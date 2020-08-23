https://ria.ru/20200823/besporyadki-1576205220.html

В Луизиане начались беспорядки после убийства мужчины полицейскими

Протесты в городе Лафайет, штат Луизиана, переросли ночью в беспорядки из-за убийства темнокожего мужчины полицейскими при попытке его задержать, передает... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T17:06

2020-08-23T17:06

2020-08-23T17:06

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости.</strong> Протесты в городе Лафайет, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofLouisiana/" target="_blank" data-auto="true">Луизиана</a>, переросли ночью в беспорядки из-за убийства темнокожего мужчины полицейскими при попытке его задержать, передает агентство <a href="https://apnews.com/" target="_blank">Associated Press</a>.Несколько десятков людей вышли на улицы города в субботу ночью в знак протеста против смерти Трэйфорда Пеллерина. Инцидент произошел в пятницу ночью, когда полиция приехала по вызову к магазину из-за мужчины, у которого был при себе нож. При задержании он попытался сбежать, полицейские открыли стрельбу. На видео очевидцев, которое разошлось в соцсетях, не менее шести полицейских окружают молодого человека, когда он пытается зайти в магазин, и стреляют в него с близкого расстояния около 10 раз.Полиция штата начала расследование. Американский союз защиты гражданских свобод охарактеризовал происшедшее как "ужасный инцидент полицейского насилия в отношении темнокожего, который привел к смертельному исходу".Днем протесты в городе Лафайет шли мирно, но к ночи переросли в беспорядки, полиции пришлось разгонять протестующих дымовыми шашками. Протестующие кидали пиротехнические средства в здания. Несколько человек задержаны.

https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576197203.html

A Я ""Трам уходи, полицаи на улицах Луизианы, кровавый режим, Живе Луизиан"" Как-то так. 52

дух Святой Кто то регулярно маслица в огонь подливает. И правильно делает, сша должны быть разрушены и точка. 46

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире