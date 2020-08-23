https://ria.ru/20200823/iran-1576209632.html

В Иране раскрыли причины пожара на ядерном объекте в Натанзе

Пожар на ядерном объекте в Натанзе оказался саботажем, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T19:39

2020-08-23T19:39

2020-08-23T20:45

бехруз камальванди

иран

израиль

безопасность

в мире

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<strong>ТЕГЕРАН, 23 авг – РИА Новости.</strong> Пожар на ядерном объекте в Натанзе оказался саботажем, заявил официальный представитель Организации атомной энергии <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> (ОАЭИ) <a href="http://ria.ru/person_Bekhruz_Kamalvandi/" target="_blank" data-auto="true">Бехруз Камальванди</a>."Проведенная проверка подтвердила, что это был саботаж", - цитирует телеканал <a href="https://www.alalamtv.net/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Al-Alam </a>представителя организации.Он добавил, что детали произошедшего на ядерном объекте будут объявлены в подходящее для этого время.Организация атомной энергии Ирана в начале июля сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было. Представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявлял, что Иран на объекте, где произошел пожар, планировал производство современных центрифуг.В СМИ появлялась информация, что это был взрыв, который мог быть диверсией <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a>. Иранские власти не подтвердили и не опровергли эту информацию, сказав лишь, что пресса пытается создать "сильный образ израильского режима", и пообещав озвучить причины позже.

https://ria.ru/20200703/1573871255.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бехруз камальванди, иран, израиль, безопасность, в мире