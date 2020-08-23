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Коалиция во главе с США покинет военную базу Таджи в Ираке
Международная коалиция во главе с США заявила в воскресенье, что покидает военную базу Таджи в Ираке и передает иракским войскам расположенные на территории... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T11:08
2020-08-23T20:08
касем сулеймани
дональд трамп
багдад (город)
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>БАГДАД, 23 авг — РИА Новости.</strong> Международная коалиция во главе с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> заявила в воскресенье, что покидает военную базу Таджи в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a> и передает иракским войскам расположенные на территории базы объекты и оборудование.Военная база Таджи расположена к северу от столицы Ирака Багдада и в нынешнем году неоднократно подвергалась ракетным обстрелам."В ходе церемонии 23 августа 2020 года совместная объединенная оперативная группа операции "Непоколебимая решимость" передала иракским силам безопасности объект, который занимают силы коалиции в лагере Таджи в Ираке", — сообщается в заявлении коалиции."Коалиция передала правительству Ирака оборудование, имущество и объекты, оцениваемые в 347 миллионов долларов", — отмечается в заявлении.Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что войска международной коалиции будут полностью выведены из Ирака в течение трех лет.
https://ria.ru/20200813/1575699138.html
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багдад (город)
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касем сулеймани, дональд трамп, багдад (город), вашингтон (город), сша, в мире

Коалиция во главе с США покинет военную базу Таджи в Ираке

11:08 23.08.2020 (обновлено: 20:08 23.08.2020)
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© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные во время посадки в самолет в Ираке
Американские военные во время посадки в самолет в Ираке
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
Американские военные во время посадки в самолет в Ираке. Архивное фото
БАГДАД, 23 авг — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США заявила в воскресенье, что покидает военную базу Таджи в Ираке и передает иракским войскам расположенные на территории базы объекты и оборудование.
Военная база Таджи расположена к северу от столицы Ирака Багдада и в нынешнем году неоднократно подвергалась ракетным обстрелам.
"В ходе церемонии 23 августа 2020 года совместная объединенная оперативная группа операции "Непоколебимая решимость" передала иракским силам безопасности объект, который занимают силы коалиции в лагере Таджи в Ираке", — сообщается в заявлении коалиции.
"Коалиция передала правительству Ирака оборудование, имущество и объекты, оцениваемые в 347 миллионов долларов", — отмечается в заявлении.
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Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что войска международной коалиции будут полностью выведены из Ирака в течение трех лет.
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Касем СулейманиДональд ТрампБагдад (город)Вашингтон (город)СШАВ мире
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