерном объекте в Натанзе

19:39 23.08.2020 (обновлено: 20:45 23.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Д.Рогозина в Иран
Рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Д.Рогозина в Иран
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ТЕГЕРАН, 23 авг – РИА Новости. Пожар на ядерном объекте в Натанзе оказался саботажем, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
"Проведенная проверка подтвердила, что это был саботаж", - цитирует телеканал Al-Alam представителя организации.
Он добавил, что детали произошедшего на ядерном объекте будут объявлены в подходящее для этого время.
Организация атомной энергии Ирана в начале июля сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было. Представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявлял, что Иран на объекте, где произошел пожар, планировал производство современных центрифуг.
В СМИ появлялась информация, что это был взрыв, который мог быть диверсией Израиля. Иранские власти не подтвердили и не опровергли эту информацию, сказав лишь, что пресса пытается создать "сильный образ израильского режима", и пообещав озвучить причины позже.
Тегеран, Иран
3 июля, 19:38
В МАГАТЭ прокомментировали пожар на объекте в Иране
32814103
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Бехруз КамальвандиИранИзраильБезопасностьВ мире
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