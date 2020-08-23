https://ria.ru/20200823/iphone-1576213726.html

Названы ожидаемые цены на iPhone 12

Аналитик и инсайдер, скрывающийся под ником Komiya в твиттере, опубликовал схематичное изображение линейки iPhone 12 с вероятными ценами всех версий. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T22:26

2020-08-23T22:26

2020-08-23T23:19

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в мире

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Аналитик и инсайдер, скрывающийся под ником Komiya в <a href="https://twitter.com/komiya_kj/status/1297404679068950529" target="_blank" rel="nofollow noopener">твиттере</a>, опубликовал схематичное изображение линейки <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 с вероятными ценами всех версий. Аккаунт Komiya полон утечек и инсайдов о различных гаджетах, главным образом <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>, что позволяет предположить, что у пользователя есть свои информаторы в компании. По данным блогера, линейка iPhone будет состоять из версий 12, 12 Pro, 12 Max и 12 Pro Max. У первых двух будут сдвоенные камеры, у 12 Max и 12 Pro Max — тройные. Кроме того, у двух старших моделей будут версии с памятью по 128, 256 и 512 гигабайт, в то время как покупателям 12 и 12 Pro будут доступны только версии по 128 и 256 гигабайт. Как утверждает инсайдер, цены на iPhone 12 стартуют с 700 долларов — столько попросят за гаджет с памятью 128 гигабайт. За версию в 256 гигабайт придется выложить уже 800 долларов. Модель 12 Max будет стоить 800 и 900 долларов соответственно, 12 Pro — 1000 и 1100. За топовую версию в 512 гигабайт с покупателей возьмут 1300 долларов. А флагман 12 Pro Max обойдется в 1100, 1200 и 1400 долларов за версию с памятью в 128, 256 и 512 гигабайт соответственно.

https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575781970.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, apple, технологии, в мире