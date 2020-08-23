https://ria.ru/20200823/internet-1576210655.html

В Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию властей

Один из мобильных операторов Белоруссии компания A1 сообщила, что по требованию госорганов для обеспечения нацбезопасности снизила пропускную способность своей... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T20:26

2020-08-23T20:26

2020-08-23T21:09

светлана тихановская

александр лукашенко

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 23 авг – РИА Новости.</strong> Один из мобильных операторов <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> компания A1 сообщила, что по требованию госорганов для обеспечения нацбезопасности снизила пропускную способность своей 3G-cети в некоторых районов Минска.Ранее оппозиция провела акции протеста на площади Независимости в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, затем - возле стелы "Минск – город-герой", от которой участники мероприятия направились в сторону резиденции президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> – Дворцу Независимости. Однако движение протестующим перегородили ОМОН и спецтехника. В районах акций наблюдались проблемы с интернетом."С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных", - цитирует портал <a href="http://onliner.by" target="_blank" rel="nofollow noopener">onliner.by</a> пресс-службу оператора.О восстановлении корректного доступа к услуге в пресс-службе обещают сообщить дополнительно.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576209802.html

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

Aruba Miro Зачем человеку с 80% поддержки бояться интернета? 70

Игорь Земский Святой отче Илоне, помоги небесными спутниками! 36

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире