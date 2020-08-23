https://ria.ru/20200823/gaz-1576207261.html

Отец погибшего при взрыве в Ярославле мальчика обратился к россиянам

Мужчина, потерявший жену и сына в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Ярославле, обратился к россиянам. Его слова публикует портал 76.ru. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T18:10

2020-08-23T18:10

2020-08-23T22:42

взрыв газа в ярославле

ярославль

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости</strong>. Мужчина, потерявший жену и сына в результате <a href="https://ria.ru/category_vzryv-yaroslavl-21082020/" target="_blank">взрыва газа</a> в многоэтажном доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a>, обратился к россиянам. Его слова публикует портал <a href="https://76.ru/text/incidents/69436489/" target="_blank" rel="nofollow noopener">76.ru</a>.Сергей Канатьев рассказал, что сын всегда хотел быть на него похожим, любил ходить за грибами и мастерить поделки, интересовался автомобилями."Только потом начинаешь понимать, как ценны те моменты, которые мы могли бы провести вместе, но этого не сделали. Все "позже", "потом", но внезапно оказалось уже поздно", — сокрушается он.Житель Ярославля отметил, что его работа связана с утилизацией бытовой техники и он часто бывает дома у горожан."Порой приходится сталкиваться с тем, в каком состоянии находятся газовые плиты у людей в домах. Иногда это просто не передать", — цитирует его портал.По словам Канатьева, люди беспечно относятся к таким вопросам и не осознают, что это может унести чьи-то жизни."В этот раз трагедия коснулась родных и дорогих мне людей. Врагу такого не пожелаешь", — добавил он.Отец ребенка обратился к ярославцам с напутствием и призвал их помнить о важности соблюдения правил безопасности.В пятницу вечером в Ярославле произошел взрыв газа в квартире многоэтажного дома, обрушилась часть межэтажных перекрытий и внешней стены здания. В результате аварии погибли две женщины и ребенок.Пострадавшие при взрыве газа получат по 200 тысяч рублей, семьи погибших — по миллиону рублей.В качестве основной версии ЧП Следственный комитет рассматривает утечку бытового газа в квартире на четвертом этаже.

https://ria.ru/20200822/yaroslavl-1576124038.html

https://ria.ru/20200821/ochevidtsy-1576116701.html

Игорь Владимирович Сил мужику! Трагедия адская чисто по человечески! На всю жизнь! Желаю хоть как-то оправиться со времён, найти какие-то новые смыслы жизни, если это конечно возможно! 212

General2810 В нашем законе этот миллион за погибшего называется компенсацией. Не пора ли поменять это позорное слово? Жирик предлагал однажды, но его не послушали. 109

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ярославль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Взрыв газа в Ярославле: шесть уничтоженных квартир и разбор завалов Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ярославле. Обрушились стены и перекрытия этажей. Под завалами спасатели обнаружили тела двух взрослых и ребенка восьми лет. Пострадало 12 квартир, шесть из них уничтожено полностью. 2020-08-23T18:10 true PT3M00S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в ярославле, ярославль, происшествия