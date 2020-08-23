Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200823/biatlon-1576199266.html
Танковый биатлон в подмосковном Алабино. Прямая трансляция
В Подмосковье стартовали шестые Армейские международные игры. Соревнования открылись самым зрелищным видом — танковым биатлоном. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T15:42
2020-08-23T17:06
армейские международные игры — 2020
алабино
танковый биатлон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576201475_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_c19c37bf44f53f1d3663cc51a8fed766.jpg
В Подмосковье стартовали шестые Армейские международные игры. Соревнования открылись самым зрелищным видом — танковым биатлоном.В 2020 году в конкурсе участвуют команды России, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Конго, Лаоса, Мьянмы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.Участники соревнований выступают на танках Т-72 или аналогичной технике.Конкурс состоит из индивидуальной гонки и эстафеты.
2
алабино
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
LIVE: Соревнования по танковому биатлону "Армия-2020"
LIVE: Соревнования по танковому биатлону "Армия-2020"
2020-08-23T15:42
true
PT155M54S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576201475_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_15d9593e81ba7cbbb37c009b037b0570.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, армейские международные игры — 2020, алабино, танковый биатлон
Танковый биатлон в подмосковном Алабино. Прямая трансляция
В Подмосковье стартовали шестые Армейские международные игры. Соревнования открылись самым зрелищным видом — танковым биатлоном.
2020-08-23T15:42
true
PT155M54S

Танковый биатлон в подмосковном Алабино. Прямая трансляция

15:42 23.08.2020 (обновлено: 17:06 23.08.2020)
2990
В Подмосковье стартовали шестые Армейские международные игры. Соревнования открылись самым зрелищным видом — танковым биатлоном.
В 2020 году в конкурсе участвуют команды России, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Конго, Лаоса, Мьянмы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.
Участники соревнований выступают на танках Т-72 или аналогичной технике.
Конкурс состоит из индивидуальной гонки и эстафеты.
5500223
Обсудить 2
Армейские международные игры — 2020АлабиноТанковый биатлон
Рекомендуем
Бронеавтомобиль Тигр в варианте багги на военно-техническом форуме Армия 2020
"Это лучшая техника в мире": главные новинки форума "Армия-2020"
Сахар
Названы "полезные" продукты, которые на самом деле опасно есть
Участники акции протеста у Минского завода колёсных тягачей. 23 августа 2020
Лавров заявил о попытке реализовать в Белоруссии венесуэльский сценарий
Первый полет глубокомодернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. Стоп-кадр видео
Ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет
Посетители на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Второй день Koktebel Jazz Party
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
Главврач омской больницы обратился к лечащим Навального немецким медикам
Силовики обстреляли засевших в частном доме боевиков в Ингушетии. Кадры спецоперации
Опубликовано видео ликвидации боевиков в Ингушетии
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин наградил медалью Ушакова 17 американцев
Экоактивистка Грета Тунберг
Соратники Греты Тунберг обесточили Калифорнию. На очереди Германия
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
Автомобиль The Maybach 62S на Североамериканском международном автосалоне
Россиянин отсудил у Mercedes-Benz 742 тысячи евро
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
Отец погибшего при взрыве в Ярославле мальчика обратился к россиянам
Вакцина против новой коронавирусной инфекции
Глава Минпромторга рассказал о производстве вакцины от COVID-19
Предприниматель Борис Белоцерковский и актриса и модель Полина Аскери
Модель объявила о разводе с миллионером Белоцерковским
Последствия ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса на Калужском шоссе в ТиНАО
В ДТП с автобусом в Москве пострадали 16 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40В России создают новую систему управления для перспективной бронетехники
03:20Счетная палата выявила нарушения в деятельности Росимущества
03:18СМИ: владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет
03:13Москва готова предложить свою билетную систему всем регионам
03:10Японский журналист посетовал на исчезновение на Сахалине "следов" страны
03:09В МЧС рассказали, кто чаще других теряется в лесу
03:08Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в WhatsApp
03:07В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов
03:03Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника "Гром"
03:00Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера очисткой нейронов от мусора
02:58Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у банков к концу года
02:01Эксперт назвал настройки в смартфоне, которые запрещено трогать
02:00Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
01:29Глава Cinema for Peace заявил о выведении Навального из строя на месяцы
00:39В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party
00:30СП видит риски из-за выплат промежуточных дивидендов госкомпаниями
00:21Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
00:15В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
23:55В Воронежской области пять человек погибли, упав в выгребную яму
23:23Учителя раскрыли детали обучения в школах с 1 сентября
Лента новостейМолния