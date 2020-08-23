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https://ria.ru/20200823/boeviki-1576192562.html
Блокированные в Ингушетии боевики открыли огонь по силовикам
Несколько боевиков оказали вооруженное сопротивление силовикам в районе селения Троицкое в Сунженском районе Ингушетии. Об этом РИА Новости сообщил источник в... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T09:59
2020-08-23T17:37
республика ингушетия
сунженский район
происшествия
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<strong>НАЛЬЧИК, 23 авг — РИА Новости.</strong> Несколько боевиков оказали вооруженное сопротивление силовикам в районе селения Троицкое в <a href="http://ria.ru/location_Sunzhenskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Сунженском районе</a> <a href="https://ria.ru/location_Ingushetija" target="_blank">Ингушетии</a>. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.На территории селения с 8.00 мск. воскресенья введен режим контртеррористической операции (КТО).Силовики блокировали злоумышленников и предложили им сдаться, однако боевики в ответ открыли огонь.По данным собеседника агентства, спецоперация продолжается.Правовой режим КТО вводится ФСБ в районе проведения контртеррористической операции. Такой порядок подразумевает, что силовики могут беспрепятственно проникать в любые помещения, устраивать досмотр и проверку документов на границах района операции, ограничивать связь и передачу информации, а также ряд других ограничений.Операция объявляется законченной, когда пресечен теракт, либо устранена угроза жителям, имуществу и их интересам.
https://ria.ru/20200724/1574802506.html
На 90% боевики материализуются от трёх причин. От склонности к тунеядству, от пропаганды из вне с помощью интернета, и от недостатка веры и воспитания. 10% люди у которых съехала крыша от совокупности всех трёх причин. Такие обыкновенно не сдаются. Не скажу за власти, а спецслужбы работают на отлично. (минус не от меня) ))
25
Эти боевики не из воздуха же материализуются. Что то в Ингушетии не в порядке. Власти плохо работают.
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республика ингушетия
сунженский район
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Силовики обстреляли засевших в частном доме боевиков в Ингушетии. Кадры спецоперации
Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в селении Троицкое Сунженского района республики Ингушетия. Два бойца спецназа получили ранения во время контртеррористической операции в Ингушетии, в ходе которой были уничтожены три боевика.
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республика ингушетия, сунженский район, происшествия

Блокированные в Ингушетии боевики открыли огонь по силовикам

09:59 23.08.2020 (обновлено: 17:37 23.08.2020)
7974
НАЛЬЧИК, 23 авг — РИА Новости. Несколько боевиков оказали вооруженное сопротивление силовикам в районе селения Троицкое в Сунженском районе Ингушетии. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.
На территории селения с 8.00 мск. воскресенья введен режим контртеррористической операции (КТО).
Силовики блокировали злоумышленников и предложили им сдаться, однако боевики в ответ открыли огонь.
По данным собеседника агентства, спецоперация продолжается.
Правовой режим КТО вводится ФСБ в районе проведения контртеррористической операции. Такой порядок подразумевает, что силовики могут беспрепятственно проникать в любые помещения, устраивать досмотр и проверку документов на границах района операции, ограничивать связь и передачу информации, а также ряд других ограничений.
Операция объявляется законченной, когда пресечен теракт, либо устранена угроза жителям, имуществу и их интересам.
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Обсудить 7
Республика ИнгушетияСунженский районПроисшествия
Популярные комментарии
На 90% боевики материализуются от трёх причин. От склонности к тунеядству, от пропаганды из вне с помощью интернета, и от недостатка веры и воспитания. 10% люди у которых съехала крыша от совокупности всех трёх причин. Такие обыкновенно не сдаются. Не скажу за власти, а спецслужбы работают на отлично. (минус не от меня) ))
23 августа, 10:38
Ярослав Погодин
2400100
Эти боевики не из воздуха же материализуются. Что то в Ингушетии не в порядке. Власти плохо работают.
23 августа, 10:27
Александр Невский
5000013
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