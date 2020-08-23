https://ria.ru/20200823/buksirovschik-1576197279.html

В России разработали новый подводный буксировщик для спецназа

Новое поколение подводных буксировщиков для скоростного передвижения спецназа ВМФ разработано и прошло заводские испытания в этом году, сообщил главный... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T13:05

2020-08-23T13:05

2020-08-23T17:07

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг — РИА Новости.</strong> Новое поколение подводных буксировщиков для скоростного передвижения спецназа <a href="https://ria.ru/tag_VMFRF" target="_blank">ВМФ</a> разработано и прошло заводские испытания в этом году, сообщил главный конструктор завода "Буревестник" Петр Трошин."За три-четыре месяца мы сделали абсолютно новый буксировщик. То техническое задание, которое мы сами себе придумали, оно перекрывает все мечты ВМФ. До испытаний прошло три-четыре месяца. Буксировщик прошел испытания заводские, и мы его представляем заказчикам", — сказал он в эфире телеканала <a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank">"Россия 24"</a>.По словам Трошина, утром продукция была представлена главкому ВМФ, который проявил к ней интерес.Трошин пояснил, что исторически буксировщики используются спецназом ВМФ, но в последнее время группы водолазов появились в разных структурах — ФСО, ФСБ, Росгвардии и МЧС. "Все они проявляют интерес к нашей технике", — сказал представитель завода.По его словам, завод готов выпускать несколько сотен изделий в год, а в случае необходимости выйти на производство нескольких тысяч изделий.

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576109403.html

Andrey Mixas Лучше бы больницы строили в регионах 32

Mitrich Kolobok Kolobok И то, и другое заложено в бюджет. Лучше учите матчасть и не читайте глупых методичек...))) 32

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность