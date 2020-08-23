https://ria.ru/20200823/biatlon-1576199266.html
Танковый биатлон в подмосковном Алабино. Прямая трансляция
В Подмосковье стартовали шестые Армейские международные игры. Соревнования открылись самым зрелищным видом — танковым биатлоном. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T15:42
2020-08-23T15:42
2020-08-23T17:06
армейские международные игры — 2020
алабино
танковый биатлон
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В Подмосковье стартовали шестые Армейские международные игры. Соревнования открылись самым зрелищным видом — танковым биатлоном.В 2020 году в конкурсе участвуют команды России, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Конго, Лаоса, Мьянмы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.Участники соревнований выступают на танках Т-72 или аналогичной технике.Конкурс состоит из индивидуальной гонки и эстафеты.
2
алабино
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Соревнования по танковому биатлону "Армия-2020"
LIVE: Соревнования по танковому биатлону "Армия-2020"
2020-08-23T15:42
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PT155M54S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, армейские международные игры — 2020, алабино, танковый биатлон
В Подмосковье стартовали шестые Армейские международные игры. Соревнования открылись самым зрелищным видом — танковым биатлоном.
В 2020 году в конкурсе участвуют команды России, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Конго, Лаоса, Мьянмы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.
Участники соревнований выступают на танках Т-72 или аналогичной технике.
Конкурс состоит из индивидуальной гонки и эстафеты.