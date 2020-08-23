https://ria.ru/20200823/festival-1576205368.html

Певица Мариам Мерабова о Koktebel Jazz Party: джаз дарит людям любовь

Фестиваль Koktebel Jazz Party несет созидательную миссию, а джаз дарит людям мир и любовь, сказала на пресс-конференции в Коктебеле певица Мариам Мерабова. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T17:11

2020-08-23T17:11

2020-08-23T17:11

koktebel jazz party

koktebel jazz party — 2020

мариам мерабова

сергей головня

владимир путин

куба

коктебель

сша

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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости.</strong> Фестиваль Koktebel Jazz Party несет созидательную миссию, а джаз дарит людям мир и любовь, сказала на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебеле</a> певица <a href="http://ria.ru/person_mariam-merabova-/" target="_blank" data-auto="true">Мариам Мерабова</a>.Выступление вечером в воскресенье коллектива братьев-саксофонистов Александра и Дмитрия Бриль Bril Brothers завершит последний день фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму. Специальными гостями хэдлайнеров стали певица Мариам Мерабова и отец основателей группы Игорь Бриль."Слава богу, что фестиваль состоялся. Земной поклон всем врачам. Я по сути своей миротворец, мирный воин. Если я воюю, то только за мир. Я считаю, что творческие люди должны своим творчеством призывать к созиданию. Для меня фестиваль Koktebel Jazz Party – очень важный момент для созидательной, миротворческой миссии. Чтобы через джаз, свободную музыку дарить людям только любовь… Это большое счастье, что меня пригласили Bril Brothers. Дай бог всем здоровья и дай бог, чтобы музыка призывала людей к миру, к созиданию, к будущему", - сказала Мерабова.Игорь Бриль, который выступит в Коктебеле в качестве специального гостя в группе своих сыновей сказал, что открытие фестиваля в Коктебеле – счастье для музыкантов."Я бесконечно рад и счастлив, что этот фестиваль состоялся… Для нас, для музыкантов это не только отдушина, это чудесные встречи, это возможность поделиться с публикой… этот фестиваль дает такую возможность", - сказал Игорь Бриль журналистам.Александр Бриль рассказал на пресс-конференции, каким образом Bril Brothers в третий раз оказались участниками фестиваля джаза в Коктебеле."В связи с эпидемией очень многие фестивали отменились. Запланированные фестивали, где должны были участвовать Bril Brothers - <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, <a href="http://ria.ru/location_Jrmala/" target="_blank" data-auto="true">Юрмала</a>, Эрмитаж, <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининград</a> отменились все. Мы абсолютно не рассчитывали попасть сюда, не были запланированы… <a href="http://ria.ru/person_sergey-golovnya-/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Головня</a> (арт-директор фестиваля - ред.) пригласил нас, я ушам не поверил, потому что знаю - минимум раз в пять лет бывают здесь музыканты. Мы тут уже практически третий раз, из чего можно сделать вывод, что мы нравимся публике и нравимся руководству", - сказал журналистам Александр Бриль.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (<a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Куба</a>), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), саксофонист Роберт Анчиполовский (<a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.

https://ria.ru/20200823/chetmen-1576203952.html

https://ria.ru/20200823/muzyka-1576203222.html

https://ria.ru/20200823/krym-1576177090.html

куба

коктебель

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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