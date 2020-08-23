Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200823/buksirovschik-1576197279.html
В России разработали новый подводный буксировщик для спецназа
Новое поколение подводных буксировщиков для скоростного передвижения спецназа ВМФ разработано и прошло заводские испытания в этом году, сообщил главный... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T13:05
2020-08-23T17:07
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576198610_0:26:1000:589_1400x0_80_0_0_d071fbc19bdf8f6336b94b3949813350.jpg
<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг — РИА Новости.</strong> Новое поколение подводных буксировщиков для скоростного передвижения спецназа <a href="https://ria.ru/tag_VMFRF" target="_blank">ВМФ</a> разработано и прошло заводские испытания в этом году, сообщил главный конструктор завода "Буревестник" Петр Трошин."За три-четыре месяца мы сделали абсолютно новый буксировщик. То техническое задание, которое мы сами себе придумали, оно перекрывает все мечты ВМФ. До испытаний прошло три-четыре месяца. Буксировщик прошел испытания заводские, и мы его представляем заказчикам", — сказал он в эфире телеканала <a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank">"Россия 24"</a>.По словам Трошина, утром продукция была представлена главкому ВМФ, который проявил к ней интерес.Трошин пояснил, что исторически буксировщики используются спецназом ВМФ, но в последнее время группы водолазов появились в разных структурах — ФСО, ФСБ, Росгвардии и МЧС. "Все они проявляют интерес к нашей технике", — сказал представитель завода.По его словам, завод готов выпускать несколько сотен изделий в год, а в случае необходимости выйти на производство нескольких тысяч изделий.
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576109403.html
Лучше бы больницы строили в регионах
32
И то, и другое заложено в бюджет. Лучше учите матчасть и не читайте глупых методичек...)))
32
11
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576198610_45:0:933:666_1400x0_80_0_0_9045533600c2f1ae8410d8e9f7a47ed5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность

В России разработали новый подводный буксировщик для спецназа

13:05 23.08.2020 (обновлено: 17:07 23.08.2020)
3783
© Фото : пресс-служба завода "Буревестник"Подводный буксировщик "Спрут"
Подводный буксировщик Спрут
© Фото : пресс-служба завода "Буревестник"
Подводный буксировщик "Спрут"
КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг — РИА Новости. Новое поколение подводных буксировщиков для скоростного передвижения спецназа ВМФ разработано и прошло заводские испытания в этом году, сообщил главный конструктор завода "Буревестник" Петр Трошин.
"За три-четыре месяца мы сделали абсолютно новый буксировщик. То техническое задание, которое мы сами себе придумали, оно перекрывает все мечты ВМФ. До испытаний прошло три-четыре месяца. Буксировщик прошел испытания заводские, и мы его представляем заказчикам", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка Спрут-СД
21 августа, 18:53Сказано в эфире
Огонь серьезными снарядами. Военный эксперт рассказал о танке "Спрут"Начались госиспытания легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1". Военный эксперт Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik перечислил уникальные особенности этой боевой машины.
По словам Трошина, утром продукция была представлена главкому ВМФ, который проявил к ней интерес.
Трошин пояснил, что исторически буксировщики используются спецназом ВМФ, но в последнее время группы водолазов появились в разных структурах — ФСО, ФСБ, Росгвардии и МЧС. "Все они проявляют интерес к нашей технике", — сказал представитель завода.
По его словам, завод готов выпускать несколько сотен изделий в год, а в случае необходимости выйти на производство нескольких тысяч изделий.
17951008
Обсудить 11
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
Популярные комментарии
Лучше бы больницы строили в регионах
23 августа, 13:14
AMAndrey Mixas
2100029
И то, и другое заложено в бюджет. Лучше учите матчасть и не читайте глупых методичек...)))
23 августа, 13:15
Mitrich Kolobok Kolobok
3100001
Рекомендуем
Юлия Тимошенко
Юлию Тимошенко госпитализировали в тяжелом состоянии с коронавирусом
Первый полет глубокомодернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. Стоп-кадр видео
Ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет
Автомобиль The Maybach 62S на Североамериканском международном автосалоне
Россиянин отсудил у Mercedes-Benz 742 тысячи евро
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых, предположительно, находится лидер российского оппозиционного движения Алексей Навальный
ZDF: Навального доставили в Германию как "гостя канцлера"
Эльман Пашаев и Владимир Соловьев
"Очнитесь!": Соловьев резко осадил Пашаева
Крышки ячеек зенитных ракет комплекса Штиль-1
Российские военные получили ЗРК "Штиль-1" и арктический "Тор"
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Россия и Турция заключили контракт на поставку второго полка С-400
Вы красавцы! Лукашенко поблагодарил охранявших его резиденцию силовиков
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и обратился к силовикам
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин наградил медалью Ушакова 17 американцев
Люди отдыхают у фонтана в жаркий день на территории парка ВДНХ в Москве
Москвичам пообещали тропическое тепло
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
Экоактивистка Грета Тунберг
Соратники Греты Тунберг обесточили Калифорнию. На очереди Германия
Вакцина против новой коронавирусной инфекции
Глава Минпромторга рассказал о производстве вакцины от COVID-19
Участники акции протеста у Минского завода колёсных тягачей. 23 августа 2020
Лавров заявил о попытке реализовать в Белоруссии венесуэльский сценарий
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
Главврач омской больницы обратился к лечащим Навального немецким медикам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40В России создают новую систему управления для перспективной бронетехники
03:20Счетная палата выявила нарушения в деятельности Росимущества
03:18СМИ: владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет
03:13Москва готова предложить свою билетную систему всем регионам
03:10Японский журналист посетовал на исчезновение на Сахалине "следов" страны
03:09В МЧС рассказали, кто чаще других теряется в лесу
03:08Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в WhatsApp
03:07В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов
03:03Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника "Гром"
03:00Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера очисткой нейронов от мусора
02:58Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у банков к концу года
02:01Эксперт назвал настройки в смартфоне, которые запрещено трогать
02:00Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
01:29Глава Cinema for Peace заявил о выведении Навального из строя на месяцы
00:39В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party
00:30СП видит риски из-за выплат промежуточных дивидендов госкомпаниями
00:21Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
00:15В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
23:55В Воронежской области пять человек погибли, упав в выгребную яму
23:23Учителя раскрыли детали обучения в школах с 1 сентября
Лента новостейМолния