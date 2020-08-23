https://ria.ru/20200823/biatlon-1576199266.html

Танковый биатлон в подмосковном Алабино. Прямая трансляция

В Подмосковье стартовали шестые Армейские международные игры. Соревнования открылись самым зрелищным видом — танковым биатлоном. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T15:42

2020-08-23T15:42

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армейские международные игры — 2020

алабино

танковый биатлон

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В Подмосковье стартовали шестые Армейские международные игры. Соревнования открылись самым зрелищным видом — танковым биатлоном.В 2020 году в конкурсе участвуют команды России, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Конго, Лаоса, Мьянмы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.Участники соревнований выступают на танках Т-72 или аналогичной технике.Конкурс состоит из индивидуальной гонки и эстафеты.

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алабино

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, армейские международные игры — 2020, алабино, танковый биатлон