https://ria.ru/20200823/boeviki-1576192562.html

Блокированные в Ингушетии боевики открыли огонь по силовикам

Несколько боевиков оказали вооруженное сопротивление силовикам в районе селения Троицкое в Сунженском районе Ингушетии. Об этом РИА Новости сообщил источник в... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T09:59

2020-08-23T09:59

2020-08-23T17:37

республика ингушетия

сунженский район

происшествия

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<strong>НАЛЬЧИК, 23 авг — РИА Новости.</strong> Несколько боевиков оказали вооруженное сопротивление силовикам в районе селения Троицкое в <a href="http://ria.ru/location_Sunzhenskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Сунженском районе</a> <a href="https://ria.ru/location_Ingushetija" target="_blank">Ингушетии</a>. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.На территории селения с 8.00 мск. воскресенья введен режим контртеррористической операции (КТО).Силовики блокировали злоумышленников и предложили им сдаться, однако боевики в ответ открыли огонь.По данным собеседника агентства, спецоперация продолжается.Правовой режим КТО вводится ФСБ в районе проведения контртеррористической операции. Такой порядок подразумевает, что силовики могут беспрепятственно проникать в любые помещения, устраивать досмотр и проверку документов на границах района операции, ограничивать связь и передачу информации, а также ряд других ограничений.Операция объявляется законченной, когда пресечен теракт, либо устранена угроза жителям, имуществу и их интересам.

https://ria.ru/20200724/1574802506.html

Ярослав Погодин На 90% боевики материализуются от трёх причин. От склонности к тунеядству, от пропаганды из вне с помощью интернета, и от недостатка веры и воспитания. 10% люди у которых съехала крыша от совокупности всех трёх причин. Такие обыкновенно не сдаются. Не скажу за власти, а спецслужбы работают на отлично. (минус не от меня) )) 25

Александр Невский Эти боевики не из воздуха же материализуются. Что то в Ингушетии не в порядке. Власти плохо работают. 18

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республика ингушетия

сунженский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Силовики обстреляли засевших в частном доме боевиков в Ингушетии. Кадры спецоперации Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в селении Троицкое Сунженского района республики Ингушетия. Два бойца спецназа получили ранения во время контртеррористической операции в Ингушетии, в ходе которой были уничтожены три боевика. 2020-08-23T09:59 true PT0M47S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика ингушетия, сунженский район, происшествия