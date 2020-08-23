В Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию властей
20:26 23.08.2020 (обновлено: 21:09 23.08.2020)
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МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Один из мобильных операторов Белоруссии компания A1 сообщила, что по требованию госорганов для обеспечения нацбезопасности снизила пропускную способность своей 3G-cети в некоторых районов Минска.
Ранее оппозиция провела акции протеста на площади Независимости в центре Минска, затем - возле стелы "Минск – город-герой", от которой участники мероприятия направились в сторону резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко – Дворцу Независимости. Однако движение протестующим перегородили ОМОН и спецтехника. В районах акций наблюдались проблемы с интернетом.
"С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных", - цитирует портал onliner.by пресс-службу оператора.
О восстановлении корректного доступа к услуге в пресс-службе обещают сообщить дополнительно.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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