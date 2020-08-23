Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сезон джаза в Коктебеле открывает аккредитацию
Koktebel Jazz Party
https://ria.ru/20200823/festival-1576205368.html
Певица Мариам Мерабова о Koktebel Jazz Party: джаз дарит людям любовь
Фестиваль Koktebel Jazz Party несет созидательную миссию, а джаз дарит людям мир и любовь, сказала на пресс-конференции в Коктебеле певица Мариам Мерабова. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T17:11
2020-08-23T17:11
koktebel jazz party
koktebel jazz party — 2020
мариам мерабова
сергей головня
владимир путин
куба
коктебель
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570660933_0:0:2661:1497_1400x0_80_0_0_7fd5ff4e746e0ef0701b58aed786b170.jpg
<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости.</strong> Фестиваль Koktebel Jazz Party несет созидательную миссию, а джаз дарит людям мир и любовь, сказала на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебеле</a> певица <a href="http://ria.ru/person_mariam-merabova-/" target="_blank" data-auto="true">Мариам Мерабова</a>.Выступление вечером в воскресенье коллектива братьев-саксофонистов Александра и Дмитрия Бриль Bril Brothers завершит последний день фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму. Специальными гостями хэдлайнеров стали певица Мариам Мерабова и отец основателей группы Игорь Бриль."Слава богу, что фестиваль состоялся. Земной поклон всем врачам. Я по сути своей миротворец, мирный воин. Если я воюю, то только за мир. Я считаю, что творческие люди должны своим творчеством призывать к созиданию. Для меня фестиваль Koktebel Jazz Party – очень важный момент для созидательной, миротворческой миссии. Чтобы через джаз, свободную музыку дарить людям только любовь… Это большое счастье, что меня пригласили Bril Brothers. Дай бог всем здоровья и дай бог, чтобы музыка призывала людей к миру, к созиданию, к будущему", - сказала Мерабова.Игорь Бриль, который выступит в Коктебеле в качестве специального гостя в группе своих сыновей сказал, что открытие фестиваля в Коктебеле – счастье для музыкантов."Я бесконечно рад и счастлив, что этот фестиваль состоялся… Для нас, для музыкантов это не только отдушина, это чудесные встречи, это возможность поделиться с публикой… этот фестиваль дает такую возможность", - сказал Игорь Бриль журналистам.Александр Бриль рассказал на пресс-конференции, каким образом Bril Brothers в третий раз оказались участниками фестиваля джаза в Коктебеле."В связи с эпидемией очень многие фестивали отменились. Запланированные фестивали, где должны были участвовать Bril Brothers - <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, <a href="http://ria.ru/location_Jrmala/" target="_blank" data-auto="true">Юрмала</a>, Эрмитаж, <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининград</a> отменились все. Мы абсолютно не рассчитывали попасть сюда, не были запланированы… <a href="http://ria.ru/person_sergey-golovnya-/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Головня</a> (арт-директор фестиваля - ред.) пригласил нас, я ушам не поверил, потому что знаю - минимум раз в пять лет бывают здесь музыканты. Мы тут уже практически третий раз, из чего можно сделать вывод, что мы нравимся публике и нравимся руководству", - сказал журналистам Александр Бриль.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (<a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Куба</a>), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), саксофонист Роберт Анчиполовский (<a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
https://ria.ru/20200823/chetmen-1576203952.html
https://ria.ru/20200823/muzyka-1576203222.html
https://ria.ru/20200823/krym-1576177090.html
куба
коктебель
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570660933_0:0:2661:1997_1400x0_80_0_0_4982ebe1627b8776546da25fdb9fc9c8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
koktebel jazz party — 2020, мариам мерабова , сергей головня , владимир путин, куба, коктебель, сша

Певица Мариам Мерабова о Koktebel Jazz Party: джаз дарит людям любовь

17:11 23.08.2020
580
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПевица Мариам Мерабова на церемонии открытия 17-ого ежегодного международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) "Меридианы Тихого" во Владивостоке
Певица Мариам Мерабова на церемонии открытия 17-ого ежегодного международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Меридианы Тихого во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Фестиваль Koktebel Jazz Party несет созидательную миссию, а джаз дарит людям мир и любовь, сказала на пресс-конференции в Коктебеле певица Мариам Мерабова.
Выступление вечером в воскресенье коллектива братьев-саксофонистов Александра и Дмитрия Бриль Bril Brothers завершит последний день фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму. Специальными гостями хэдлайнеров стали певица Мариам Мерабова и отец основателей группы Игорь Бриль.
Фестиваль Koktebel Jazz Party
Вчера, 16:22Koktebel Jazz Party
Группа ChetMen раскрыла программу выступления на Koktebel Jazz Party
"Слава богу, что фестиваль состоялся. Земной поклон всем врачам. Я по сути своей миротворец, мирный воин. Если я воюю, то только за мир. Я считаю, что творческие люди должны своим творчеством призывать к созиданию. Для меня фестиваль Koktebel Jazz Party – очень важный момент для созидательной, миротворческой миссии. Чтобы через джаз, свободную музыку дарить людям только любовь… Это большое счастье, что меня пригласили Bril Brothers. Дай бог всем здоровья и дай бог, чтобы музыка призывала людей к миру, к созиданию, к будущему", - сказала Мерабова.
Игорь Бриль, который выступит в Коктебеле в качестве специального гостя в группе своих сыновей сказал, что открытие фестиваля в Коктебеле – счастье для музыкантов.
"Я бесконечно рад и счастлив, что этот фестиваль состоялся… Для нас, для музыкантов это не только отдушина, это чудесные встречи, это возможность поделиться с публикой… этот фестиваль дает такую возможность", - сказал Игорь Бриль журналистам.
Александр Бриль рассказал на пресс-конференции, каким образом Bril Brothers в третий раз оказались участниками фестиваля джаза в Коктебеле.
Джазовый пианист Даниил Крамер
Вчера, 16:04Koktebel Jazz Party
Пианист Даниил Крамер рассказал об участии в Koktebel Jazz Party
"В связи с эпидемией очень многие фестивали отменились. Запланированные фестивали, где должны были участвовать Bril Brothers - Сочи, Юрмала, Эрмитаж, Калининград отменились все. Мы абсолютно не рассчитывали попасть сюда, не были запланированы… Сергей Головня (арт-директор фестиваля - ред.) пригласил нас, я ушам не поверил, потому что знаю - минимум раз в пять лет бывают здесь музыканты. Мы тут уже практически третий раз, из чего можно сделать вывод, что мы нравимся публике и нравимся руководству", - сказал журналистам Александр Бриль.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.
Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Вчера, 08:00Культура
В джазе только девушки. Самые яркие певицы Koktebel Jazz Party
700005
Обсудить 0
Koktebel Jazz PartyKoktebel Jazz Party — 2020Мариам МерабоваСергей ГоловняВладимир ПутинКубаКоктебельСША
Рекомендуем
Участники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске
В ЕС заявили, что не намерены превращать Белоруссию "во вторую Украину"
Полицейские в США
В Луизиане начались беспорядки после убийства мужчины полицейскими
Джазовый пианист Даниил Крамер на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
Пианист Крамер раскритиковал платное музыкальное образование для детей
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
Главврач омской больницы обратился к лечащим Навального немецким медикам
Предприниматель Борис Белоцерковский и актриса и модель Полина Аскери
Модель объявила о разводе с миллионером Белоцерковским
Фестиваль Koktebel Jazz Party
Группа ChetMen раскрыла программу выступления на Koktebel Jazz Party
Жозеп Боррель
Евросоюзу придется работать с Лукашенко, заявил Боррель
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия не будет выполнять нереализуемые требования США по ДСНВ
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин наградил медалью Ушакова 17 американцев
Алексей Навальный
Реабилитолог оценила шансы Навального "выкарабкаться" после комы
Родственники перед началом церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ певицей Валентиной Легкоступовой у похоронного дома Троекурово
Штурм предложила необычный способ увековечить память Легкоступовой
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
Отец погибшего при взрыве в Ярославле мальчика обратился к россиянам
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал условия США по сохранению ДСНВ нереалистичными
Силовики обстреляли засевших в частном доме боевиков в Ингушетии. Кадры спецоперации
Опубликовано видео ликвидации боевиков в Ингушетии
Акции протеста в Минске. 23 августа 2020
На территории резиденции Лукашенко в Минске сел вертолет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40В России создают новую систему управления для перспективной бронетехники
03:20Счетная палата выявила нарушения в деятельности Росимущества
03:18СМИ: владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет
03:13Москва готова предложить свою билетную систему всем регионам
03:10Японский журналист посетовал на исчезновение на Сахалине "следов" страны
03:09В МЧС рассказали, кто чаще других теряется в лесу
03:08Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в WhatsApp
03:07В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов
03:03Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника "Гром"
03:00Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера очисткой нейронов от мусора
02:58Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у банков к концу года
02:01Эксперт назвал настройки в смартфоне, которые запрещено трогать
02:00Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
01:29Глава Cinema for Peace заявил о выведении Навального из строя на месяцы
00:39В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party
00:30СП видит риски из-за выплат промежуточных дивидендов госкомпаниями
00:21Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
00:15В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
23:55В Воронежской области пять человек погибли, упав в выгребную яму
23:23Учителя раскрыли детали обучения в школах с 1 сентября
Лента новостейМолния